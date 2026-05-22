Walka o wyrwanie Górnika z miejskich rąk trwała latami. Poprzedni właścicielski stan ograniczał możliwość rozwoju klubu, o czym wielokrotnie mówił Lukas Podolski. Przykłady wymieniane przez niego zawsze sprowadzały się do jednego - czegoś nie da się zrobić. Formalne ograniczenia zabijały nie tylko oddolne inicjatywy typu rozbudowa siłowni, ale też wejście do klubu szeregu inwestorów, których mógłby przyciągnąć mistrz świata z 2014 roku. Te czasy w czwartek się skończyły.

Odrodzenie Górnika Zabrze. Eksperci zabrali głos Polsat Sport

Podolski latami budował siatkę inwestorów

Tak naprawdę Podolski już od dawna nieoficjalnie miał bardzo wysoką decyzyjność w Górniku. Jednocześnie działał zakulisowo i latami budował siatkę wspomnianych inwestorów, którzy tylko czekali na zmianę właścicielską, by wesprzeć klub - choć po drodze byli i tacy, którzy stracili cierpliwość i się wycofali. Wielu jednak zostało. Mówimy o grupie z różnych krajów, która wreszcie może zastąpić dawno już opróżnioną miejską kroplówkę (Zabrze od dłuższego czasu nie wspierało już Górnika) poprzez zastrzyk gotówki. Słyszymy, że nowe pieniądze będą wprowadzane stopniowo, na konkretne cele - w klubie nie pojawi się z dnia na dzień przelew na 10 mln zł, lecz będą realizowane zadania: doprowadzenie czwartej trybuny na stadionie do używalności, rozbudowana akademii, itp. Dotychczasowa strategia klubu oparta na pracy u podstaw i szanowaniu każdej złotówki będzie utrzymana, z tą różnicą, że złotówek będzie więcej, a ograniczeń - mniej.

Mimo, że stadion w Zabrzu jest miejski, to Lukas Podolski wziął na siebie dokończenie czwartej trybuny. Szacuje się, że koszt wyniesie 40-50 mln zł, co dla miasta byłoby kwotą nie do udźwignięcia. Jedyna forma wsparcia, jaką Zabrze dawało Górnikowi w ostatnich latach, to przelew 4 mln zł na obligacje (spłatę dawnych długów narobionych za czasów innych władz Górnika), a w tym roku klub nie mógł liczyć nawet na takie wsparcie. W miejskiej kasie nie było już pieniędzy na Górnika i nie ma ich na stadion. Dlatego Górnik szuka rozwiązania partnerskiego - inwestorzy "wybudują" trybunę w zamian za udział w późniejszych zyskach. Klub z kolei uzyska od miasta preferencyjne warunki, jeśli chodzi o czynsz, jaki trzeba będzie przelewać do magistratu za użytkowanie stadionu.

Dokończenie trybuny jest tutaj absolutnie niezbędne, bo według wewnętrznych szacunków, pozwoli na podwojenie przychodów z dnia meczowego, a przy bazie kibicowskiej, jaką posiada Górnik, można zakładać, że nie mówimy tu o przeszacowaniu - zwłaszcza, że powstaną nowe loże biznesowe, których sezonowa sprzedaż jest jednym z finansowych filarów. Wizja Podolskiego zakłada inwestycję w większą interaktywność stadionu, system ledów, itp. Słowem - chce, by dzień meczowy Górnika był podobnym show, jak dni meczowe na Zachodzie. Dokańczanie stadionu na własną rękę spowoduje również jeszcze mocniejsze uniezależnienie się od miasta.

Podolski już załatwia Górnikowi... kuchnię

W klubie słyszymy, że Podolski ma niezwykłą łatwość przyciągania inwestorów do klubu. Jeśli z dnia na dzień trzeba by załatwić kilka milionów - będzie próbował. Nawet ostatnio, gdy delegacja Górnika z nim w składzie pojawiła się w Niepołomicach, by finalizować umowę o współpracy z miejscową Puszczą, zaczął przy zwykłym uścisku dłoni namawiać jedną z lokalnych firm meblarskich na "zrobienie Górnikowi kuchni". Niby w żarcie, ale są symptomy wskazujące, że ta współpraca faktycznie może się tak skończyć.

Sportowo Górnik też chce rosnąć, ale obecnie nie jest na etapie konieczności gry w europejskich pucharach w każdym sezonie - to dopiero może stać się celem. Wynik uzyskany w obecnych rozgrywkach jest przez Lukasa Podolskiego oceniany (nie bez powodów) jako ponad stan i trudny do powtórzenia. Zresztą sam na czwartkowej konferencji prasowej mówił, że klub ma się rozwijać krok po kroku, a na walkę o mistrzostwo co roku nie jest jeszcze gotowy. Priorytetem dla władz Górnika jest dziś zapewnienie fundamentów (stadion, akademia, zaplecze) pod przyszłość, choć specyfika Ekstraklasy nie wyklucza jednoczesnej gry o Europę. Jednocześnie obecny sezon bardzo pomaga Górnikowi wizerunkowo, bo mało jest klubów, które przy tak niewielkim nakładzie finansowych pokazują, że pracą u podstaw są w stanie osiągać wielkie wyniki.

Wewnętrzny spokój

Wewnątrz samego klubu panuje spokój nieporównywalny z przejęciami właścicielskimi w innych miastach. W Szczecinie i Łodzi wiązały się one ze zmianami personalnymi na wysokich stołkach, natomiast w Zabrzu do tego nie dojdzie. Podolski ma pełne zaufanie do ludzi ze struktur - jest zadowolony z pracy zarządu, dyrektora sportowego, czy działu marketingu. Wszyscy od dawna traktowali go już jak nieformalnego szefa, więc jeśli teraz mówi się o nowych twarzach w Górniku, to na zasadzie rozszerzenia już istniejących kadr.

Tak więc przejęcie Górnika Zabrze przez Lukasa Podolskiego nie oznacza rewolucji, lecz początek ewolucji, mającej w perspektywie kilku lat doprowadzić klub do całkowitej samowystarczalności i rosnącej pozycji, jeśli chodzi o warstwę sportową. Górnik będzie wzmacniać swoją kadrę, ale na pewno nie ma zamiaru brać udziału w finansowym wyścigu zbrojeń. Na dziś priorytetem klubu jest pozostanie piłkarzy, którzy doprowadzili do zdobycia Pucharu Polski i - być może, to się okaże w sobotę - wicemistrzostwa kraju. Jednego z nich - Josemę - już w Zabrzu zatrzymano, mimo iż Hiszpan miał na stole kilka innych ofert.





Roman Kosecki pofarbuje włosy w barwy Legii? Jest jeden warunek Polsat Sport