Opuścił ekipę Papszuna, a teraz szok. Tam zagra dawna gwiazda Legii

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Radovan Pankov w końcówce kwietnia wydał niespodziewanie komunikat w którym ogłosił swoje odejście z Legii Warszawa po sezonie 2025/2026. Serb prędko zaczął być łączony z egzotycznymi kierunkami transferowymi, ale naprawdę mało kto mógł się spodziewać scenariusza, który właśnie stał się faktem. 14 lipca ogłoszono oficjalnie, gdzie defensor spędzi najbliższe dwa lata.

Radovan Pankov w białej koszulce z numerem 12 na tle stadionu, obok Pankov wykonujący gest ręką.
Radovan Pankov dołączył do Persiji DżakartaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/Persija_JktAFP

Legia Warszawa ma za sobą szalony sezon 2025/2026, w którym przeszła od obawy o utrzymanie się w PKO BP Ekstraklasie aż po walkę o europejskie puchary na ostatniej prostej trwania rozgrywek ligowych.

Lato przy Łazienkowskiej również pozostaje gorące - i nie jest tu mowa o temperaturach panujących na zewnątrz, a o poważnych zmianach, przez jakie przechodzi skład "Wojskowych". Z zespołem już rozstało się kilku znaczących graczy - w tym Radovan Pankov.

Obrońca swoje odejście ze stołecznej ekipy ogłosił pod koniec kwietnia i co ciekawe deklaracja ta miała zaskoczyć nawet zarządzającego już wówczas drużyną trenera marka Papszuna.

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Nieoczekiwane rozstrzygnięcie ws. Pankova. Oto jego nowy klub

Od razu też pojawiły się spekulacje na temat tego, gdzie Serb znajdzie swą kolejną przystań jeśli mowa o piłkarskiej karierze - pierwotnie mówiło się o Japonii, potem też zaczęły pojawiać się doniesienia o Korei Południowej, ale nawet jeśli coś było tu na rzeczy, to ostatecznie nastąpił mocny zwrot akcji.

We wtorek bowiem ogłoszono, że to Persija Dżakarta będzie nowym klubem Pankova - w sieci pojawił się nawet specjalny filmik potwierdzający taki stan rzeczy. Tym samym to Indonezja stanie się dla gracza domem na (przynajmniej) najbliższe dwa lata.

Pankov dołączył do jednej z najsilniejszych drużyn ligi

W ostatnim sezonie "Tygrysy z Kemayoran" zajęły trzecią pozycję w tamtejszej ekstraklasie i można rzec, że o włos rozminęły się z azjatyckimi pucharami, choć do drugiego Borne F.C. Samarinda oraz mistrzów z Persibu Bandung zabrakło im łącznie ośmiu punktów (kwestię tytułu rozstrzygnął bilans meczów bezpośrednich).

Co ciekawe Persija dokonała większego bałkańskiego zaciągu - oprócz Pankova ostatnio pozyskała bowiem również Chorwata Denisa Kolingera oraz Bośniaka Kerima Memiję. Niebawem przekonamy się, czy były "Legionista" zdoła zawojować indonezyjskie rozgrywki.

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Jakub Rzeźnicki
piłkarz w białej koszulce z numerem 32 trzyma ręce przy uszach na tle rozmytego stadionu wypełnionego kibicami
Radovan PankovFoto OlimpikAFP
Radovan Pankov
Radovan PankovAFP
piłkarz w zielonym stroju z różową kamizelką treningową z napisem '#FOOTBALL RESPECT', stojący przy ławce rezerwowych na stadionie z pustymi niebieskimi krzesełkami w tle
Radovan PankovMarcin GolbaAFP


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