Ostra walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Cios w rywali. Jeden gol zdecydował

Tomasz Chabiniak

Mecz Wisły z Radomiakiem Radom w Płocku przyniosło nieco niespodziewane rozstrzygnięcie. Goście pokonał wyżej notowanych gospodarzy 1:0, a jedyną bramkę zdobył niezawodny w grze głową Maurides po stałym fragmencie gry. Gospodarze w końcówce nie zdołali przełamać obrony rywali i doprowadzić do choćby remisu. Przespali dużą część tego spotkania.

Piłkarze Radomiaka w zielonych strojach świętują na murawie, w tle kibice na trybunach, 26.04.2026 r.
Radomiak, 26.04.2026 r.Kacper PacochaNewspix.pl

"Jesienią w Radomiu zremisowaliśmy 1:1. W 28. minucie wynik otworzył Maurides - a jakżeby inaczej - skuteczną główką po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Rafała Wolskiego" - pisała w zapowiedzi tego meczu Wisła Płock. W niedzielę Radomiak... zrobił to samo. W 73. minucie polski pomocnik wrzucił piłkę z narożnika, a do siatki trafił brazylijski środkowy obrońca.

To był jedyny gol w niedzielne popołudnie przy ulicy Łukasiewicza 34. To nieco niespodziewany wynik, bo przecież Wisła zajmuje 5. miejsce w tabeli Ekstraklasy, a Radomiak miał przed spotkaniem 8 punktów mniej (podobnie jak 4 inne zespoły) i znajdował się niewiele wyżej niż otwierająca strefę spadkową Arka Gdynia.

Teraz posiada już 40 oczek i przesunął się przynajmniej tymczasowo na 8. pozycję. Jak wiadomo, w stawce panuje bardzo duży ścisk. Goście wygrali w delegacji dopiero 2. raz w tym sezonie ligowym.

Gospodarze zawiedli, byli niemrawi, dość toporni w swojej grze. W pierwszej połowie nie oddali nawet celnego strzału. Wyraźniejsi byli dopiero w samej końcówce, gdy z racji przewagi i krótkiego czasu do końca Radomiak już się cofnął.

W następnej kolejce Wisła zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin, a ekipa z Radomia podejmie u siebie Lechię Gdańsk.

PKO Ekstraklasa
30. Kolejka
26.04.2026
12:15
Zakończony
Maurides
73'
Statystyki meczu

Wisła Płock
0 - 1
Radomiak Radom
Posiadanie piłki
43%
57%
Strzały
12
17
Strzały celne
2
6
Strzały niecelne
9
5
Strzały zablokowane
1
6
Ataki
62
92

Składy drużyn

Wisła Płock
Radomiak Radom
Rezerwowi
Piłkarz w zielonym stroju unika wślizgu przeciwnika w białej koszulce podczas zaciętej walki o piłkę na boisku piłkarskim.
Maurides Roque z Radomiaka Radom. Drużyna z województwa mazowieckiego ma nowego treneraFoto Olimpik/NurPhotoAFP
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w niebieski strój leży na murawie, drugi w zielonym wykonuje wślizg, w tle widoczni pozostali zawodnicy oraz kibice na trybunach.
Joel Pereira i Adrian Dieguez Grande w meczu Lech - RadomiakMonika WantołaINTERIA.PL
