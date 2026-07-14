Opuścił ekipę Papszuna, a teraz szok. Tam zagra dawna gwiazda Legii

Legia Warszawa ma za sobą szalony sezon 2025/2026, w którym przeszła od obawy o utrzymanie się w PKO BP Ekstraklasie aż po walkę o europejskie puchary na ostatniej prostej trwania rozgrywek ligowych.

Lato przy Łazienkowskiej również pozostaje gorące - i nie jest tu mowa o temperaturach panujących na zewnątrz, a o poważnych zmianach, przez jakie przechodzi skład "Wojskowych". Z zespołem już rozstało się kilku znaczących graczy - w tym Radovan Pankov.

Obrońca swoje odejście ze stołecznej ekipy ogłosił pod koniec kwietnia i co ciekawe deklaracja ta miała zaskoczyć nawet zarządzającego już wówczas drużyną trenera marka Papszuna.

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Nieoczekiwane rozstrzygnięcie ws. Pankova. Oto jego nowy klub

Od razu też pojawiły się spekulacje na temat tego, gdzie Serb znajdzie swą kolejną przystań jeśli mowa o piłkarskiej karierze - pierwotnie mówiło się o Japonii, potem też zaczęły pojawiać się doniesienia o Korei Południowej, ale nawet jeśli coś było tu na rzeczy, to ostatecznie nastąpił mocny zwrot akcji.

We wtorek bowiem ogłoszono, że to Persija Dżakarta będzie nowym klubem Pankova - w sieci pojawił się nawet specjalny filmik potwierdzający taki stan rzeczy. Tym samym to Indonezja stanie się dla gracza domem na (przynajmniej) najbliższe dwa lata.

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Pankov dołączył do jednej z najsilniejszych drużyn ligi

W ostatnim sezonie "Tygrysy z Kemayoran" zajęły trzecią pozycję w tamtejszej ekstraklasie i można rzec, że o włos rozminęły się z azjatyckimi pucharami, choć do drugiego Borne F.C. Samarinda oraz mistrzów z Persibu Bandung zabrakło im łącznie ośmiu punktów (kwestię tytułu rozstrzygnął bilans meczów bezpośrednich).

Co ciekawe Persija dokonała większego bałkańskiego zaciągu - oprócz Pankova ostatnio pozyskała bowiem również Chorwata Denisa Kolingera oraz Bośniaka Kerima Memiję. Niebawem przekonamy się, czy były "Legionista" zdoła zawojować indonezyjskie rozgrywki.

Radovan Pankov Foto Olimpik AFP

Radovan Pankov AFP

Radovan Pankov Marcin Golba AFP





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