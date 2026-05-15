Ogromne emocje i zaciekła obrona przed degradacją. "Oby nie VAR zdecydował o spadku"

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Jednego spadkowicza już znamy, ale do pierwszej ligi zostaną zdegradowane trzy zespoły. W najtrudniejszej sytuacji są dwa kluby z Trójmiasta - Arka Gdynia i Lechia Gdańsk. - To możliwy najgorszy scenariusz, o którym nie chcę myśleć i po prostu do końca nie wierzę. Aczkolwiek trzeba być realistą i jest takie zagrożenie, bo tabela nie kłamie - przyznaje Krzysztof Brede, trener, a także były zawodnik m. in. Lecha i Lechii.

Bramkarz w czarnej koszulce łapie piłkę w polu karnym, otoczony przez zawodników Lechii i Arki.
Lechia i Arka mają największe szanse, by dołączyć do pierwszego spadkowicza - Bruk-Betu Przemek SwiderskiEast News

Andrzej Klemba: Mistrza Polski już znamy?

Krzysztof Brede, trener, były zawodnik m. in. Lecha i Lechii: Bardzo ciężko, żeby coś się zmieniło. Lech jest za bardzo doświadczony, żeby w takiej sytuacji wypuścić tytuł z rąk i z nóg. Musiałby dwa mecze przegrać, a Jagiellonia wygrać. Ewentualnie remis i porażka Lecha przy dwóch zwycięstwach rywali. Nic się nie zmieni i myślę, że z już po meczu z Arką piłkarze z Poznania byli wściekli, że nie postawili kropki nad i.

Lech jest chyba panu dość bliski?

- Mam tam dużo znajomych. Trochę młodości tam spędziłem. Uczyłem się gry w piłkę nożną, choć nie pograłem za dużo w pierwszej drużynie, a głównie w rezerwach. Nauczyłem się jednak wielu rzeczy, w tym profesjonalizmu i podejścia do zawodowej piłki. Bliski jest mi Poznań i zawsze z sentymentem na Lecha patrzę. Ale i z Jagiellonią mam dużo wspólnego. Pracowałem tam trzy lata i odnieśliśmy sukcesy. Zdobyliśmy srebrne i brązowe medale. Dlatego dla mnie ktokolwiek wygra to mistrzostwo, będę w jakimś tam stopniu zadowolony.

Zobacz również:

Niels Frederiksen wprost na temat swojej przyszłości. Wskazał datę
Ekstraklasa

Trener Lecha Poznań nawet tego nie ukrywa. To może być koniec. Wskazał datę

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

Lech zasłużył na tytuł?

- Z przebiegu całych rozgrywek zawsze wygrywa ten zespół, który gra najrówniej. I w tym szalonym sezonie to Lech chyba pokazał najwięcej jakości, zarówno jeśli chodzi o zespół, jak i poszczególnych zawodników w kadrze. Wytrzymał też psychicznie. I to mistrzostwo będzie zasłużone.

Dużo ciekawiej jest za to na dole tabeli i pana też to dotyka. Lechia Gdańsk jest na miejscu spadkowym…

- Boli mnie to bardzo mocno. Tym bardziej że jestem cały czas w Lechii na bieżąco z tym, co się dzieje. Sytuacja jest mocno niestandardowa. Kilka tygodni temu rozmawiałem z Kevinem Blackwellem [dyrektor techniczny klubu - przyp. red.], że jak dobrze się wszystko potoczy, to Lechia może nawet bez tych odjętych pięciu punktów zagrać w europejskich pucharach. Minęły cztery tygodnie i znów spotkałem Blackwella. Na pytanie, czy wszystko jest okej, jak nigdy odpowiedział, że nie, nie jest dobrze. I sytuacja rzeczywiście jest trudna. Widziałem po nim, że był zdenerwowany. Kiedyś zapisałem sobie takie zdanie, że w piłce w dwa tygodnie wszystko może się zmienić. I nawet na swoim przykładzie mogę potwierdzić. W tym sezonie prowadziłem Podbeskidzie. Wygraliśmy z liderem Unią Skierniewice, a następnie po dwóch porażkach zostałem zwolniony. Dwa tygodnie w roli trenera to bardzo dużo czasu. Z piekła do nieba i z nieba do piekła.

Zobacz również:

Arber Hoxha i Filip Rózga
Ekstraklasa

Jeszcze się nie utrzymali, a tu takie wieści. Widzew chce reprezentanta kraju. Na stole 5 milionów euro

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

Trójmiasto może w ogóle stracić Ekstraklasę, bo w jeszcze trudniejszej sytuacji od Lechii jest przedostatnia w tabeli Arka Gdynia.

