Papszun nie wydostał Legii z kryzysu. Stanowcza reakcja klubu

Dla wszystkich związanych z Legią Warszawa ostatnie miesiące jawią się jako prawdziwy koszmar. "Wojskowi" po obiecującym początku sezonu okraszonym wywalczeniem Superpucharu, a także awansem do fazy ligowej Ligi Konferencji popadli w marazm, który trwa do dzisiaj.

Trudno w to uwierzyć, lecz Legia ostatni mecz w Ekstraklasie wygrała ... 28 września. Stołecznej drużyny nie ratowały zmiany trenerów. Inaki Astiz zastąpił Edwarda Iordanescu, lecz drużyna pogrążała się w nieprawdopodobnym kryzysie. Perspektywa na koniec roku była absurdalna - Legia z europejskich pucharów odpadła po porażce z armeńskim FC Noah. W lidze było jeszcze gorzej - dwie porażki z rzędu z Piastem Gliwice zepchnęły drużynę do strefy spadkowej.

Panaceum na problemy Legii miało być zatrudnienie Marka Papszuna. Szkoleniowca z Rakowa Częstochowa udało się wydostać dopiero w grudniu po długich spekulacjach w mediach oraz zaciętych negocjacjach obu stron.

Kolejny słaby mecz Legii Warszawa. Zdecydowana reakcja władz klubu

Trudno oczekiwać żeby Papszun za dotknięciem magicznej różdżki odmienił drużynę, która jesienią wyglądała tak źle. Na ocenę jego pracy w stolicy jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie. Liczby są jednak nieubłagalne. Legia w dwóch pierwszych meczach Ekstraklasy w 2026 roku zdobyła zaledwie jeden punkt. Debiut Papszuna zakończył się bolesną porażką na swoim stadionie 1:2 z Koroną Kielce.

Przełomu kibice upatrywali w wyjazdowym meczu z Arką Gdynia. Beniaminek jednak nie zamierzał odpuścić, wychodząc w pewnym momencie na dwubramkowe prowadzenie. Mijały kolejne minuty, a widmo kolejnej upokarzającej porażki zbliżało się wielkimi krokami. Sytuację uratował Antonio Colak. Wprowadzony z ławki rezerwowych chorwacki napastnik w końcówce ustrzelił dublet, ratując Legii jeden punkt.

Zwrot akcji w Gdyni nie wydostał jednak Legii ze strefy spadkowej. Tuż po meczu wyraz swojego niezadowolenia dali kibice, którzy w wulgarny sposób przedstawili zawodnikom swoje racje.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk, władze Legii zdecydowały się na ruch, który w swoim założeniu ma zdyscyplinować zawodników i zachęcić ich do bardziej wytężonej pracy. Dziennikarz "Meczyków" ogłosił, że klub zawiesił rozmowy z zawodnikami w sprawie przedłużenia wygasających umów. Intencja ma być jasna.

Jest przesłanie ze strony klubu: "Pokażcie nam, że zasługujecie na przedłużenie umów".

W takiej sytuacji znajdują się m.in. Kacper Tobiasz, Bartosz Kapustka, Rafał Augustyniak, Juergen Elitim czy Artur Jędrzejczyk. Wszyscy ci piłkarze w tym momencie mogą już porozumieć się w sprawie angażu z innymi klubami, a Legia nie mogłaby w żaden sposób tego zablokować.

Kolejną szansą dla Legii Warszawa na wydostanie się ze strefy spadkowej będzie wyjazdowa potyczka z GKS-em Katowice. Spotkanie to odbędzie się 13 lutego o godzinie 20:30.

Legia Warszawa - Samsunspor Tomasz Jędrzejowski/REPORTER East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Michał Żewłakow i Dariusz Mioduski Sebastian Frej/REPORTER East News

