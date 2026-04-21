Papszun nie próżnuje, specjalny gość na treningu. I to tuż po ogłoszeniu końca

Paweł Nowak

Kilka dni temu media obiegła dość niespodziewana informacja, jakoby z końcem sezonu z Legią Warszawa na dobre rozstał się Inaki Astiz. Wobec takich wieści spekuluje się, że Marek Papszun, trener pierwszej drużyny będzie musiał na jego miejsce kogoś zatrudnić. We wtorek na treningu gościnie zjawił się inny ze znanych szkoleniowców, co sprawiło, że wszystko zaczęło łączyć się w całość.

Piłka nożna: Dawid Szwarga był na treningu Legii Warszawa
Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Już od ponad pięciu miesięcy Marek Papszun jest trenerem Legii Warszawa. Były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa wyciągnął zespół z kryzysu, dzięki czemu po długim oczekiwaniu opuścił strefę spadkową PKO BP Ekstraklasy. Co więcej, notuje znakomitą serię spotkań bez porażki, bowiem ta wynosi już okrągłe 10.

Zobacz również:

Na zdjęciu Gianni Infantino oraz reprezentacja Iranu
Reprezentacja

Głośno od doniesień. Jest komunikat ws. mundialu. Oficjalne potwierdzenie

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Im bliżej końca sezonu (pozostało pięć kolejek), tym w mediach pojawia się więcej informacji ws. przyszłości piłkarzy oraz członków sztabu szkoleniowego. Niedługo ma dojść do rozstania z chociażby Bartoszem Kapustką. Do tego mówi się, że wygasająca z końcem kampanii umowa nie zostanie przedłużona z Inakim Astizem.

Z tego względu skład sztabu szkoleniowego może po sezonie nieco zmienić, a za aktualnego pracownika Papszuna może do klubu trafić nowa osoba. Co ciekawe, wszystko może powiązać się z wtorkową wizytą pewnego trenera.

Szwarga odwiedził Legię. Już wieszczą powrót współpracy

Na treningu Legii Warszawa pojawił się Dawid Szwarga - niedawny trener Arki Gdynia. Co ciekawe, ten w przeszłości pracował z Papszunem w Rakowie Częstochowa. W końcu to on przejął zespół, gdy za pierwszym razem odszedł z niego główny szkoleniowiec.

Całe puzzle zaczynają łączyć się w całość, a użytkownicy serwisu X uważają, że Szwarga w przyszłym sezonie może ponownie połączyć siły z 51-latkiem. Ich zdaniem pikanterii dodaje fakt, że były współpracownik na obiektach Legii był w klubowym dresie. To nie jest jednak nic specjalnego, bowiem każdy gość pojawia się w barwach "Wojskowych".

Najbliższy mecz Legia Warszawa rozegra w niedzielę 26 kwietnia. Będzie to starcie w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Lechem Poznań. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:30.

Zobacz również:

Na zdjęciu Robert Lewandowski i Hansi Flick
Robert Lewandowski

Doniesienia z Barcelony. Podpis coraz bliżej. To będzie już koniec

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z logo Legii Warszawa, ubrany zimowo, stoi obok zadaszenia stadionowego, w tle jasna ściana.
Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTER East News
mężczyzna w okularach i granatowej kurtce sportowej z logotypami Energa, Superbet oraz klubowymi stoi na stadionie piłkarskim, w tle trybuny i elementy infrastruktury sportowej
Dawid SzwargaPiotr Matusewicz East News
mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z emblematem klubu piłkarskiego, uśmiecha się i klaszcze dłońmi stojąc na stadionie, w tle rozmyte sylwetki innych osób oraz elementy trybun
Marek PapszunGrzegorz WajdaEast News
Tomasz Lorek: Nowy trener Hurkacza to genialny chłopak, który ma analityczny umysł. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

