Papszun nie próżnuje, specjalny gość na treningu. I to tuż po ogłoszeniu końca

Już od ponad pięciu miesięcy Marek Papszun jest trenerem Legii Warszawa. Były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa wyciągnął zespół z kryzysu, dzięki czemu po długim oczekiwaniu opuścił strefę spadkową PKO BP Ekstraklasy. Co więcej, notuje znakomitą serię spotkań bez porażki, bowiem ta wynosi już okrągłe 10.

Im bliżej końca sezonu (pozostało pięć kolejek), tym w mediach pojawia się więcej informacji ws. przyszłości piłkarzy oraz członków sztabu szkoleniowego. Niedługo ma dojść do rozstania z chociażby Bartoszem Kapustką. Do tego mówi się, że wygasająca z końcem kampanii umowa nie zostanie przedłużona z Inakim Astizem.

Z tego względu skład sztabu szkoleniowego może po sezonie nieco zmienić, a za aktualnego pracownika Papszuna może do klubu trafić nowa osoba. Co ciekawe, wszystko może powiązać się z wtorkową wizytą pewnego trenera.

Szwarga odwiedził Legię. Już wieszczą powrót współpracy

Na treningu Legii Warszawa pojawił się Dawid Szwarga - niedawny trener Arki Gdynia. Co ciekawe, ten w przeszłości pracował z Papszunem w Rakowie Częstochowa. W końcu to on przejął zespół, gdy za pierwszym razem odszedł z niego główny szkoleniowiec.

Całe puzzle zaczynają łączyć się w całość, a użytkownicy serwisu X uważają, że Szwarga w przyszłym sezonie może ponownie połączyć siły z 51-latkiem. Ich zdaniem pikanterii dodaje fakt, że były współpracownik na obiektach Legii był w klubowym dresie. To nie jest jednak nic specjalnego, bowiem każdy gość pojawia się w barwach "Wojskowych".

Najbliższy mecz Legia Warszawa rozegra w niedzielę 26 kwietnia. Będzie to starcie w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Lechem Poznań. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:30.

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Dawid Szwarga Piotr Matusewicz East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda East News

