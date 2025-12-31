Papszun ma powody do szczęścia, Raków oficjalnie ogłosił. Koniec pewnego rozdziału

Po bardzo długiej sadze transferowej związanej z przenosinami Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa finalnie doszło do oficjalnego ogłoszenia. Szkoleniowiec został zaprezentowany na stadionie 19 grudnia "Wojskowych" przy okazji briefingu prasowego. Podczas niego nie padły jednak żadne szczegóły odnośnie sztabu szkoleniowego, a do tego pod znakiem zapytania stała przyszłość dotychczasowych pracowników Legii.

Z czasem w mediach zaczęły się pojawiać nowe informacje właśnie w tej sprawie. Jak się okazuje, z zespołem ze stolicy po latach pożegna się legenda, Arkadiusz Malarz, czyli dotychczasowy trener bramkarzy. Do tego głośno było o Inakim Astizie, czyli niedawnym tymczasowym opiekunie Legii. Zdaniem wielu źródeł ma on utrzymać posadę i zostać asystentem Papszuna.

Do tego dochodziły także kwestie kilku trenerów z Rakowa, których chciał ze sobą zabrać 51-latek, lecz przez długi czas brakowało w tej sprawie konkretów. Do przełomu doszło dokładnie 31 grudnia. Raków Częstochowa za pośrednictwem oficjalnego oświadczenia poinformował o rozstaniu z aż czterema trenerami. Wśród nich znaleźli się właśnie najbliżsi współpracownicy nowego szkoleniowca Legii z Częstochowy.

Raków oficjalnie ogłasza, czterech trenerów odchodzi

Jak przekazano chodzi dokładnie o Artura Węska (asystent trenera), Michała Garnysa (trener przygotowania fizycznego), Pawła Frelika (trener mentalny) oraz Łukasza Cebulę (trener analityk). Umowy z wymienionymi zostały rozwiązane za porozumieniem stron. Kwestią czasu pozostaje ich zatrudnienie u boku Papszuna w Legii Warszawa.

- Trenerzy Artur Węska, Michał Garnys, Paweł Frelik oraz Łukasz Cebula odchodzą ze sztabu szkoleniowego Rakowa Częstochowa. Kontrakty zostały rozwiązane za porozumieniem stron - czytamy.

Marek Papszun pracę z drużyną zacznie w niedzielę 4 stycznia. To wtedy piłkarze wrócą do klubu z urlopów. Następnie ekipa uda się do Hiszpanii, a dokładniej do Mijas, gdzie będzie przygotowywać się do rundy wiosennej. Pierwszy mecz Legia pod wodzą nowego trenera rozegra 1 lutego z Koroną Kielce. Początek spotkania zaplanowany jest na godz. 17:30.

