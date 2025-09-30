Oto prawda o Szymonie Marciniaku. Kibicuje czołowemu klubowi. Sam to ogłosił
Szymon Marciniak jest zdecydowanie najbardziej znanym sędzią w historii polskiej piłki nożnej. Z racji wykonywanego zawodu arbitrowi nie wypada otwarcie sympatyzować z żadną drużyną - ani polską, ani zagraniczną. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby na co dzień wspierał zespół reprezentujący inną dyscyplinę sportu. W 2024 roku w dniu bardzo ważnego meczu Szymon Marciniak przypomniał całej Polsce, za kogo trzyma kciuki.
Szymon Marciniak to bardzo znany sędzia piłkarski. Nie taki zwykły, ale międzynarodowy, cieszący się wielką renomą na całym świecie.
W 2022 i 2023 roku Szymon Marciniak przeżywał szczyt swojej kariery. Najpierw bezbłędnie poprowadził wielki finał mistrzostw świata, w którym Argentyna z Lionelem Messim w składzie pokonała Francję i zapisała bardzo ważny rozdział w historii piłki nożnej. Później to właśnie polski sędzia został wybrany do poprowadzenia finału Ligi Mistrzów, w którym Manchester City pokonał Inter Mediolan.
Szymon Marciniak wspiera klub ze swojego rodzinnego miasta. "Moje serce jest niebiesko-białe"
Z racji wykonywanego zawodu Szymon Marciniak nie może wspierać żadnej drużyny piłkarskiej - ani w Polsce, ani za granicą. Nie oznacza to jednak, że nie ma prawa otwarcie deklarować wsparcia jakiejś drużynie w innej dyscyplinie.
Szymon Marciniak urodził się 7 stycznia 1981 roku w Płocku. W mieście tym od wielu lat kultura piłki ręcznej jest o wiele silniejsza niż nożnej - podobnie zresztą jest w Kielcach. Rywalizacja tamtejszych klubów od dawna rozpala wielkie emocje w świecie polskiego szczypiorniaka.
Polski sędzia nie ukrywa, że od wielu lat jest kibicem piłki ręcznej i zawsze wspierał Wisłę Płock. Ostatni raz otwarcie powiedział o tym w wywiadzie na antenie Eurosportu, gdzie transmitowany był mecz Ligi Mistrzów. Wisła Płock podejmowała wtedy potężne PSG.
- Tak było od zawsze, kiedy tylko czas pozwalał, to chodziłem na ręczną. To też moja druga miłość, jeśli chodzi o piłkę. Moje serce jest niebiesko-białe i chciałbym, abyśmy dziś wygrali, owszem, mamy jeszcze rewanż. Jednak serce nie sługa. Wiadomo, dziś gramy z potentatami, najbogatszą drużyną na świecie, naszpikowaną gwiazdami - mówił wówczas Szymon Marciniak.
- Też jestem kibicem, kocham Wisłę Płock od zawsze. Kibicowałem również Michałowi (Zołoteńce - przyp. red.), kiedy rzucał bramki. Jednak trzeba mierzyć siły na zamiary i docenić klasę rywala - dodał.
Wisła Płock tamtego wieczoru przegrała z PSG 26:30. W rewanżu również musiała uznać wyższość rywala z Francji, ale tym razem uległą różnicą tylko jednego gola. Mimo ambitnej postawy "Nafciarze" odpadli z Ligi Mistrzów na etapie 1/8 finału.