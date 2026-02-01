Papszun powiedział to publicznie. Chodzi o Rajovicia. "To boli najbardziej"

Z przyjściem Marka Papszuna wiązały i nadal wiążą się ogromne nadzieje. Tuż przed rozpoczęciem nowego roku były trener Rakowa objął Legię, która znajduje się w trudnym położeniu, w strefie spadkowej Ekstraklasy. W niedzielę miał miejsce debiut 51-latka w nowej roli.

Do stolicy przyjechała Korona, która triumfowała 2:1. Oba trafienia dla Kielczan zanotował powracający do polskiej ligi Mariusz Stępiński. Oznacza to, że dramat Legii trwa. Ostatni raz "Wojskowi" w Ekstraklasie wygrali pod koniec września. Nadal okupują 17. lokatę.

Szymon Rojek: Drabinka Ligi Konferencji jest bardzo niesymetryczna Polsat Sport

Papszun wyszedł przed kamery i przemówił. Zaraz po porażce

Po zakończeniu niedzielnego spotkania w programie "Liga+ Extra" połączono się z samym Papszunem. Na początku trener Legii został zapytany o bramkę straconą w 90. minucie, która zaważyła o porażce.

- Decydujący gol gości? Trudno to wytłumaczyć, poza tym, że to piłka nożna i zdarzają się błędy. Nam przydarzył się szereg infantylnych pomyłek w 90. minucie. Mariusz Stępiński, lis pola karnego, pokazał, że potrafi się odnaleźć i bezwzględnie wykorzystał sytuację - powiedział. Następnie poruszony został wątek Milety Rajovicia.

Napastnik Legii sprowadzony latem za trzy miliony euro zmarnował rzut karny, z gry też nie trafił do siatki. Mimo to szkoleniowiec wciąż ma do niego pełne zaufanie. - Było widać, że Mileta bardzo się starał, dobrze grał, ale nie wykorzystał rzutu karnego - to boli mnie najbardziej. Nie chodzi tylko o wynik, który jest najważniejszy, ale z perspektywy jego pracy, jaką wykonał w okresie przygotowawczym, po ludzku mi go żal. Ciśnienie na nim jest duże, otoczenie swoje robi, że on jest pod presją. Taki jest jednak ten zawód - trzeba to dźwigać. Na pewno będę mu pomagał, by się odblokować i w kolejnym spotkaniu zdobył jedną, a może więcej bramek - powiedział.

Podczas konferencji prasowej 51-latek znów podkreślił wsparcie dla 26-latka. - Grał dobry mecz. Tym bardziej mi go szkoda, że zawiódł - uzupełnił. Trener wypowiedział się nt. całego zespołu, który chce grać lepiej, jednak często zawodzą kwestie mentalne. - Chęci to podstawa, ale potem dochodzą jeszcze inne aspekty, związane np. z kontrolą emocji czy pewnością siebie i większą jakością w niektórych sytuacjach. Rozumiem to, bo jesienny okres nie był łatwy. Pracujemy nad tym, by poprawić mentalność - słyszymy.

W trakcie spotkania z dziennikarzami Papszun dużo mówił o emocjach i ich kontroli. Potem zagłębiał się w kwestie kadrowe. - Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek walczył z drużyną o utrzymanie w jakiejś lidze, ale presja jest też wtedy, gdy się gra o czołowe lokaty. Podchodzę do tego w ten sam sposób, z odpowiedzialnością - tłumaczył.

W sobotę Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Arką Gdynia w 20. kolejce Ekstraklasy.

Legia Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Legia Warszawa Tomasz Jędrzejowski/REPORTER East News

Mileta Rajović Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Asseco Resovia Rzeszów - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczu Polsat Sport