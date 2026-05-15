Andrzej Klemba: Mistrza Polski już znamy?

Krzysztof Brede, trener, były zawodnik m. in. Lecha i Lechii: Bardzo ciężko, żeby coś się zmieniło. Lech jest za bardzo doświadczony, żeby w takiej sytuacji wypuścić tytuł z rąk i z nóg. Musiałby dwa mecze przegrać, a Jagiellonia wygrać. Ewentualnie remis i porażka Lecha przy dwóch zwycięstwach rywali. Nic się nie zmieni i myślę, że z już po meczu z Arką piłkarze z Poznania byli wściekli, że nie postawili kropki nad i.

Lech jest chyba panu dość bliski?

- Mam tam dużo znajomych. Trochę młodości tam spędziłem. Uczyłem się gry w piłkę nożną, choć nie pograłem za dużo w pierwszej drużynie, a głównie w rezerwach. Nauczyłem się jednak wielu rzeczy, w tym profesjonalizmu i podejścia do zawodowej piłki. Bliski jest mi Poznań i zawsze z sentymentem na Lecha patrzę. Ale i z Jagiellonią mam dużo wspólnego. Pracowałem tam trzy lata i odnieśliśmy sukcesy. Zdobyliśmy srebrne i brązowe medale. Dlatego dla mnie ktokolwiek wygra to mistrzostwo, będę w jakimś tam stopniu zadowolony.

Lech zasłużył na tytuł?

- Z przebiegu całych rozgrywek zawsze wygrywa ten zespół, który gra najrówniej. I w tym szalonym sezonie to Lech chyba pokazał najwięcej jakości, zarówno jeśli chodzi o zespół, jak i poszczególnych zawodników w kadrze. Wytrzymał też psychicznie. I to mistrzostwo będzie zasłużone.

Dużo ciekawiej jest za to na dole tabeli i pana też to dotyka. Lechia Gdańsk jest na miejscu spadkowym…

- Boli mnie to bardzo mocno. Tym bardziej że jestem cały czas w Lechii na bieżąco z tym, co się dzieje. Sytuacja jest mocno niestandardowa. Kilka tygodni temu rozmawiałem z Kevinem Blackwellem [dyrektor techniczny klubu - przyp. red.], że jak dobrze się wszystko potoczy, to Lechia może nawet bez tych odjętych pięciu punktów zagrać w europejskich pucharach. Minęły cztery tygodnie i znów spotkałem Blackwella. Na pytanie, czy wszystko jest okej, jak nigdy odpowiedział, że nie, nie jest dobrze. I sytuacja rzeczywiście jest trudna. Widziałem po nim, że był zdenerwowany. Kiedyś zapisałem sobie takie zdanie, że w piłce w dwa tygodnie wszystko może się zmienić. I nawet na swoim przykładzie mogę potwierdzić. W tym sezonie prowadziłem Podbeskidzie. Wygraliśmy z liderem Unią Skierniewice, a następnie po dwóch porażkach zostałem zwolniony. Dwa tygodnie w roli trenera to bardzo dużo czasu. Z piekła do nieba i z nieba do piekła.

Trójmiasto może w ogóle stracić Ekstraklasę, bo w jeszcze trudniejszej sytuacji od Lechii jest przedostatnia w tabeli Arka Gdynia.

- Rozmawiałem ze znajomymi sympatyzującymi z Arką i ogólnie w Trójmieście nie jest najlepsza atmosfera, a nawet trochę taki lęk. Ludzie połapali się, że może nie być Ekstraklasy ani w Gdańsku, ani w Gdyni. Paradoks polega na tym, że Lechia na boisku zdobyła 43 punkty i powinna być spokojna, ale wiemy, że ma minus pięć punktów i jest w tarapatach. Arka sportowo ma dużo problemów i boryka się z wieloma niedoskonałościami w grze. Zmieniła trenera i sytuacja wynika po części z tego, że na wyjeździe bardzo słabo punktowała. A o utrzymaniu decydują nie tylko mecze u siebie. Jest możliwy najgorszy scenariusz, o którym nie chcę myśleć i po prostu do końca nie wierzę.

Trzeba być realistą i jest takie zagrożenie, bo tabela nie kłamie

Słyszę trochę między wierszami, że pan i całe środowisko Lechii nie może pogodzić się z karą odjęcia pięciu punktów za problemy finansowe. Uważa ją za niesprawiedliwą? Jak jednak patrzę na to, co dzieje się w tym klubie przez ostatnie kilka sezonów, to nie wiem o co chodzi. Tabuny piłkarzy przewinęły się przez Lechię. Raz klub płaci, raz zalega i tak wkoło.

- Na pewno w środowisku i wśród ludzi, którzy działają w Lechii, jest stanowisko, że kary powinny być inne. Zakazy transferowe, jakieś inne mechanizmy, bo tak naprawdę bogu ducha winni piłkarze i trenerzy, którzy odpowiadają za wynik sportowy, nie mają na to wpływu. I na pewno oni najbardziej są pokrzywdzeni i nie mogą się z tym pogodzić. Najlepsze dla Lechii jest to, że w meczu o wszystko zmierzy się z Legią. Z tego, co wiem, frekwencja będzie blisko kompletu. Atmosfera szykuje się znakomita, a kibice przygotowują oprawę. Przyjeżdża Legia, która zawsze wzbudza szacunek i każdy chce z nią wygrać. Koncentracja, aura, publiczność będą po stronie Lechii i wierzę, że zespół to wykorzysta. A ten burzliwy sezon zakończy happy endem.

Jak nie Lechia, to kto spadnie, w założeniu, że Arka jest w najtrudniejszej sytuacji?

- To trochę loteria, bo od Pogoni Szczecin w dół wszyscy są zagrożeni. Jak źle się poukładają wyniki, to każdy z tej grupy może spaść.

A patrząc na ostatnio prezentowaną formę?

- Wydaje mi się, że największy problem będzie miała Korona i Cracovia. Rzeczywiście obie kolejki przysporzą mnóstwo emocji w walce o utrzymanie. Jeśli Lechia pokona Legię, będzie to milowy krok. Ewentualne zwycięstwo Arki z Bruk-Betem też zagmatwa sytuację. Ten sezon naprawdę jest szalony. Multiliga w ostatniej kolejce zapowiada się niesamowicie ciekawie.

Chyba, że teraz Lechia i Arka przegrają. To wtedy ostatnia kolejka będzie już niemal o nic

Co jeszcze może mieć wpływ na utrzymanie?

- Sędziowie - czy wytrzymają presję. Sporo ostatnio jest kontrowersji związanych z VAR. Uważam, że Piast niesłusznie dostał karnego w meczu z Lechią i tych punktów brakuje dzisiaj gdańszczanom. Sędziowie mogą naprawdę bardzo duże piętno odcisnąć na tym, co się wydarzy. A presja będzie duża. W grze są naprawde duże marki Widzew, Lechia, Cracovia, Pogoń, a wszystko będzie tak naprawdę na styku.

VAR może zdecydować?

- Tak, może mieć wpływ na całą rywalizację, a nawet może ją rozstrzygnąć. Nieraz są sytuacje dla jednych oczywiste z boiska, a po interwencji VAR się cofa decyzje. I tutaj naprawdę presja będzie olbrzymia. Może zdecydować przypadek, detal, różna interpretacja przepisów. Wydaje się, że ten sezon był rekordowy, jeśli chodzi o pomyłki VAR. Niemal co kolejka jest po kilka kontrowersji i mimo tłumaczeń ludzie nie do końca rozumieją. A na dodatek część ekspertów sędziowskich mówi jedno, a drudzy co innego.

