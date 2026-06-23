Papszun chciał go w składzie, Legia ogłosiła koniec. Już ma nowy klub

- Trudno mi powiedzieć, jak to się potoczy i co z nim będzie. Moja rekomendacja jest jak najbardziej pozytywna i chciałbym, aby grał w Legii Warszawa - mówił w poniedziałek Marek Papszun ws. sytuacji Jean-Pierre'a Nsame. Napastnikowi wygasał kontrakt z Legią Warszawa, przez co nie pojawił się na rozpoczęciu przygotowań do nowego sezonu w klubie.

Co więcej, w mediach nie brakowało informacji o zainteresowaniu usługami gracza Wieczystej Kraków czy Pogoni Szczecin. I w Szczecinie się nawet znalazł - by dopełnić formalności przed transferem do popularnych "Portowców". Na oficjalne potwierdzenie rozstania z Legią długo czekać nie trzeba było. Klub ze stolicy Polski przekazał, że napastnik po dwóch latach opuszcza drużynę.

- Jean-Pierre, dziękujemy za Twój czas w Legii i życzymy powodzenia w dalszej karierze - przekazano w komunikacie.

Po zaledwie chwili poznaliśmy nowy klub gracza.

Nsame piłkarzem Pogoni Szczecin. To już oficjalne

Nim została wspomniana Pogoń Szczecin. Jak poinformowano za pośrednictwem oficjalnego komunikatu 33-latek podpisał z klubem roczny kontrakt z możliwością przedłużenia umowy o kolejne dwanaście miesięcy.

- Jean-Pierre Nsame został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin! Kameruński napastnik związał się z naszym klubem roczną umową, z opcją jej przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy - czytamy.

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Co ciekawe, okazję do oficjalnego debiutu w nowych barwach Nsame będzie miał już 24 lipca. I to przeciwko... Legii Warszawa.

Jean-Pierre Nsame Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jean-Pierre Nsame Foto Olimpik AFP

Marek Papszun Piotr Matusewicz East News





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