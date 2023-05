Opuszczają Ekstraklasę w atmosferze skandalu. Mecz przerwany przez race!

Szkoda, że Lechia Gdańsk opuszcza Ekstraklasę w tak skandalicznych okolicznościach. Piłkarze z Trójmiasta już od trzech tygodni wiedzieli, że zostaną zdegradowani i opuszczą najwyższy szczebel rozgrywek po 15-letnim nań pobycie. Paradoksalnie, gdy los drużyny trenera Davida Badii został przesądzony, zawodnicy zaczęli grać lepiej i w dwóch ostatnich meczach zdobyli cztery punkty. Dziś do momentu przerwania meczu, grająca z kontry Lechia Gdańsk prowadziła 1-0. W 29. minucie młodzieżowiec Dominik Piła popędził po skrzydle, dograł piłkę do Marco Terrazzino, który celnie strzelił do siatki. To pierwszy gol włoskiego Niemca dla Lechii od listopada 2021 r. i prawdopodobnie ostatni. Terrazzino kończy się kontrakt z Biało-Zielonymi i zapewne nie przedłuży go, podobnie jak bardzo wielu piłkarzy gdańskiego klubu. Najbliższe tygodnie będą bardzo intensywne w Lechii - po degradacji trzeba będzie zbudować nową drużynę na I ligę.