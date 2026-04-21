Papszun nie próżnuje, specjalny gość na treningu. I to tuż po ogłoszeniu końca
Kilka dni temu media obiegła dość niespodziewana informacja, jakoby z końcem sezonu z Legią Warszawa na dobre rozstał się Inaki Astiz. Wobec takich wieści spekuluje się, że Marek Papszun, trener pierwszej drużyny będzie musiał na jego miejsce kogoś zatrudnić. We wtorek na treningu gościnie zjawił się inny ze znanych szkoleniowców, co sprawiło, że wszystko zaczęło łączyć się w całość.
Już od ponad pięciu miesięcy Marek Papszun jest trenerem Legii Warszawa. Były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa wyciągnął zespół z kryzysu, dzięki czemu po długim oczekiwaniu opuścił strefę spadkową PKO BP Ekstraklasy. Co więcej, notuje znakomitą serię spotkań bez porażki, bowiem ta wynosi już okrągłe 10.
Im bliżej końca sezonu (pozostało pięć kolejek), tym w mediach pojawia się więcej informacji ws. przyszłości piłkarzy oraz członków sztabu szkoleniowego. Niedługo ma dojść do rozstania z chociażby Bartoszem Kapustką. Do tego mówi się, że wygasająca z końcem kampanii umowa nie zostanie przedłużona z Inakim Astizem.
Z tego względu skład sztabu szkoleniowego może po sezonie nieco zmienić, a za aktualnego pracownika Papszuna może do klubu trafić nowa osoba. Co ciekawe, wszystko może powiązać się z wtorkową wizytą pewnego trenera.
Szwarga odwiedził Legię. Już wieszczą powrót współpracy
Na treningu Legii Warszawa pojawił się Dawid Szwarga - niedawny trener Arki Gdynia. Co ciekawe, ten w przeszłości pracował z Papszunem w Rakowie Częstochowa. W końcu to on przejął zespół, gdy za pierwszym razem odszedł z niego główny szkoleniowiec.
Całe puzzle zaczynają łączyć się w całość, a użytkownicy serwisu X uważają, że Szwarga w przyszłym sezonie może ponownie połączyć siły z 51-latkiem. Ich zdaniem pikanterii dodaje fakt, że były współpracownik na obiektach Legii był w klubowym dresie. To nie jest jednak nic specjalnego, bowiem każdy gość pojawia się w barwach "Wojskowych".
Najbliższy mecz Legia Warszawa rozegra w niedzielę 26 kwietnia. Będzie to starcie w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Lechem Poznań. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:30.