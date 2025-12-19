Papszun ogłasza. Oto pierwszy cel Legii. Podpisał specjalną klauzulę

Już w czwartek stało się jasne, że dzień później o godzinie 14:00 rozpocznie się nowy rozdział dla Legii Warszawa. Tym razem z Markiem Papszunem na czele stołecznej drużyny.

Oficjalny komunikat w sprawie przenosin 51-letniego szkoleniowca na Łazienkowską pojawił się już w piątek.

- Marek Papszun od dnia 19 grudnia obejmuje funkcję trenera pierwszej drużyny Legii Warszawa. Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu rozgrywkowego 2027/28. W najbliższych dniach Marek Papszun skompletuje i przedstawi sztab szkoleniowy. Treningi z pierwszym zespołem rozpoczną się 5 stycznia, a 10 stycznia drużyna wyjedzie do andaluzyjskiej miejscowości Mijas na obóz przygotowawczy przed rundą wiosenną - ogłosiła Legia.

A później podczas spotkania z przedstawicielami mediów głos mógł zabrać sam trener.

- Na wstępie chciałbym podziękować klubowi, Legii Warszawa, a przede wszystkim właścicielowi klubu, panu Mioduskiemu i zarządowi z prezesem na czele. Pionowi sportowemu za zaufanie, ale też cierpliwość i determinację, bo ta sytuacja mojego przybycia tutaj i podpisania kontraktu z Legią Warszawa była niestandardowa i wymagała wielu działań oraz pokonania trudności. Tym bardziej cieszę się, że mogę tu dzisiaj z państwem być - rozpoczął swój monolog Marek Papszun.

Marek Papszun zabrał głos jako nowy trener Legii Warszawa

W dalszej części wypowiedzi były trener "Medalików" zaznaczył, jak wiele znaczy dla niego dołączenie do stołecznej ekipy.

Jakie uczucia dzisiaj? Trudno mi nawet to wyrazić, bo "szczęśliwy" to za mało. Jestem wzruszony, że zostałem trenerem Legii Warszawa, bo z tym klubem i z tym miastem łączy mnie bardzo dużo. Poza tym, że tu się urodziłem, tutaj toczyło się moje życie i tu wracam po wielu latach jako trener pierwszej drużyny Legii Warszawa. To jest dla mnie coś wielkiego. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności i miejsca, w którym jesteśmy.

I zadeklarował, jaki będzie jego pierwszy cel w roli trenera Legii Warszawa: - Musimy zakasać rękawy i - mówiąc po chłopsku - wziąć się do roboty. Bo ten klub i kibice tego klubu zasługują na więcej, niż ostatnio widzieliśmy. Pierwszy cel to odbudowania zaufania kibiców. A dalej krok po kroku wejście na należyty poziom.

Podczas rozmowy z dziennikarzami poruszona została później niezwykle ciekawa kwestia. Marek Papszun został zapytany o to, czy podpisał klauzulę poufności, która zabraniałaby mu mówić o swoim poprzednim pracodawcy i tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach podczas burzliwych negocjacji.

Żeby zakończyć temat Rakowa, bo dzisiaj jestem trenerem Legii, doszliśmy do porozumienia. Nie było to proste. Wydarzyły się rzeczy, które nie powinny się wydarzyć. I na tym postawię kropkę, bo ja też bardzo cenię sobie te dwa okresy. Zawarliśmy porozumienie, że nie będziemy tego komentować. I tego będę się trzymał

Szkoleniowiec nie chciał doprecyzować, jak długo będzie obowiązywała wspomniana klauzula. - To jest porozumienie trójstronne - doprecyzował tylko, wskazując, że zawarły je wspólnie Legia, Raków oraz on sam.

Marek Papszun Michal Dubiel/REPORTER East News

Marek Papszun Marcin Golba AFP