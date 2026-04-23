Papszun już wie, zwrot akcji w Legii Warszawa. Nie spełni się jego życzenie

Jakub Rzeźnicki

Zwycięstwo nad Zagłębiem Lubin pozwoliło Legii odskoczyć nieco od strefy spadkowej. "Wojskowi" wciąż nie mogą jednak być pewni utrzymania w Ekstraklasie. Tym samym daleki od wypełnienia swojej misji jest Marek Papszun, który przejął stery warszawskiego klubu. W ostatnich dniach doszło do zwrotu akcji, na jaki nie był gotowy szkoleniowiec. Głośne przenosiny już tak naprawdę są o krok.

W skrócie

  • Marek Papszun nie zrealizuje swojego planu sprowadzenia Patryka Czubaka do sztabu Legii Warszawa.
  • Patryk Czubak ma wkrótce dołączyć do sztabu Pogoni Szczecin jako asystent Thomasa Thomasberga.
  • Sytuacja Pogoni Szczecin w tabeli jest trudna - klub zajmuje 14. miejsce i ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Gdy Marek Papszun obejmował stery Legii Warszawa, miał jasną wizję co do składu swojego sztabu szkoleniowego. Widział on w nim Patryka Czubaka, który karierę trenerską zaczął w Widzewie Łódź. Do przenosin jednak, ku rozczarowaniu Papszuna do stolicy Polski nie doszło.

Papszun chciał "człowieka z Widzewa". Do przenosin nie doszło

Po zwolnieniu z łódzkiego klubu Czubak ruszył za trenerem Zeljko Sopiciem, z którym współpracował w Widzewie do NK Osijek. Przygoda z chorwackim zespołem długo jednak nie potrwała. Wytrwał tam zaledwie od listopada do stycznia.

Kolejna rewolucja w Widzewie Łódź? Możliwy wielki powrót do klubu

Chociaż był kuszony przez "Wojskowych", zdecydował się na objęcie stanowiska pierwszego trenera Polonii Bytom. Skończyło się jeszcze szybciej, niż w Chorwacji. Potężnym rozczarowaniem. Polonia pod jego wodzą zanotowała dwa remisy i cztery porażki, a Czubak został zwolniony. 

Mimo że Papszun liczył, że uda mu się wreszcie przekonać młodego szkoleniowca do dołączenia do niego w stołecznym klubie, wszystko wskazuje na to, że znów musi obejść się smakiem.

Zobacz również:

Jan Bednarek (drugi od lewej) ma pretensje do sędziego
Piłka nożna

FC Porto ograbione? Bednarkowi puściły hamulce. "Co jeszcze musi się stać?"

Szymon Łożyński
Szymon Łożyński

Nici z planów Papszuna. Głośne przenosiny do Pogoni Szczecin

Daniel Trzepacz, związany blisko z Pogonią Szczecin poinformował, że Czubak dołączy wkróce do sztabu "Portowców". Oznaczałoby to, że doszło do zwrotu akcjii w Legii, ponieważ wydawało się już, że Papszun wreszcie dopnie swego. A tak został poinformowany, że głośne przenosiny Czubaka do Pogoni są już o krok.

33-latek ma zostać asystentem Thomasa Thomasberga, który stara się uchronić Szczecinian od spadku. A sytuacja jest dość trudna. Pogoń zajmuje odległe, 14. miejsce i ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

Zobacz również:

FC Barcelona. Na zdjęciu Lamine Yamal i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Potrójny alarm. Stan wrzenia w FC Barcelona. Jednogłośne larum

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
piłkarze drużyny w biało-czarnych strojach podają sobie ręce i witają się z sędziami na boisku po zakończonym meczu
Legia WarszawaLeszek SzymańskiPAP
trener drużyny piłkarskiej energicznie gestykulujący przy linii bocznej boiska podczas meczu, w tle sędzia boczny z chorągiewką oraz trybuny wypełnione kibicami
Marek PapszunLeszek SzymańskiPAP
trener w sportowej kurtce Adidas z herbem klubu Aston, stojący przy linii bocznej boiska, w tle ławka rezerwowych z grupą zawodników
Patryk CzubakWIKTOR FARYNA/400MM.PLNewspix.pl
PSG potęgą? "Weź z nimi rywalizuj"Polsat Sport

