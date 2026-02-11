Papszun będzie miał nowego napastnika. Strzelił w tym sezonie 11 goli

Bartłomiej Wrzesiński

Legia Warszawa pod wodzą Marka Papszuna w dwóch pierwszych spotkaniach zdobyła jeden punkt i wciąż tkwi w strefie spadkowej Ekstraklasy. Stołeczna drużyna wciąż nie jest w stanie wydostać się z kryzysu. Receptą na problemy Legii może okazać się transfer nowego napastnika. Mowa o snajperze, który jesienią zrobił prawdziwą furorę notując imponujące statystyki.

Doświadczony mężczyzna z brodą w czapce i okularach, ubrany w ciepłą kurtkę sportową z logo klubu Legia Warszawa oraz czapką z tym samym emblematem, siedzi na niebieskim fotelu na stadionie, sprawiając poważne wrażenie.
Marek PapszunKai Taller/Arena AkcjiNewspix.pl

Nie takiego początku pracy w Legii Warszawa oczekiwano po Marku Papszunie. Były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa przeniósł się do stolicy po zakończeniu rundy jesiennej. Jego zatrudnieniu przyświecał jasny cel w postaci zatrzymania kryzysu toczącego od miesięcy Legię. Warszawski klub 2025 rok zakończył w strefie spadkowej, odpadając wcześniej z Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji.

Debiut nie wypadł okazale. Legia na swoim stadionie mierzyła się z Koroną Kielce, a to spotkanie przyniosło kibicom kolejne rozczarowanie. "Wojskowi" przegrali 1:2, a dubletem w tym spotkaniu popisał się wracający do Polski po wielu latach Mariusz Stępiński. Jeszcze w pierwszej połowie rzutu karnego nie wykorzystał Mileta Rajović.

O włos od kolejnej porażki Legia była w ostatni weekend w Trójmieście. Arka Gdynia na swoim terenie aż do doliczonego czasu gry prowadziła 2:0 ze znacznie bardziej utytułowanym przeciwnikiem. Swojej drużynie skórę uratował wprowadzony przez Papszuna z ławki Antonio Colak. Chorwat dubletem w doliczonym czasie gry zagwarantował Legii jeden punkt.

Bartłomiej Wrzesiński
    Kolejne wzmocnienie Legii coraz bliżej. Na zapleczu Ekstraklasy zrobił furorę

    Statystyki są dla Legii zatrważające. Klub ze stolicy nie wygrał meczu w Ekstraklasie od ... 28 września i triumfu 1:0 nad Pogonią Szczecin. Przyjście Papszuna nie uspokoiło sytuacji w klubie. Piłkarze na własnej skórze odczuli niezadowolenie zarówno ze strony kibiców, jak i działaczy swojego klubu.

    Legia dotychczas w trakcie zimowego okienka transferowego sprowadziła tylko jednego zawodnika. Mowa o rumuńskim bramkarzu Otto Hindrichu. 23-latek cały czas czeka na swoją szansę, gdyż zgodnie ze wcześniejszym komunikatem Papszuna, pierwszym bramkarzem Legii pozostaje Kacper Tobiasz.

    Wiele wskazuje na to, że już niedługo kibice Legii otrzymają potwierdzenie transferu kolejnego zawodnika. Jak informuje portal "Legia.net" warszawski klub uzgodnił już warunki kontraktu z Rafałem Adamskim, gwiazdą pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. 

    Według informacji Tomasza Włodarczyka z "Meczyków" Adamski ma związać się z Legią 3,5 letnim kontraktem. W tym momencie mają toczyć się rozmowy ws. kwoty transferu 24-latka. Wydaje się jednak, że obie strony szybko dojdą do porozumienia, na co decydujący wpływ może mieć ścisła współpraca klubów.

    Adamski jest motorem napędowym Pogoni Grodzisk Mazowiecki, którą dotychczas śmiało można uznać za jedną z największych rewelacji Betclic 1. Ligi. Statystyki mierzącego 195 centymetrów wzrostu napastnika prezentują się szalenie obiecująco. Adamski w 20 spotkaniach ligowych zanotował 11 trafień oraz 10 asyst. W klasyfikacji strzelców wyprzedza go jedynie snajper Wisły Kraków Angel Rodado.

    Tomasz Brożek
    Piłkarz w czarnej koszulce z opaską na kolanie biegnie po murawie zbliżając się do piłki podczas meczu piłkarskiego. W tle widoczna bramka i inni zawodnicy na stadionie.
    Rafał AdamskiMICHAL TRZPIS/400MMNewspix.pl
    Mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z logo Legii Warszawa, ubrany zimowo, stoi obok zadaszenia stadionowego, w tle jasna ściana.
    Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
    Dwóch piłkarzy w białych koszulkach znajduje się na murawie, jeden z nich kuca, drugi odchodzi z widocznym na plecach numerem 91. W tle rozmyte postacie i trybuny stadionu.
    Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
