Partner merytoryczny: Eleven Sports

Papszun go nie chciał. Właśnie ogłosili wielki powrót. Sensacyjny zwrot akcji

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Jeszcze przed odejściem Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa dużo mówiło się o tym, że przy ul. Limanowskiego 83, niebawem znów może zameldować się zawodnik, którego Papszun nie widział w swojej drużynie. Te doniesienia właśnie się potwierdziły, jednak z pewnym zwrotem akcji. Klub, do którego był wypożyczony postanowił go nie wykupić.

Mężczyzna w okularach i ciemnej bluzie sportowej siedzi przy mikrofonie na tle tablicy z reklamami podczas konferencji prasowej.
Marek PapszunGrzegorz WajdaEast News

Koniec ery Marka Papszuna w Rakowie Częstochowie przyniósł wiele pytań o to, jak będzie wyglądać ekipa "Medalików". Pod wodzą Łukasza Tomczyka, wicemistrzowie Polski mieli okazję sprawdzać się już w meczach towarzyskich, a nowy szkoleniowiec częstochowiskiej ekipy teraz będzie miał do dyspozycji kolejnego zawodnika.

Leonardo Rocha, bo o nim mowa, we wrześniu odszedł na wypożyczenie do Zagłębia Lubin i wydawało się, że jego przygoda przy Limanowskiego już się zakończyła. Teraz nadszedł jednak komunikat ogłaszający jego wielki powrót.

Wielki powrót do Rakowa. Papszun go nie chciał, teraz zwrot akcji

- Zagłębie Lubin oficjalnie poinformowało o nieskorzystaniu z opcji wykupu Leonardo Rochy, w związku z czym zawodnik wraca do Rakowa Częstochowa i od jutra dołączy do naszej drużyny, przebywającej na obozie przygotowawczym w Belek - czytamy w komunikacie częstochowskiego klubu.

Alejandro Davidovich Fokina - Valentin Vacherot. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Już w połowie grudnia o Portugalczyku zrobiło się głośno, bowiem już wtedy spekulowano, że Raków może skrócić jego wypożyczenie do ekipy "Miedziowych".

- Dodatkową motywacją dla Rochy ma być zmiana trenera. Piłkarz czuł duży żal do Marka Papszuna, a zespół pod wodzą Tomczyka ma zmodyfikować styl grania, przez co Portugalczyk może mieć łatwiej odnaleźć się w składzie - donosił wtedy na "X" Kamil Głębocki.

W tym sezonie Leonardo Rocha zagrał łącznie w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając w tym czasie osiem goli i zaliczając dwie asysty. W trykocie Zagłębia wystąpił w 13 meczach, zdobywając siedem bramek i dorzucając asystę.

Napastnik był jedną z najważniejszych postaci w ekipie Zagłębia Lubin, dlatego może dziwić fakt, że "Miedziowi" mogąc wykupić Rochę do 15 stycznia, nie zdecydowali się ostatecznie na jego transfer definitywny.

Zobacz również:

Nicola Zalewski
Reprezentacja

Zalewski zaczyna błyszczeć. Wielka zmiana na horyzoncie. Gigant chce Polaka

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Trener drużyny piłkarskiej objaśnia taktykę jednemu z zawodników w czerwono-niebieskim stroju, korzystając z tablicy taktycznej, pozostali członkowie sztabu stoją w tle.
Marek Papszun i Leonardo RochaGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Trener w niebieskiej sportowej kurtce i czapce gestykuluje ręką, pokazując dwa palce, patrzy w stronę boiska z poważnym wyrazem twarzy.
Marek PapszunAFP
Trener w kurtce zimowej z rozłożonymi rękoma, stojący na stadionie podczas meczu piłkarskiego, w tle rozmazane sylwetki innych osób.
Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTEREast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja