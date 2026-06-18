Papszun bierze piłkarza Bayernu. Nadeszło oficjalne potwierdzenie
Legia Warszawa już w sobotę 20 czerwca rozpocznie przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy. W drużynie Marka Papszuna są już trzy nowe twarze, lecz to nie koniec wzmocnień. Klub w czwartkowy wieczór potwierdził doniesienia Adama Sławińskiego i ogłosił transfer Roberta Deziela. Jest to 20-letni Amerykanin dotychczas związany z czwartoligowymi rezerwami Bayernu Monachium.
Przed Markiem Papszunem pierwszy letni okres przygotowawczy z zawodnikami Legii Warszawa. Szkoleniowiec został ściągnięty do stolicy zimą w celu uratowania zespołu pogrążonego w kryzysie. Pomimo początkowych trudności misja ta została wypełniona.
W trakcie ostatniej kolejki stało się to, co dla kibiców przez dłuższy czas wydawało się abstrakcją. Praktycznie do samego końca multiligi Legia zajmowała piąte miejsce w tabeli, co w dzisiejszych realiach daje przepustkę do eliminacji Ligi Konferencji. Ostatecznie ten cel nie został osiągnięty, a dzięki bramce w ostatniej chwili do Europy trafił GKS Katowice.
Letnia przerwa w Legii obfitowała w szereg zmian. Mowa tu zarówno o kadrze pierwszego zespołu, jak i stanowiskach decyzyjnych w klubie. Najważniejszą z nich jest nominacja na funkcję dyrektora sportowego Frediego Bobicia.
Legia przeprowadziła kolejny transfer. Papszun sięga po posiłki z ... Bayernu
Legia dotychczas potwierdziła finalizację trzech transferów. Rywalizację na pozycji bramkarz wzmocni Ivan Brkić, mający za sobą udany sezon w barwach Motoru Lublin. Do Warszawy trafił również Zoran Arsenić, z którym Papszun miał okazję wspólnie pracować w Rakowie Częstochowa. Ostatnim wzmocnieniem Legii jest napastnik Łukasz Zjawiński. 24-latek w przeszłości figurował w akademii "Wojskowych", a ostatnio robił furorę w pierwszoligowej Polonii Warszawa.
Coraz głośniej mówi się o potencjalnym transferze Bartosza Bereszyńskiego. Nie byłoby to jedyne wzmocnienie defensywy Legii, o czym na portalu "X" informuje dziennikarz "Kanału Sportowego Adam Sławiński. Wedle jego informacji w tym tygodniu do Warszawy przyleci Robert Deziel Jr. z rezerw Bayernu Monachium. 20-latek ma podpisać umowę z Legią.
- Robert Deziel Jr. - stoper Bayernu II Monachium przyleci w tym tygodniu do Warszawy i podpisze umowę. 20-letni stoper z USA, nie miał perspektyw na to, że do pierwszej drużyny Bayernu awansuje go Vincent Kompany i zdecydował się na przenosiny do Ekstraklasy - ogłosił Sławiński.
Te pogłoski bardzo szybko potwierdziła Legia, która w czwartkowy wieczór oficjalnie ogłosiła sprowadzenie Amerykanina. Deziel Jr. związał się z warszawskim klubem umową obowiązującą przez najbliższe cztery lata.
- Jestem niezwykle podekscytowany z transferu do Legii, największego i najbardziej utytułowanego polskiego klubu. To zaszczyt, że mogę tu być i założyć jej koszulkę. Cieszę się na to, co przed nami i mam nadzieję, że pomogę drużynie osiągać sukcesy. Jestem agresywnym środkowym obrońcą. Gram dużo piłką, wyprowadzając ją z linii obrony. Wierzę, że dzięki moim umiejętnościom będę mógł pomóc drużynie - powiedział Deziel Jr. cytowany przez oficjalną stronę Legii.
Amerykanin ma za sobą grę w juniorskich reprezentacjach swojego kraju. W Monachium nigdy nie przebił się ponad poziom niemieckiej czwartej ligi, przez co teraz będzie szukał szczęścia w Polsce. Jego potencjalny transfer nie jest jedynym niemieckim akcentem Legii tego lata.
Już za kilka dni zawodnicy stołecznego klubu wyjadą na zgrupowanie do Niemiec i będą trenować w centrum treningowym Adidasa. Wśród sparingpartnerów znaleźć można ... rezerwy Bayernu, a także druga drużyna 1.FC Nurnberg. Na start nowego sezonu Legia zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin.