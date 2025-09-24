W tle zmagań w Pucharze Polski w Ekstraklasie mieliśmy do czynienia z prawdziwym hitem. Bo jak inaczej można określić starcie mistrza Polski z wicemistrzem kraju, pomiędzy którymi różnica punktowa w poprzednim sezonie była minimalna. Oczekiwania są ogromne, nawet jeżeli oba zespoły w danym momencie nie znajdują się w szczycie swoich możliwości.

Raków Częstochowa ma ogromny problem, którego powoli nie zaczyna przykrywać nawet upragniony awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna w dalszym ciągu okupuje doły tabeli, a ze strefy spadkowej wydostała się w ostatni weekend po remisie z Legią Warszawa. "Medaliki" w lidze zawodzą, a strata do czołówki jest coraz większa. Zaległy mecz z "Kolejorzem" może być dla nich zarówno szansą na spory awans i mozolne odrabianie strat, lecz równie dobrze może tylko pogłębić kryzys.

W Lechu Poznań trudno otwarcie mówić o kryzysowej sytuacji. Co prawda mistrzowi Polski przydarzyły się wpadki, takie jak np. porażka u siebie 1:2 z Zagłebiem Lubin. Sytuacja kadrowa, z którą cały czas zmaga się Niels Frederiksen, wciąż nie jest idealna. Tabela jednak nie kłamie - Lech przed rozegraniem zaległego spotkania z Rakowem plasuje się na szóstej lokacie. Strata do prowadzącego Górnika Zabrze wynosiła pięć punktów, lecz wygrana w Częstochowie byłaby idealnym przyczynkiem do ataku z drugiego szeregu.

Ivi próbował, ale brakowało szczęścia i precyzji. A Lech zrobił swoje

Od pierwszych minut bardzo dużo na boisku działo się wokół Iviego Lopeza. Hiszpan po raz pierwszy bramce Lecha zagroził już w 5. minucie. Pomocnik Rakowa podszedł do rzutu wolnego, zdecydował się na mocny strzał, lecz futbolówka poszybowała nieznacznie nad poprzeczką bramki gości.

Znacznie precyzyjniejszy Ivi Lopez był w 14. minucie spotkania. Bardzo daleki wykop z własnej połowy Kacpra Trelowskiego dość nieoczekiwanie przerodził się w sytuację bramkową dla Rakowa. Na wolną pozycję wybiegł Bogdan Racovitan, urywając się spod opieki przeciwników. Rumuński defensor momentalnie dograł do jeszcze lepiej ustawionego Lopeza, który tym razem pokonał Bartosza Mrozka. Prowadzący to spotkanie Szymon Marciniak szybko sięgnął po gwizdek, odgwizdując pozycję spaloną. Długo trwająca weryfikacja systemu VAR potwierdziła pierwotną decyzję arbitra. Wybuch radości na stadionie w Częstochowie był przedwczesny.

Lech rozpoczął to spotkanie z nieco mniejszym impetem. Mistrz Polski spokojnie czekał na okazję, by zadać rywalowi cios. Ta nadarzyła się w 29. minucie, a bohaterem całej akcji okazał się Joel Pereira. Portugalski prawy obrońca otrzymał futbolówkę przed polem karnym Rakowa. Pomimo ścisku w tym obrębie boiska zdołał przyjąć futbolówkę, odpowiednio ją sobie ułożyć i oddać niesygnalizowany strzał. Po jego uderzeniu piłka skozłowała tuż przed Trelowskim, a Portugalczyk mógł świętować pierwsze trafienie w Ekstraklasie w tym sezonie.

Po zaledwie kilku minutach Raków miał świetną okazję do wyrównania. Ta powstała w kuriozalnych okolicznościach. Po wrzutce w pole karne Lecha Pereira oddalił zagrożenie zagraniem w kierunku Mrozka. Bramkarz "Kolejorza" złapał piłkę, lecz Marciniak zinterpretował to jako podanie do własnego bramkarza i podyktował rzut wolny pośredni z około pięciu metrów. Gospodarze długo się naradzali, a odpowiedzialność na swoje barki wziął Lopez. Hiszpan jednak zamiast uderzyć bardzo mocno, zdecydował się na techniczne rozwiązanie. W efekcie przeniósł piłkę nad bramką Lecha.

Do trzech razy sztuka Lecha. Kuriozalne obrazki w Ekstraklasie

Końcówka drugiej połowy przyniosła kuriozalne okoliczności. Piłkarze Lecha w przeciągu niespełna dziesięciu minut trzykrotnie pokonali Trelowskiego, lecz w dwóch przypadkach Marciniak korzystając z VAR-u odgwizdał pozycję spaloną. Tak było po uderzeniu głową Alexa Douglasa oraz mocnym uderzeniu Mikaela Ishaka. Kuriozalna była przede wszystkim druga z tych sytuacji, gdy zamiast uznać bramkę dla "Kolejorza", przyznano mu faul - w momencie, gdy faulowany był jeden z piłkarzy Lecha, futbolówka trafiła pod nogi znajdującego się na spalonym Kornela Lismana. W obu tych sytuacjach VAR uratował skórę Trelowskiemu, który interweniował wyjątkowo niepewnie.

