Padła niezdobyta twierdza w Ekstraklasie. Fantastyczna passa zakończona

Wprawdzie w poprzedniej kolejce "Portowcy" dali sobie strzelić cztery gole w Lublinie (2:4 z Motorem ), ale uznano to za wypadek przy pracy. Teraz wszystko miało wrócić do normy. Bukmacherzy byli w tym temacie zgodni - faworyta upatrywali w ekipie gospodarzy .

Koniec fantastycznej serii Pogoni. Padła twierdza Szczecin, wystarczył jeden cios

W odpowiedzi jeszcze przed upływem kwadransa Efthymis Koulouris trafił w słupek . Nie oznaczało to jednak, że szczecinianie przejmują inicjatywę. Po kilku chwilach futbolówka trafiła również w słupek bramki Pogoni, gdy uderzał niefortunnie Jan Grzesik .

Rezultat spotkania otworzyli piłkarze Radomiaka. W 37. minucie do miękkiej centry wystartował w tempo Paulo Henrique i wślizgiem w polu bramkowym skierował piłkę do siatki. Skromne prowadzenie przyjezdnych utrzymało się do przerwy.