Oto nowy lider Ekstraklasy. Błyskawiczny powrót na szczyt. Beniaminek na fali

Wisła Płock zimową przerwę w rozgrywkach przeczekała na pozycji lidera. Ale ze szczytu strącona została już w pierwszym dniu rundy rewanżowej. Starcie z Rakowem miało zapewnić powrót na czoło ligowej stawki.

W ekipie spod Jasnej Góry trenerski debiut zaliczał Łukasz Tomczyk, przejmujący drużynę po Marku Papszunie. Premiera wypadła na obiekcie zespołu, który jesienią najlepiej punktował w Ekstraklasie jako gospodarz. Częstochowianie mierzyli się wprawdzie z beniaminkiem, ale nie byli w tej konfrontacji faworytem.

Beniaminek uderza dwa razy i wraca na szczyt. Raków tylko z trafieniem honorowym

- W niedzielę odczuwalna temperatura może wynosić minus 20 stopni. Nie jestem zwolennikiem rozegrania tego meczu. Dla dobra piłki, widowiska, zawodników i kibiców trzeba sobie odpowiedzieć, czy w takich warunkach po prostu ma to sens - mówił dzień przed meczem trener Tomczyk.

Szkoleniowiec Rakowa przypomniał sobie te słowa jeszcze przed upływem kwadransa, gdy jego drużyna przegrywała już 0:1. Po centrze z kornera w polu karnym gości zrodził się chaos. Piłkę uderzył leżący na ziemi Wiktor Nowak, ta odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do bramki.

"Nafciarze" objęli zatem prowadzenie w okolicznościach cokolwiek szczęśliwych. Zadali cios, gdy zdecydowana przewaga optyczna należała do częstochowian. Nie przyniosła ona jednak żadnego rezultatu - poza dwoma strzałami Jonathana Brunesa obronionymi pewnie przez Rafała Leszczyńskiego.

"Medaliki" bliskie były wyrównania w 30. minucie. Futbolówka dośrodkowana z rzutu rożnego przez Michaela Ameyawa trafiła wówczas w okolice linii bramkowej. Analiza VAR wykazała, że Marcus Haglind-Sangre wybijał ją z pola gry.

Jeszcze przed przerwą Braut skierował piłkę do siatki, ale arbiter trafienia nie uznał. Odgwizdał wcześniejszy faul na Leszczyńskim. O wyrównanie Raków musiał powalczyć po zmianie stron.

Druga odsłona nie ułożyła się jednak po myśli gości. Mieliśmy powtórkę z pierwszej fazy spotkania - nie minął kwadrans, a Oliwier Zych ponownie musiał wyciągać futbolówkę z siatki.

Tym razem na liście strzelców znalazł się Deni Jurić, gdy po szybkim ataku piłkę zbyt krótko zagrał Stratos Svarnas. Australijczyk uderzył przed polem bramkowym z woleja i zrobiło się 2:0. To już była całkiem solidna zaliczka beniaminka.

Szybko mógł odpowiedzieć Jean Carlos. Jego kąśliwy strzał po ziemi z klasą zatrzymał jednak Leszczyński. Przez długie minuty przewaga Rakowa w posiadaniu piłki nie przełożyła się na boiskowe profity.

Jedynym efektem optycznej dominacji częstochowian okazał się honorowy gol Brunesa. Była 86. minuta, gdy Norweg uderzył nie do obrony głową z najbliższej odległości. Na wydarcie punktu zabrakło już czasu.

Statystyki meczu Wisła Płock 2 - 1 Raków Częstochowa Posiadanie piłki 33% 67% Strzały 13 20 Strzały celne 5 12 Strzały niecelne 4 3 Strzały zablokowane 4 5 Ataki 58 144

W takich okolicznościach piłka znalazła się w bramce Rakowa jeszcze przed upływem kwadransa Marian Zubrzycki PAP

W powietrznym pojedynku Patryk Makuch (z lewej) kontra Marcin Kamiński Marcin Solarz/FotoPyk Newspix.pl

Wiktor Nowak (nr 30) tym razem w roli pokrzywdzonego. O swej niewinności zapewnia Jonathan Brunes Marian Zubrzycki PAP

