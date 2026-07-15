Tuż po zakończeniu tegorocznego mundialu polscy kibice nie będą mogli narzekać na zbytnią nudę. Już w następny weekend rozpocznie się kolejny sezon polskiej Ekstraklasy. 18 klubów grających tym razem w elicie jest już na finiszu przygotowań do kolejnej kampanii.

Ze sporym niepokojem na kolejny sezon oczekiwać mogą kibice Legii Warszawa. Latem w stolicy doszło do bardzo dużych przetasowań kadrowych, na co wpływ miały również kwestie ekonomiczne. Brak awansu do europejskich pucharów wymusza znaczne oszczędności, co ma swój wpływ w kadrze na nowy sezon.

Największy zastrzyk gotówki Legia otrzymała za sprzedaż Jana Leszczyńskiego. Borussia Moenchengladbach według "Meczyków" miała zapłacić za 19-letniego obrońcę nawet trzy miliony euro. Ponadto rozwiązano umowę z Kacprem Urbańskim, a na zasadzie wolnego transferu "Wojskowych" opuścili również Jean-Pierre Nsame, Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Juergen Elitim czy Artur Jędrzejczyk.

Marek Papszun wprost o transferach w Legii. Kiepskie nowiny dla kibiców

Lista nabytków Legii nie jest już tak okazała. W ostatnich dniach sfinalizowano wypożyczenie ze Sparty Praga Michala Sevcika. Wcześniej do zespołu prowadzonego przez Marka Papszuna doszli bramkarz Ivan Brkić, obrońcy Zoran Arsenić i Robert Deziel Jr. oraz napastnik Łukasz Zjawiński.

We wtorkowe popołudnie Legia rozegrała swój kolejny sparing. Tym razem do ośrodka "Wojskowych" przyjechał Radomiak Radom. Do przerwy ligowy rywal był lepszy po golu Roberto Alvesa z rzutu karnego. Druga połowa należała jednak do gospodarzy - do siatki trafiali nowe nabytki Deziel i Sevcik, a triumf 3:1 przypieczętował Kamil Piątkowski.

Tuż po kolejnym meczu testowym Papszun odpowiedział na pytania dziennikarzy. Temat rozmowy szybko zszedł na kwestię transferów, która dla kibiców jest szalenie istotna. I w tym kontekście trener Legii nie miał najlepszych wieści dla sympatyków swojej drużyny. "Teraz nie mamy żadnej opcji transferowej. Na dziś nie należy się spodziewać żadnego ruchu do Legii" - zapowiedział szkoleniowiec Legii (cytaty za portalem legia.net).

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Papszun jednocześnie odniósł się do potencjalnych odejść w swoim zespole. W tej kwestii również nie padła żadna jednoznaczna deklaracja. Szkoleniowiec Legii nie wyklucza kolejnych odejść, tym bardziej biorąc pod uwagę aktualną sytuację w klubie.

- Każdy trener pewnie powie, że brakuje jakichś zawodników, ale potrafię się dopasować. Nie narzekam na kadrę. Wiadomo, musi być kompatybilność z celami klubu. Jeżeli klub ma ambicje, to też musi mieć określony poziom kadry. Mam ambicje, by wygrywać. Na pewno rozmawiamy na ten temat i wskazuję, jakie ruchy powinniśmy zrobić, ale nie jest to takie dzisiaj proste - dodał Papszun.

Przed Legią jeszcze dwa sparingi - w najbliższą sobotę 18 lipca zagrają z Pogonią Grodzisk Mazowiecki oraz Arisem Limassol. W pierwszej kolejce nowego sezonu "Wojskowi" zagrają z Pogonią Szczecin.





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