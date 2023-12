Pachniało ogromną sensacją w Częstochowie. Zdecydował niecodzienny gol

Raków już od czterech kolejek czeka na ligowe zwycięstwo, a dystans dzielący go do czołówki tabeli stale się zwiększa. Śląsk Wrocław wygrał w piątek z Zagłębiem Lubin i ma po 19 kolejkach na koncie już 41 punktów. Druga w tabeli Jagiellonia Białystok traci do niego trzy oczka. Ewentualna strata punktów w rywalizacji z walczącą o utrzymanie Koroną byłaby dla kibiców mistrza Polski poważnym ciosem.