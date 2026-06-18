Przed Markiem Papszunem pierwszy letni okres przygotowawczy z zawodnikami Legii Warszawa. Szkoleniowiec został ściągnięty do stolicy zimą w celu uratowania zespołu pogrążonego w kryzysie. Pomimo początkowych trudności misja ta została wypełniona.

W trakcie ostatniej kolejki stało się to, co dla kibiców przez dłuższy czas wydawało się abstrakcją. Praktycznie do samego końca multiligi Legia zajmowała piąte miejsce w tabeli, co w dzisiejszych realiach daje przepustkę do eliminacji Ligi Konferencji. Ostatecznie ten cel nie został osiągnięty, a dzięki bramce w ostatniej chwili do Europy trafił GKS Katowice.

Letnia przerwa w Legii obfitowała w szereg zmian. Mowa tu zarówno o kadrze pierwszego zespołu, jak i stanowiskach decyzyjnych w klubie. Najważniejszą z nich jest nominacja na funkcję dyrektora sportowego Frediego Bobicia.

Legia przeprowadziła kolejny transfer. Papszun sięga po posiłki z ... Bayernu

Legia dotychczas potwierdziła finalizację trzech transferów. Rywalizację na pozycji bramkarz wzmocni Ivan Brkić, mający za sobą udany sezon w barwach Motoru Lublin. Do Warszawy trafił również Zoran Arsenić, z którym Papszun miał okazję wspólnie pracować w Rakowie Częstochowa. Ostatnim wzmocnieniem Legii jest napastnik Łukasz Zjawiński. 24-latek w przeszłości figurował w akademii "Wojskowych", a ostatnio robił furorę w pierwszoligowej Polonii Warszawa.

Coraz głośniej mówi się o potencjalnym transferze Bartosza Bereszyńskiego. Nie byłoby to jedyne wzmocnienie defensywy Legii, o czym na portalu "X" informuje dziennikarz "Kanału Sportowego Adam Sławiński. Wedle jego informacji w tym tygodniu do Warszawy przyleci Robert Deziel Jr. z rezerw Bayernu Monachium. 20-latek ma podpisać umowę z Legią.

- Robert Deziel Jr. - stoper Bayernu II Monachium przyleci w tym tygodniu do Warszawy i podpisze umowę. 20-letni stoper z USA, nie miał perspektyw na to, że do pierwszej drużyny Bayernu awansuje go Vincent Kompany i zdecydował się na przenosiny do Ekstraklasy - ogłosił Sławiński.

Te pogłoski bardzo szybko potwierdziła Legia, która w czwartkowy wieczór oficjalnie ogłosiła sprowadzenie Amerykanina. Deziel Jr. związał się z warszawskim klubem umową obowiązującą przez najbliższe cztery lata.

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- Jestem niezwykle podekscytowany z transferu do Legii, największego i najbardziej utytułowanego polskiego klubu. To zaszczyt, że mogę tu być i założyć jej koszulkę. Cieszę się na to, co przed nami i mam nadzieję, że pomogę drużynie osiągać sukcesy. Jestem agresywnym środkowym obrońcą. Gram dużo piłką, wyprowadzając ją z linii obrony. Wierzę, że dzięki moim umiejętnościom będę mógł pomóc drużynie - powiedział Deziel Jr. cytowany przez oficjalną stronę Legii.

Amerykanin ma za sobą grę w juniorskich reprezentacjach swojego kraju. W Monachium nigdy nie przebił się ponad poziom niemieckiej czwartej ligi, przez co teraz będzie szukał szczęścia w Polsce. Jego potencjalny transfer nie jest jedynym niemieckim akcentem Legii tego lata.

Już za kilka dni zawodnicy stołecznego klubu wyjadą na zgrupowanie do Niemiec i będą trenować w centrum treningowym Adidasa. Wśród sparingpartnerów znaleźć można ... rezerwy Bayernu, a także druga drużyna 1.FC Nurnberg. Na start nowego sezonu Legia zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin.

Lech Poznań - Legia Warszawa Monika Wantoła INTERIA.PL

Marek Papszun Beata Zawadzka East News





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