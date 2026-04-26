Ostra walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Cios w rywali. Jeden gol zdecydował

"Jesienią w Radomiu zremisowaliśmy 1:1. W 28. minucie wynik otworzył Maurides - a jakżeby inaczej - skuteczną główką po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Rafała Wolskiego" - pisała w zapowiedzi tego meczu Wisła Płock. W niedzielę Radomiak... zrobił to samo. W 73. minucie polski pomocnik wrzucił piłkę z narożnika, a do siatki trafił brazylijski środkowy obrońca.

Pierwszy niedzielny mecz Ekstraklasy z jednym golem. Cenne zwycięstwo Radomiaka

To był jedyny gol w niedzielne popołudnie przy ulicy Łukasiewicza 34. To nieco niespodziewany wynik, bo przecież Wisła zajmuje 5. miejsce w tabeli Ekstraklasy, a Radomiak miał przed spotkaniem 8 punktów mniej (podobnie jak 4 inne zespoły) i znajdował się niewiele wyżej niż otwierająca strefę spadkową Arka Gdynia.

Teraz posiada już 40 oczek i przesunął się przynajmniej tymczasowo na 8. pozycję. Jak wiadomo, w stawce panuje bardzo duży ścisk. Goście wygrali w delegacji dopiero 2. raz w tym sezonie ligowym.

Gospodarze zawiedli, byli niemrawi, dość toporni w swojej grze. W pierwszej połowie nie oddali nawet celnego strzału. Wyraźniejsi byli dopiero w samej końcówce, gdy z racji przewagi i krótkiego czasu do końca Radomiak już się cofnął.

W następnej kolejce Wisła zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin, a ekipa z Radomia podejmie u siebie Lechię Gdańsk.

Statystyki meczu Wisła Płock 0 - 1 Radomiak Radom Posiadanie piłki 43% 57% Strzały 12 17 Strzały celne 2 6 Strzały niecelne 9 5 Strzały zablokowane 1 6 Ataki 62 92

Maurides Roque z Radomiaka Radom. Drużyna z województwa mazowieckiego ma nowego trenera Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Joel Pereira i Adrian Dieguez Grande w meczu Lech - Radomiak Monika Wantoła INTERIA.PL

