Puszcza była o włos od wykorzystania swojej największej broni. Zadecydowały centymetry

Jeśli nie dośrodkowanie, to strzał. Puszcza o krok od utrzymania

Już początek drugiej odsłony pokazał, że to podopieczni trenera Tułacza są bardziej zmotywowani do sięgnięcia po komplet punktów. To szybko się opłaciło. W 50. minucie Jakub Kiełb sfaulował Jakuba Serafina, a arbiter podyktował rzut wolny. Choć Puszcza to specjaliści od dośrodkowań ze stałych fragmentów gry, Michał Walski udowodnił, że potrafią też w takiej sytuacji uderzyć. Gospodarze wprowadzili spore zamieszanie we wrogiej szesnastce, po czym pomocnik huknął mocno, po ziemi, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie. Wydaje się, że w tej sytuacji więcej mógł zrobić Jędrzej Grobelny, choć rywale robili wszystko, by go zdekoncentrować i zasłonić mu tor lotu piłki.