W skrócie Legia Warszawa pod wodzą Marka Papszuna notuje serię ośmiu ligowych meczów bez porażki i wydostała się ze strefy spadkowej.

Mileta Rajović, mimo wcześniejszej krytyki i doniesień o możliwym odejściu, zdobył bramki w ostatnich spotkaniach, czym wpłynął na zmianę narracji wokół swojej osoby.

Pozycja Milety Rajovicia w składzie Legii obecnie wydaje się być niepodważalna, a Jean-Pierre Nsame i kontuzjowany Antonio Colak pełnią rolę rezerwowych

Czyżby kryzys w Legii Warszawa dobiegał końca? Wyniki powoli zaczynają na to wskazywać. "Wojskowi" po wielu koszmarnych miesiącach, częstych zmianach w sztabie, a do tego serii nietrafionych transferów spadli niemal na samo dno Ekstraklasy. Z dołka stołeczną ekipę wyciągnął Marek Papszun.

Dobra seria Legii Warszawa. "Wojskowi" coraz wyżej w tabeli

Po porażce z Koroną Kielce Legia notuje serię ośmiu spotkań bez przegranej, a w poniedziałek pokazała się z dobrej strony na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Bohaterem meczu zakończonego wygraną przyjezdnych 2:0 został mocno krytykowany w tym sezonie Mileta Rajović.

Runda jesienna w wykonaniu sprowadzonego z Brondby napastnika była tak fatalna, że media społecznościowe zasypała fala memów i krytycznych komentarzy dotyczących jego gry. Błyskawicznie pojawiły się również doniesienia o możliwym rozstaniu już po sezonie.

Ostatnie tygodnie dla 26-latka przyniosły jednak przełom. Zanotował on zwycięskie trafienie w meczu z Cracovią, a przeciwko Pogoni popisał się dubletem. Szybko doszło do zmiany narracji i zwrotu akcji ws. jego odejścia.

Zobacz również: Jakub Rzeźnicki

Zwrot akcji ws. Rajovicia. Papszun zachwycony postawą Duńczyka

Marek Papszun sumiennie stawiał na Rajovicia, co przyniosło korzyść zarówno dla trenera, jak i napastnika. Ze słów szkoleniowca, jakie padły na konferencji prasowej po spotkaniu z "Portowcami" wynika, że w jego opinii to musiało się tak skończyć.

Dla mnie najważniejsza jest drużyna, Legia Warszawa. Tak musi myśleć każdy zawodnik, każdy pracownik klubu. Musimy się poświęcić i oddać drużynie. Mileta tak robi. Cieszę się, że zdobył te bramki. Wiemy, z jaką krytyką musiał się mierzyć. Wierzyłem, że konsekwentna praca i wsparcie jego osoby przyniesie efekty. Trzeba kontynuować zwycięstwa Legii. Jeżeli Mileta będzie grał tak jak dzisiaj, ale nie strzelał goli, to też będzie dobrze. Chociaż jego gole będą cieszyć dodatkowo.

- Gratulacje dla drużyny, dla całej szatni. Wygraliśmy na wyjeździe, a ta seria była wcześniej przerażająca. Dzisiaj wygrywamy z drużyną własnego boiska. Tym bardziej ta wygrana jest cenna. Gratulacje dla wszystkich - piłkarzy, sztabu szkoleniowego. To ciężka praca dzień po dniu dała nam to zwycięstwo. Bez większej analizy - to mógł być najlepszy mecz rundy. Wygraliśmy pierwszy z ośmiu finałów, które przed nami. Bardzo się cieszę, że po przerwie reprezentacyjnej tak to wyglądało - dodał szkoleniowiec Legii.

Obecnie wydaje się, że pozycja Milety Rajovicia, obok Rafała Adamskiego w ekipie "Wojskowych" jest niepodważalna. Wystąpił on w wyjściowym składzie w siedmiu z dziewięciu meczów pod wodzą Papszuna. Jean-Pierre Nsame i kontuzjowany obecnie Antonio Colak muszą pogodzić się na razie z rolą rezerwowych. Niewykluczone, że któryś z nich odejdzie latem z Legii.

Mileta Rajović Marek Antoni Iwanczuk AFP

Marek Papszun Marcin Bielecki PAP

Piłkarze Legii Warszawa Marcin Bielecki PAP

DJB: Nowe twarze do reprezentacji. Kołtoń przytacza słowa Urbana. WIDEO Polsat Sport