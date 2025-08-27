Papszun skreślił kolejnego zawodnika. Niespełniona nadzieja Rakowa obierze egzotyczny kierunek

Raków Częstochowa już w czwartek rozegra mecz, który może zaważyć na dalszej części sezonu. Po zwycięstwie 1:0 na swoim boisku z Ardą Kyrdżali zespół prowadzony przez Marka Papszuna jest bliski gry w fazie ligowej Ligi Konferencji. W Bułgarii wicemistrz Polski będzie bronił jednobramkowej przewagi zdobytej dzięki trafieniu Tomasza Pieńki z pierwszej połowy spotkania.

Podczas powoli kończącego się okienka transferowego sporo działo się w Częstochowie. Odnotować należy dwa odejścia z klubu, dzięki którym Raków zarobił spore pieniądze. Z pewnością dużym osłabieniem było przejście Gustava Berggrena do amerykańskiego New York Red Bulls. "Medaliki" na tym ruchu miały zarobić około 1,3 miliona euro.

Mniejsze pieniądze klub z Częstochowy uzyskał z transferu Karola Goralczyka. Utalentowany bramkarz trafił do włoskiego Torino FC, co według portalu "Meczyki.pl" kosztowało ich około 250 tysięcy euro plus ewentualne bonusy.

Raków bez kolejnego zawodnika. Papszun nie widział już szans na poprawę

Na dzień przed rewanżowym meczem w Bułgarii Raków oficjalnie ogłosił odejście kolejnego zawodnika. Z Częstochową pożegnał się Jakub Myszor, którego nowym klubem będzie albańska Teuta Durres. Trzeba przyznać, że jest to bardzo egzotyczny kierunek, z rzadka wybierany przez polskich piłkarzy.

Trudno uznać pobyt Jakuba Myszora w Częstochowie za udany. Raków ściągał go na początku ubiegłego roku jako obiecującego piłkarza, który w barwach Cracovii zdołał ograć się już na poziomie Ekstraklasy. Pomocnik nie zdołał jednak zyskać zaufania Marka Papszuna, przez co w barwach Rakowa zanotował tylko pięć występów - cztery w Ekstraklasie i jeden w rozgrywkach Pucharu Polski.

Na początku poprzedniego sezonu Raków podjął decyzję o wypożyczeniu Myszora na niższy szczebel rozgrywkowy. Wybór padł na pierwszoligowy Ruch Chorzów, który każdego roku stawia sobie za główny cel rychły powrót do Ekstraklasy. Podstawowy cel wypożyczenia został spełniony - Myszor otrzymał szansę regularnych występów, co zaowocowało 22 rozegranymi spotkaniami i trzema golami. Po zakończeniu sezonu Myszor wrócił do Rakowa, z którym przygotowywał się do nowego sezonu, lecz stawało się jasne, że w Częstochowie nic dobrego już na niego nie czeka.

Niecodzienny ruch Myszora. Niewielu Polaków decyduje się tam grać

Transfer polskiego piłkarza do ligi albańskiej jest ruchem dość niecodziennym. Najbardziej znanym zawodnikiem, który tam grał, jest Ariel Borysiuk. 12-krotny reprezentant Polski u schyłku swojej zawodowej kariery przez jeden sezon reprezentował barwy KF Laci.

Nowy klub Myszora Teuta Durres to szósty zespół poprzedniego sezonu albańskiej ekstraklasy (w najwyższej klasie rozgrywkowej w tym kraju gra dziesięć drużyn - dwie najsłabsze spadają, a ósmy zespół o utrzymanie walczy w barażu).

Największym sukcesem Teuty w najnowszej historii jest mistrzostwo kraju wywalczone w 2021 roku. Zaowocowało to najlepszym wynikiem uzyskanym w europejskich pucharach. W sezonie 2022/23 Teuta dotarła do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

