Nie takiego początku pracy w Legii Warszawa oczekiwano po Marku Papszunie. Były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa przeniósł się do stolicy po zakończeniu rundy jesiennej. Jego zatrudnieniu przyświecał jasny cel w postaci zatrzymania kryzysu toczącego od miesięcy Legię. Warszawski klub 2025 rok zakończył w strefie spadkowej, odpadając wcześniej z Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji.

Debiut nie wypadł okazale. Legia na swoim stadionie mierzyła się z Koroną Kielce, a to spotkanie przyniosło kibicom kolejne rozczarowanie. "Wojskowi" przegrali 1:2, a dubletem w tym spotkaniu popisał się wracający do Polski po wielu latach Mariusz Stępiński. Jeszcze w pierwszej połowie rzutu karnego nie wykorzystał Mileta Rajović.

O włos od kolejnej porażki Legia była w ostatni weekend w Trójmieście. Arka Gdynia na swoim terenie aż do doliczonego czasu gry prowadziła 2:0 ze znacznie bardziej utytułowanym przeciwnikiem. Swojej drużynie skórę uratował wprowadzony przez Papszuna z ławki Antonio Colak. Chorwat dubletem w doliczonym czasie gry zagwarantował Legii jeden punkt.

Kolejne wzmocnienie Legii coraz bliżej. Na zapleczu Ekstraklasy zrobił furorę

Statystyki są dla Legii zatrważające. Klub ze stolicy nie wygrał meczu w Ekstraklasie od ... 28 września i triumfu 1:0 nad Pogonią Szczecin. Przyjście Papszuna nie uspokoiło sytuacji w klubie. Piłkarze na własnej skórze odczuli niezadowolenie zarówno ze strony kibiców, jak i działaczy swojego klubu.

Legia dotychczas w trakcie zimowego okienka transferowego sprowadziła tylko jednego zawodnika. Mowa o rumuńskim bramkarzu Otto Hindrichu. 23-latek cały czas czeka na swoją szansę, gdyż zgodnie ze wcześniejszym komunikatem Papszuna, pierwszym bramkarzem Legii pozostaje Kacper Tobiasz.

Wiele wskazuje na to, że już niedługo kibice Legii otrzymają potwierdzenie transferu kolejnego zawodnika. Jak informuje portal "Legia.net" warszawski klub uzgodnił już warunki kontraktu z Rafałem Adamskim, gwiazdą pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Według informacji Tomasza Włodarczyka z "Meczyków" Adamski ma związać się z Legią 3,5 letnim kontraktem. W tym momencie mają toczyć się rozmowy ws. kwoty transferu 24-latka. Wydaje się jednak, że obie strony szybko dojdą do porozumienia, na co decydujący wpływ może mieć ścisła współpraca klubów.

Adamski jest motorem napędowym Pogoni Grodzisk Mazowiecki, którą dotychczas śmiało można uznać za jedną z największych rewelacji Betclic 1. Ligi. Statystyki mierzącego 195 centymetrów wzrostu napastnika prezentują się szalenie obiecująco. Adamski w 20 spotkaniach ligowych zanotował 11 trafień oraz 10 asyst. W klasyfikacji strzelców wyprzedza go jedynie snajper Wisły Kraków Angel Rodado.

