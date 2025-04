Oto kandydat do zastąpienia Goncalo Feio. Tego nikt się nie spodziewał

Legia wybrała nowego trenera? To byłby hit

Choć udział w ćwierćfinale LKE jest dla Legii ogromnym sukcesem, to rezultaty w ekstraklasie pozostawiają wiele do życzenia. Z tego powodu - kolejny raz w tym sezonie - eksperci zaczęli dyskutować nt. przyszłości Goncalo Feio na stanowisku trenera. Kontrakt Portugalczyka z polskim klubem obowiązuje do końca czerwca tego roku. Sam 35-latek w ostatnim czasie zabrał głos w tej sprawie. - Nie istnieją rozmowy o kontrakcie, nie wiem, czy będą istnieć. To nie jest pytanie do mnie. Żeby do tego doszło, cztery podmioty muszą tego chcieć: klub, moja szatnia, społeczność i ja. Jeżeli te strony będą tego chciały, to dojdzie do tego. Jeżeli nie - to nie - powiedział jeszcze przed rewanżem z Chelsea.