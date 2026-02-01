Oto nowy lider Ekstraklasy. Błyskawiczny powrót na szczyt. Beniaminek na fali
Wisła Płock pokonała Raków Częstochowa 2:1 w 19. kolejce Ekstraklasy. Dzięki wygranej "Nafciarze" wrócili na fotel lidera, do 11 przedłużając passę meczów bez porażki. Przy okazji zepsuli trenerski debiut Łukasza Tomczyka za sterami ekipy spod Jasnej Góry. Szkoleniowiec "Medalików" nie chciał rozgrywać tego spotkania z powodu dotkliwego mrozu. Jego zespół zrobił jednak bardzo niewiele, by trudne warunki atmosferyczne zniwelować futbolowym kunsztem.
Wisła Płock zimową przerwę w rozgrywkach przeczekała na pozycji lidera. Ale ze szczytu strącona została już w pierwszym dniu rundy rewanżowej. Starcie z Rakowem miało zapewnić powrót na czoło ligowej stawki.
W ekipie spod Jasnej Góry trenerski debiut zaliczał Łukasz Tomczyk, przejmujący drużynę po Marku Papszunie. Premiera wypadła na obiekcie zespołu, który jesienią najlepiej punktował w Ekstraklasie jako gospodarz. Częstochowianie mierzyli się wprawdzie z beniaminkiem, ale nie byli w tej konfrontacji faworytem.
Beniaminek uderza dwa razy i wraca na szczyt. Raków tylko z trafieniem honorowym
- W niedzielę odczuwalna temperatura może wynosić minus 20 stopni. Nie jestem zwolennikiem rozegrania tego meczu. Dla dobra piłki, widowiska, zawodników i kibiców trzeba sobie odpowiedzieć, czy w takich warunkach po prostu ma to sens - mówił dzień przed meczem trener Tomczyk.
Szkoleniowiec Rakowa przypomniał sobie te słowa jeszcze przed upływem kwadransa, gdy jego drużyna przegrywała już 0:1. Po centrze z kornera w polu karnym gości zrodził się chaos. Piłkę uderzył leżący na ziemi Wiktor Nowak, ta odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do bramki.
"Nafciarze" objęli zatem prowadzenie w okolicznościach cokolwiek szczęśliwych. Zadali cios, gdy zdecydowana przewaga optyczna należała do częstochowian. Nie przyniosła ona jednak żadnego rezultatu - poza dwoma strzałami Jonathana Brunesa obronionymi pewnie przez Rafała Leszczyńskiego.
"Medaliki" bliskie były wyrównania w 30. minucie. Futbolówka dośrodkowana z rzutu rożnego przez Michaela Ameyawa trafiła wówczas w okolice linii bramkowej. Analiza VAR wykazała, że Marcus Haglind-Sangre wybijał ją z pola gry.
Jeszcze przed przerwą Braut skierował piłkę do siatki, ale arbiter trafienia nie uznał. Odgwizdał wcześniejszy faul na Leszczyńskim. O wyrównanie Raków musiał powalczyć po zmianie stron.
Druga odsłona nie ułożyła się jednak po myśli gości. Mieliśmy powtórkę z pierwszej fazy spotkania - nie minął kwadrans, a Oliwier Zych ponownie musiał wyciągać futbolówkę z siatki.
Tym razem na liście strzelców znalazł się Deni Jurić, gdy po szybkim ataku piłkę zbyt krótko zagrał Stratos Svarnas. Australijczyk uderzył przed polem bramkowym z woleja i zrobiło się 2:0. To już była całkiem solidna zaliczka beniaminka.
Szybko mógł odpowiedzieć Jean Carlos. Jego kąśliwy strzał po ziemi z klasą zatrzymał jednak Leszczyński. Przez długie minuty przewaga Rakowa w posiadaniu piłki nie przełożyła się na boiskowe profity.
Jedynym efektem optycznej dominacji częstochowian okazał się honorowy gol Brunesa. Była 86. minuta, gdy Norweg uderzył nie do obrony głową z najbliższej odległości. Na wydarcie punktu zabrakło już czasu.