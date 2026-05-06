Kończący się powoli sezon jest dla Legii Warszawa prawdziwym koszmarem. Drużyna budowana z myślą o odzyskaniu mistrzowskiego tytułu od dawna okupuje dolne rejony tabeli, będąc zamieszaną w walkę o utrzymanie w Ekstraklasie. Niepowodzeniem zakończyły się również starty w Pucharze Polski oraz Lidze Konferencji, z których "Wojskowi" odpadli przedwcześnie, biorąc pod uwagę wcześniejsze oczekiwania.

Niedawna majówka w pewien sposób uspokoiła sytuację Legii. Wygrana 1:0 z Widzewem Łódź wyszarpana dosłownie w ostatniej chwili daje stołecznej drużynie margines błędu na finiszu sezonu ligowego. Zespół Marka Papszuna aktualnie zajmuje 11. miejsce w tabeli, zachowując czteropunktową zaliczkę nad strefą spadkową. Co jeszcze ciekawsze, Legia wciąż ma matematyczne szanse na to, by zagrać w następnym sezonie w europejskich pucharach.

Bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie latem w Legii dojdzie najprawdopodobniej do bardzo dużych zmian kadrowych. O części z nich wiadomo już oficjalnie, część jest aktualnie składową rozmaitych doniesień medialnych.

19-letni bramkarz odejdzie z Legii Warszawa. Klub przegapił moment na przedłużenie umowy

Jeszcze w kwietniu swoją decyzję o odejściu z Legii Warszawa ogłosił Radovan Pankov. Jak informował Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej" Serb otrzymał intratną propozycję z Japonii. Ze stołecznego klubu odejść może także Bartosz Kapustka, którym z kolei interesować mają się kluby z Kazachstanu. Szyki Legii pokrzyżować może Widzew Łódź, który chce wykorzystać wygasający kontrakt Juergena Elitima.

Spore zmiany szykują się również między słupkami. Otto Hindrich wygrał rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie, a z klubu odejść ma Kacper Tobiasz. Tak wynika ze słów dyrektora sportowego Legii Michala Żewłakowa, który obwieścił taki zamiar reprezentanta Polski na antenie Canal+ Sport.

Najprawdopodobniej z Legią latem pożegna się jeszcze jeden bramkarz. Mowa o Wojciechu Banasiku, pełniącym jesienią funkcję trzeciego bramkarza. 19-latek aktualnie jest wypożyczony do pierwszoligowej Polonii Bytom, gdzie wywalczył sobie miejsce w składzie. Jak informuję jednak TVP Sport wkrótce nadejdzie kres jego przygody ze stołecznym klubem.

Kontrakt Banasika z Legią wygaśnie z końcem czerwca tego roku. Niewiele na ten moment wskazuje, że zostanie przedłużony, choć klub miał do tego najlepszą możliwą okazję. Według informacji Piotra Kamienieckiego minął termin obowiązywania klauzuli przedłużenia umowy. Klub z tej możliwości nie skorzystał a jeżeli chciałby dogadać się z 19-latkiem, to będzie musiał zrobić to na nowych warunkach. A sam Banasik ma nie narzekać na zainteresowanie kilku klubów I ligi.

W najbliższej kolejce Legia zagra na wyjeździe ze zdegradowanym już Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Mecz ten odbędzie się w niedzielę 10 maja o godz. 17:30. Relacja "na żywo" będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Marek Papszun Beata Zawadzka/East News East News

Legia Warszawa - Wisła Płock Beata Zawadzka East News

Przygotowania PSG przed rewanżowym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press