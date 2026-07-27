Opuścił Turcję i wrócił do Polski, jest jeden powód. Klub oficjalnie poinformował

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Bardzo głośno w ostatnich dniach było o Karolu Linettym. Pomocnik niedawno przedłużył kontrakt z tureckim Kocaelisporem, by finalnie go... rozwiązać. Aktualnie pomocnik jest bez klubu, a w utrzymaniu formy pomaga mu Lech Poznań. Aktualni mistrzowie Polski przekazali, że od poniedziałku piłkarz trenuje z pierwszym zespołem. W końcu ten jest aktualnie bez klubu.

Opuścił Turcję i wrócił do Polski, teraz trafił do Lecha. Klub potwierdził
Karol Linetty na tureckich boiskachSESKIMPHOTO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Szerokim echem poniosła się w Polsce sytuacja Karola Linetty'ego. Reprezentant Polski po niezłym sezonie w Turcji przedłużył umowę z tamtejszym Kocaelisporem o kolejny rok. Współpraca w ramach nowej umowy nie potrwała jednak zbyt długo, bowiem strony rozwiązały kontrakt.

Wokół 31-latka szybko pojawiły się plotki, iż niebawem ma wzmocnić jeden z zespołów PKO BP Ekstraklasy. Głównym kandydatem do jego pozyskania miała być Wisła Kraków, lecz takie informacje ze strony tureckich mediach zostały szybko zdementowane - żadnego zainteresowania nie było.

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Teraz pomocnik pozostaje bez klubu i prawdopodobnie będzie się starał możliwie najszybciej znaleźć nowego pracodawcę. W międzyczasie gracz potrzebuje utrzymać formę z boiska, a w tym pomagać mu będzie Lech Poznań. O nowinkach klub pochwalił się w mediach społecznościowych

Linetty trenuje z Lechem. Jest komunikat. "Dobrze Cię widzieć"

Jak przekazał aktualny mistrz Polski, w klubie mile widziany jest każdy wychowanek, a Linetty jest właśnie jednym z nich. W ten sposób od poniedziałku 47-krotny reprezentant Polski trenuje wspólnie z piłkarzami Kolejorza. Co ciekawe, pomocnik swoją grą może zaimponować Nielsowi Frederiksenowi na tyle, że klub zdecyduje się na transfer definitywny.

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- W Lechu Poznań każdy wychowanek jest mile widziany i może korzystać ze wszystkich udogodnień boiskowych oraz sprzętowych, które są przy ulicy Bułgarskiej. Dziś treningi z Kolejorzem gościnnie rozpoczął Karol Linetty, który w ostatnim sezonie był graczem Kocaelisporu. Dobrze Cię widzieć, Karol! - napisano.

Lech Poznań sezon 2026/2027 w PKO BP Ekstraklasie rozpoczął od remisu 0:0 z Cracovią. W najbliższym czasie klub czekają dwa spotkania. W środę dojdzie do rewanżu w ramach 2. rundy eliminacji do Ligi Mistrzów z AGF Aarhus, natomiast 1 sierpnia w 2. kolejce Ekstraklasy rywalizować będzie z Wieczystą Kraków.

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