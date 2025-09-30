Szymon Marciniak to bardzo znany sędzia piłkarski. Nie taki zwykły, ale międzynarodowy, cieszący się wielką renomą na całym świecie.

W 2022 i 2023 roku Szymon Marciniak przeżywał szczyt swojej kariery. Najpierw bezbłędnie poprowadził wielki finał mistrzostw świata, w którym Argentyna z Lionelem Messim w składzie pokonała Francję i zapisała bardzo ważny rozdział w historii piłki nożnej. Później to właśnie polski sędzia został wybrany do poprowadzenia finału Ligi Mistrzów, w którym Manchester City pokonał Inter Mediolan.

Szymon Marciniak wspiera klub ze swojego rodzinnego miasta. "Moje serce jest niebiesko-białe"

Z racji wykonywanego zawodu Szymon Marciniak nie może wspierać żadnej drużyny piłkarskiej - ani w Polsce, ani za granicą. Nie oznacza to jednak, że nie ma prawa otwarcie deklarować wsparcia jakiejś drużynie w innej dyscyplinie.

Szymon Marciniak urodził się 7 stycznia 1981 roku w Płocku. W mieście tym od wielu lat kultura piłki ręcznej jest o wiele silniejsza niż nożnej - podobnie zresztą jest w Kielcach. Rywalizacja tamtejszych klubów od dawna rozpala wielkie emocje w świecie polskiego szczypiorniaka.

Polski sędzia nie ukrywa, że od wielu lat jest kibicem piłki ręcznej i zawsze wspierał Wisłę Płock. Ostatni raz otwarcie powiedział o tym w wywiadzie na antenie Eurosportu, gdzie transmitowany był mecz Ligi Mistrzów. Wisła Płock podejmowała wtedy potężne PSG.

- Tak było od zawsze, kiedy tylko czas pozwalał, to chodziłem na ręczną. To też moja druga miłość, jeśli chodzi o piłkę. Moje serce jest niebiesko-białe i chciałbym, abyśmy dziś wygrali, owszem, mamy jeszcze rewanż. Jednak serce nie sługa. Wiadomo, dziś gramy z potentatami, najbogatszą drużyną na świecie, naszpikowaną gwiazdami - mówił wówczas Szymon Marciniak.

- Też jestem kibicem, kocham Wisłę Płock od zawsze. Kibicowałem również Michałowi (Zołoteńce - przyp. red.), kiedy rzucał bramki. Jednak trzeba mierzyć siły na zamiary i docenić klasę rywala - dodał.

Wisła Płock tamtego wieczoru przegrała z PSG 26:30. W rewanżu również musiała uznać wyższość rywala z Francji, ale tym razem uległą różnicą tylko jednego gola. Mimo ambitnej postawy "Nafciarze" odpadli z Ligi Mistrzów na etapie 1/8 finału.

Industria Kielce - ORLEN Wisła Płock. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport

Szymon Marciniak Soeren Stache/DPA AFP

Szymon Marciniak Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Szymon Marciniak AFP