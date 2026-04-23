W skrócie Marek Papszun nie zrealizuje swojego planu sprowadzenia Patryka Czubaka do sztabu Legii Warszawa.

Patryk Czubak ma wkrótce dołączyć do sztabu Pogoni Szczecin jako asystent Thomasa Thomasberga.

Sytuacja Pogoni Szczecin w tabeli jest trudna - klub zajmuje 14. miejsce i ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

Gdy Marek Papszun obejmował stery Legii Warszawa, miał jasną wizję co do składu swojego sztabu szkoleniowego. Widział on w nim Patryka Czubaka, który karierę trenerską zaczął w Widzewie Łódź. Do przenosin jednak, ku rozczarowaniu Papszuna do stolicy Polski nie doszło.

Papszun chciał "człowieka z Widzewa". Do przenosin nie doszło

Po zwolnieniu z łódzkiego klubu Czubak ruszył za trenerem Zeljko Sopiciem, z którym współpracował w Widzewie do NK Osijek. Przygoda z chorwackim zespołem długo jednak nie potrwała. Wytrwał tam zaledwie od listopada do stycznia.

Chociaż był kuszony przez "Wojskowych", zdecydował się na objęcie stanowiska pierwszego trenera Polonii Bytom. Skończyło się jeszcze szybciej, niż w Chorwacji. Potężnym rozczarowaniem. Polonia pod jego wodzą zanotowała dwa remisy i cztery porażki, a Czubak został zwolniony.

Mimo że Papszun liczył, że uda mu się wreszcie przekonać młodego szkoleniowca do dołączenia do niego w stołecznym klubie, wszystko wskazuje na to, że znów musi obejść się smakiem.

Nici z planów Papszuna. Głośne przenosiny do Pogoni Szczecin

Daniel Trzepacz, związany blisko z Pogonią Szczecin poinformował, że Czubak dołączy wkróce do sztabu "Portowców". Oznaczałoby to, że doszło do zwrotu akcjii w Legii, ponieważ wydawało się już, że Papszun wreszcie dopnie swego. A tak został poinformowany, że głośne przenosiny Czubaka do Pogoni są już o krok.

33-latek ma zostać asystentem Thomasa Thomasberga, który stara się uchronić Szczecinian od spadku. A sytuacja jest dość trudna. Pogoń zajmuje odległe, 14. miejsce i ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

