Oto prawdziwy powód wywiadu Dariusza Mioduskiego? Bolesna prawda o Legii

Dużo gromów spada na Dariusza Mioduskiego za to, co powiedział w wywiadzie dla BeIn Sports. Z jednej strony są to gromy uzasadnione, bo rozmowa na każdej płaszczyźnie sprowadza się do stwierdzeń, że w Legii nie dzieje się nic złego - ba, że klub rośnie - podczas gdy, patrząc na tabelę, wszystko wokół płonie. Pytanie, czy przekaz tego wywiadu nie jest ukryty.

Po co wywiadów udziela Dariusz Mioduski?

Dariusz Mioduski z zasady nie udziela wywiadów, a ten dla BeIn Sports był pierwszym od rozmowy z TVP Sport we wrześniu. O ile ta jesienna rozmowa to coś w rodzaju stałego elementu strategii wychodzenia z wypiętą piersią, gdy zaczyna iść dobrze (Legia wtedy awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji i była w czołówce Ekstraklasy), o tyle teraz właściciel Legii usiadł przed dyktafonem w czasie gigantycznego kryzysu. Biorąc pod uwagę, że nigdy nie uczestniczy w czymś takim bez celu, można założyć, że zdecydował się na ten krok, by poszukać nowego rynku zainteresowania Legią, co mogłoby się przełożyć na jej przychody w przyszłości. Przecież nie chodziło o odpowiedzenie na trudne pytania, bo jeśli nawet one już padają, są skwitowane krótkim "wcale nie jest tak źle". Dla Mioduskiego Legia wciąż bardziej bije się w tym sezonie o europejskie puchary, niż o utrzymanie (bo tabela jest płaska), a na pytanie o budżet w przypadku braku awansu, rzuca, iż jego scenariuszem jest po prostu awans.

Sam wywiad nastawiony na zwiększenie pozytywnej ekspozycji Legii w świecie jest czymś, co trudno krytykować, ale problem polega na tym, że właściciel klubu wierzy w to, co tam mówi. A mówi na przykład, że skutkiem błędów jest wyciąganie wniosków, które w domyśle doprowadzą Legię do jedynego należnego jej miejsca. Wprost pada zdanie, że z ostatniej jesieni zostaną wyciągnięte wnioski.

Mówimy "sprawdzam"

O wyciąganiu wniosków była mowa już po sezonie 2021/22, gdy Legia również zimowała w strefie spadkowej. Od tamtego czasu Legia potrafiła zimą sprzedać piłkarzy za 13 mln euro, by zastąpić ich fatalnym Qnendrimem Zybą i de facto rozwalić trenerowi zespół. Legia zwolniła Kostę Runjaicia (który po Legii znalazł zatrudnienie w Serie A i jako trener Udinese radzi sobie świetnie) w momencie, gdy Niemiec wyprowadził drużynę z kryzysu. Legia dwa razy cudem wślizgnęła się do europejskich pucharów, a na odsunięcie dyrektora sportowego przed zimowym oknem transferowym była tak gotowi, że nowego zatrudniła już po jego zakończeniu (chwytając się Michała Żewłakowa, który nie był żadnym z waszych pierwszych sześciu planów).

Jeśli tak wyglądała lista wyciągniętych wniosków po poprzednim koszmarnym sezonie, to gdzie szukać nadziei?

Marnowany potencjał

Z jednym zdaniem wypowiedzianym przez Dariusza Mioduskiego nie sposób się nie zgodzić - Legia jest naprawdę wielką marką, dla której sufit wisi wysoko. Podobnie można mówić o Lechu, czy o kilku innych klubach, ale to Legia - na dowód tego bardzo wysoko leżącego sufitu - generuje zdecydowanie najwyższe przychody w Polsce. Tylko dlaczego za tym zdaniem wypowiadanym przez prezesa Mioduskiego nigdy nie idzie refleksja, dlaczego potencjał od dziesięciu lat wciąż jest tylko potencjałem, a nie czymś, czego można dotknąć? Legia od dekady pikuje, co najwyżej zaliczając czasowe wzrosty, które nigdy nie przekładają się na stały trend.

