- Zastanawiam się nad tym od dłuższego czasu, bo to temat rzeka, a bardzo mało osób go porusza. Jeśli chodzi o zawodników, tzw. typowe dziewiątki, to mamy istną plagę. Kompletnie nie wiem, co się dzieje, bo przecież przed laty zawsze mieliśmy w Ekstraklasie Polaków, którzy te kilkanaście razy w tą wielką jak stodoła bramkę potrafili trafić. Koniarek, Podobrożny, Żurawski, Frankowski... A teraz pół Europy bije się o Bośniaka Rodnicia, który w Ekstraklasie strzelił dziewięć bramek. U nas wśród napastników zastój jest straszny, więc stawiamy na zagranicznych - przyznaje Sylwester Czereszewski.

