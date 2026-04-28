Oni spadną z Ekstraklasy, wszystko już policzono. Oto co się stało z Legią

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już tylko cztery kolejki pozostały do zakończenia sezonu 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy. Bardzo interesująco ze względu na spory ścisk w ligowej tabeli szykuje się walka o utrzymanie. Co ciekawe, tuż przed decydującym momentem kampanii pojawiły się wyliczenia procentowe wskazujące spadkowiczów. Ciekawie wygląda sytuacji Legii Warszawa.

Piłka nożna: Tak wyglądają procentowe szanse na utrzymanie Legii Warszawa
Piłkarze Legii WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

W decydującą fazę wchodzi piłkarski sezon 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie. Wydaje się, że sprawa mistrzostwa jest już przesądzona, bowiem wobec aktualnej formy Lecha Poznań mało prawdopodobne jest, by ktoś ich dogonił i zabrał marzenia o obronie tytułu. Ciekawie natomiast zapowiada się walka o utrzymanie.

W końcu zagrożona jest niemal połowa ligi, a wśród ekip zagrożonych spadkiem są tacy giganci jak Widzew Łódź czy Legia Warszawa. Skazana na grę w niższej klasie rozgrywkowej będzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza, której szanse na utrzymanie są minimalne.

Jak natomiast wygląda sprawa pozostałej dwójki? W tej sprawie swoimi wyliczeniami podzielił się Piotr Klimek, specjalista statystyczny. Jego wyliczenia mówią jasno, że los tegorocznego beniaminka podzieli również Arka Gdynia, która na spadek ma aż 88,1 procent szans.

Znacznie ciekawiej wygląda kwestia trzeciego spadkowicza.

Kto spadnie z Ekstraklasy? Te wyliczenia mówią jasno

Zdaniem wyliczeń eksperta z dorobkiem ok. 41 punktów pożegna się... Widzew Łódź. Ekipa Aleksandara Vukovicia po analizie terminarzu ma 42,8 procent szans na utrzymanie. Tuż przed są Korona Kielce (11,7 proc.) oraz Cracovia (11,8 proc.). Bardzo udaną końcówkę sezonu ma mieć za to Legia Warszawa.

Drużyna Marka Papszuna ma się zbliżyć do zdobycia 44 punktów i zakończyć ligowy sezon na 9. miejscu. Szanse na spadek wynoszą niecałe 10 procent, a dokładniej 9,4.

Jak już wspomnieliśmy do zakończenia sezonu pozostały cztery kolejki. Najbliższa rozpocznie się już w piątek 1 maja. Prawdziwym hitem będzie mecz Legii Warszawa z Widzewem Łódź. Będzie to bardzo ważne starcie w kontekście utrzymania. Pierwszy gwizdek tej rywalizacji zapowiedziany jest na godz. 20:30 (1 maja).