W latach 2021-2026 potencjał Legii na tle ligi był wciąż tak samo duży, jak wtedy, gdy dominowała w Ekstraklasie, więc jak tu można mówić o niemarnowaniu potencjału? Legia w tym czasie drugi raz gra o utrzymanie, a w żadnym z tych trzech pozostałych sezonów tak realnie nawet nie otarła się o mistrzostwo, nie mówiąc już nawet o jego zdobyciu. Dariusz Mioduski powtarza te same zdania bez cienia refleksji.

Patrząc w sprawozdanie finansowe Legii za ostatni sezon, gdy wygrała ona Puchar Polski i zrobiła ćwierćfinał Ligi Konferencji (czyli mówimy o dwóch zdarzeniach, które wygenerowały łączny przychód w okolicach 50 mln zł, czyli po odliczeniu kosztów około 30 mln zł zysku), zanotowała stratę 8,5 mln zł. Jednocześnie nie wysłała choćby jednego sygnału, dzięki któremu można uwierzyć, że w klubie wiedzą, co robią, i że znają legendarny przepis na mistrzostwo, o którym kiedyś mówił Marcin Herra.

W wywiadzie dla BeIn Sports właściciel Legii z jednej strony jako powody kryzysu wskazuje niedopasowanie elementów w pionie sportowym, czyli trenera, z drugiej pytany o to, co z budżetem na kolejny sezon, gdyby się nie załapać do pucharów, odpowiada, że tabela jest tak płaska, i że Legia musi się włączyć do walki o puchary, zatem on nie będzie dywagować. Rodzi się więc pytanie o dopasowanie obecnego trenera, bo przecież Marek Papszun - bardzo rozsądnie - po meczu z Koroną mówił na konferencji, że rozważanie, czy Legia w tym sezonie znajdzie się w top 4-5, byłoby rozważaniem niepoważnym, gdy realnie gra się o utrzymanie.

Ciągła presja finansowa

Legia ma najwyższe koszty w lidze i w miarę była w stanie je w ostatnich latach bilansować przychodami, bo w przychodach pojawiał się spore pieniądze z UEFA. Ale co jeśli nie będzie już mogła tego robić? Oczywiście ta liga jest tak nieprzewidywalna, że nie można wykluczyć, iż nagle nie zacznie iść w górę, ale założenie, że to się stanie na pewno, jest - delikantnie mówiąc - ryzykowne. Jeśli w dwóch ostatnich sezonach Legia kasowała po kilka-kilkanaście milionów euro z Ligi Konferencji, to przy braku awansu trzeba będzie to wygenerować w inny sposób. Może właśnie po to jest ten wywiad w BeIn Sports, ale samo danie wywiadu i wyjście na nowy rynek tych pieniędzy nie gwarantuje.

Dziś o planie B nikt nie chce mówić głośno, a zamiast tego przewija się przekonanie, że on nie jest już teraz potrzebny. A kibic może się tylko spodziewać, co nastąpi w przypadku braku awansu do europejskich pucharów - sprzedanie piłkarzy, których da się sprzedać w miarę drogo, by jakoś funkcjonować. Tylko że w żadnym wywiadzie właściciela Legii, czy Marcina Herry, nie ma akceptacji dla słów "jakoś funkcjonować", bo tam zawsze jest wieloletni plan, którego skutecznej realizacji nikt nie umie wciąż zauważyć.

Legia chce być długoletnim projektem opartym na mega mocnych fundamentach, ale dziś obowiązuje w niej mechanizm wyparcia, że nie jest w stanie takim projektem być przy obecnym funkcjonowaniu. Można za mieć wrażenie, że planem A, B, C, D i E na wielką Legię jest Marek Papszun. Że jest to trener, który będzie wygrywał, a jak będzie wygrywał, to będą puchary. Jak będą puchary, będą pieniądze. Jak będą pieniądze, to będą inwestycje w drużynę i jeszcze większe pieniądze. Tylko że Marek Papszun został zatrudniony de facto od początku 2026 roku i długoletni plan Dariusza Mioduskiego nie obejmował go jeszcze rok temu. Do tej pory wszystkie długoterminowe plany ery obecnego właściciela były planami krótkoterminowymi, które w przypadku powodzenia miały się przeobrazić w coś trwalszego. Jednocześnie presja finansowa, jaka zaciska się wokół Legii w każdym roku, sprawia, że gdy przychodził kryzys, działało się w popłochu, a nie według planu.

Michał Żewłakow i Dariusz Mioduski Sebastian Frej/REPORTER East News

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