W doliczonym czasie gry Luis Palma zabawił się z defensywą Rakowa i już nawet sędzia nie mógł zmącić radości przyjezdnych. Bardzo dokładnym podaniem popisał się Antoni Kozubal, a reprezentant Hondurasu z ogromną łatwością ograł Imada Rondicia, by następnie płaskim strzałem pokonać Trelowskiego.

Bezradność defensywy Rakowa momentami była porażająca. Każda wizyta gości na połowie wicemistrza Polski tworzyła realne zagrożenie. Bardzo niepewnie interweniował Trelowski, a w wielu innych sytuacjach brakowało zdecydowania zawodnikom Rakowa. Pewnej dozie szczęścia miejscowi mogą zawdzięczać to, że do przerwy nie doszło do kompromitacji.

Niezwykła przemiana po przerwie. Raków perfekcyjnie wykorzystał grę w przewadze. Zwycięstwo było o włos

Już dziesięć minut po przerwie, VAR ponownie wkroczył do akcji. Bezmyślnym, bardzo ostrym wejściem w nogi Zorana Arsenicia "popisał się" Palma. Strzelec drugiego gola dla Lecha początkowo otrzymał żółtą kartkę, lecz Marciniak skorzystał z wideoweryfikacji. Po błyskawicznej analizie momentalnie zmienił decyzję i pokazał Honduraninowi czerwony kartonik. Po tym brutalnym wejściu Arsenić nie był w stanie kontynuować gry. Niewykluczone, że czeka go dłuższa przerwa w grze.

Początek drugiej połowy dał Rakowowi iskierkę nadziei. Gra z przewagą jednego zawodnika zawsze jest okolicznością sprzyjającą. Kolejny sygnał na rychłe poprawienie losu było kontaktowe trafienie dla Rakowa. W 64. minucie po wrzutce z rzutu rożnego Marko Bulata z niełatwej pozycji futbolówkę głową do bramki w ładnym stylu wcisnął Peter Barath.

A to był dopiero początek emocji. Niewiele ponad minutę później w niegroźnej sytuacji Douglas powalił we własnym polu karnym Bulata. Przewinienie było ewidentne, więc Marciniak nie miał najmniejszych wątpliwości wskazując na jedenasty metr. Tym razem obyło się bez asysty systemu VAR. Do piłki podszedł Ivi Lopez, na barkach którego leżała ogromna odpowiedzialność. Hiszpan nie dał się sprowokować Mrozkowi i pewnym strzałem po ziemi wyrównał.

Lech do przerwy wydawał się być zespołem nie do pokonania przez Raków. Niewiele ponad 20 minut spotkania totalnie odmieniło rzeczywistość, w której piłkarze wciąż musieli funkcjonować. W 77. minucie niewiele brakowało, by wprowadzony na boisko Mateusz Skrzypczak skierował piłkę do bramki z najbliższej odległości. W sporym zamieszaniu gospodarzom ostatecznie udało się wybić piłkę z okolic własnej bramki. Kotłowało się również w polu karnym Lecha.

Przełom miał nastąpić w 83. minucie. Raków miał udowodnić, że jest w stanie dokonać niemożliwego. Po raz kolejny w tym meczu do akcji wkroczył VAR. Z lewej strony kolejne dośrodkowanie w pole karne posłał Ivi Lopez. Hiszpan znów popisał się precyzją, dogrywając piłkę wprost na głowę Jonatana Brauta Brunesa. Norweg wyszedł w powietrze i bez większych problemów pokonał Mrozka. Powtórki telewizyjne wskazywały, że Brunes mógł być na pozycji spalonej. Wideoweryfikacja to potwierdziła, przez co Raków wciąż remisował z Lechem.

Emocje były również w doliczonym czasie gry. W pewnym momencie Bulat wyszedł sam na sam z Mrozkiem. Pomocnik Rakowa uderzył jednak źle, za lekko i wprost w bramkarza "Kolejorza", który dobrze ustawił się do sytuacji i uratował swój zespół przed porażką. Jeszcze przed ostatnim gwizdkiem Mrozek kolejnymi dwoma interwencjami starannie zapracował na miano bohatera Lecha w tym spotkaniu. A na pewno w jego drugiej odsłonie

Ostatecznie jedno z najbardziej spektakularnych spotkań Ekstraklasy w tym sezonie pozostało bez rozstrzygnięcia. Z remisu 2:2 w zasadzie nie może cieszyć się nikt. Lech po świetnej pierwszej połowie roztrwonił przewagę, a niewiele brakowało do tego, by przegrać. Raków natomiast zaprzepaścił znakomitą okazję, by wyrwać mistrzowi komplet punktów. Na pewno byłoby to budujące dla morale całego zespołu, który w ostatnich tygodniach spisywał się fatalnie.

Statystyki meczu Raków Częstochowa 2 - 2 Lech Poznań Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 18 10 Strzały celne 7 3 Strzały niecelne 4 2 Strzały zablokowane 7 5 Ataki 97 65

W trakcie meczu Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań Szymon Marciniak często musiał korzystać z systemu VAR ERNEST KOLODZIEJ / 400MM.PL Newspix.pl

Luis Palma do przerwy był bohaterem, a po przerwie stał się antybohaterem Lecha Poznań Michal Chwieduk/Arena Akcji Newspix.pl