- Rozmawiałem ze znajomymi sympatyzującymi z Arką i ogólnie w Trójmieście nie jest najlepsza atmosfera, a nawet trochę taki lęk. Ludzie połapali się, że może nie być Ekstraklasy ani w Gdańsku, ani w Gdyni. Paradoks polega na tym, że Lechia na boisku zdobyła 43 punkty i powinna być spokojna, ale wiemy, że ma minus pięć punktów i jest w tarapatach. Arka sportowo ma dużo problemów i boryka się z wieloma niedoskonałościami w grze. Zmieniła trenera i sytuacja wynika po części z tego, że na wyjeździe bardzo słabo punktowała. A o utrzymaniu decydują nie tylko mecze u siebie. Jest możliwy najgorszy scenariusz, o którym nie chcę myśleć i po prostu do końca nie wierzę.

Trzeba być realistą i jest takie zagrożenie, bo tabela nie kłamie

Słyszę trochę między wierszami, że pan i całe środowisko Lechii nie może pogodzić się z karą odjęcia pięciu punktów za problemy finansowe. Uważa ją za niesprawiedliwą? Jak jednak patrzę na to, co dzieje się w tym klubie przez ostatnie kilka sezonów, to nie wiem o co chodzi. Tabuny piłkarzy przewinęły się przez Lechię. Raz klub płaci, raz zalega i tak wkoło.

- Na pewno w środowisku i wśród ludzi, którzy działają w Lechii, jest stanowisko, że kary powinny być inne. Zakazy transferowe, jakieś inne mechanizmy, bo tak naprawdę bogu ducha winni piłkarze i trenerzy, którzy odpowiadają za wynik sportowy, nie mają na to wpływu. I na pewno oni najbardziej są pokrzywdzeni i nie mogą się z tym pogodzić. Najlepsze dla Lechii jest to, że w meczu o wszystko zmierzy się z Legią. Z tego, co wiem, frekwencja będzie blisko kompletu. Atmosfera szykuje się znakomita, a kibice przygotowują oprawę. Przyjeżdża Legia, która zawsze wzbudza szacunek i każdy chce z nią wygrać. Koncentracja, aura, publiczność będą po stronie Lechii i wierzę, że zespół to wykorzysta. A ten burzliwy sezon zakończy happy endem.

Zobacz również:

Bartosz Kapustka z opaską kapitańską Legii
Ekstraklasa

Legia pewna utrzymania. Teraz potwierdzenie ws. kapitana. Już postanowione

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

Jak nie Lechia, to kto spadnie, w założeniu, że Arka jest w najtrudniejszej sytuacji?

- To trochę loteria, bo od Pogoni Szczecin w dół wszyscy są zagrożeni. Jak źle się poukładają wyniki, to każdy z tej grupy może spaść.

A patrząc na ostatnio prezentowaną formę?

- Wydaje mi się, że największy problem będzie miała Korona i Cracovia. Rzeczywiście obie kolejki przysporzą mnóstwo emocji w walce o utrzymanie. Jeśli Lechia pokona Legię, będzie to milowy krok. Ewentualne zwycięstwo Arki z Bruk-Betem też zagmatwa sytuację. Ten sezon naprawdę jest szalony. Multiliga w ostatniej kolejce zapowiada się niesamowicie ciekawie.

Chyba, że teraz Lechia i Arka przegrają. To wtedy ostatnia kolejka będzie już niemal o nic

Co jeszcze może mieć wpływ na utrzymanie?

- Sędziowie - czy wytrzymają presję. Sporo ostatnio jest kontrowersji związanych z VAR. Uważam, że Piast niesłusznie dostał karnego w meczu z Lechią i tych punktów brakuje dzisiaj gdańszczanom. Sędziowie mogą naprawdę bardzo duże piętno odcisnąć na tym, co się wydarzy. A presja będzie duża. W grze są naprawde duże marki Widzew, Lechia, Cracovia, Pogoń, a wszystko będzie tak naprawdę na styku.

Zobacz również:

Anna Obiała (z prawej) zostaje w ŁKS
Ekstraklasa Kobiet

Cięcia finansowe, odejścia reprezentantek i fatalny sezon. Z tym już koniec

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

VAR może zdecydować?

- Tak, może mieć wpływ na całą rywalizację, a nawet może ją rozstrzygnąć. Nieraz są sytuacje dla jednych oczywiste z boiska, a po interwencji VAR się cofa decyzje. I tutaj naprawdę presja będzie olbrzymia. Może zdecydować przypadek, detal, różna interpretacja przepisów. Wydaje się, że ten sezon był rekordowy, jeśli chodzi o pomyłki VAR. Niemal co kolejka jest po kilka kontrowersji i mimo tłumaczeń ludzie nie do końca rozumieją. A na dodatek część ekspertów sędziowskich mówi jedno, a drudzy co innego.

Zobacz również:

Tłum kibiców na trybunach stadionu, większość osób trzyma zielono-białe szaliki nad głową, na twarzach widać emocje, a całość tworzy dynamiczną atmosferę sportowego dopingu.
Lechia GdańskPrzemek Swiderski/REPORTEREast News
Piłkarze dwóch drużyn walczą o piłkę na polu karnym, bramkarz leży na murawie starając się złapać futbolówkę, wokół niego kilku zawodników w intensywnym ruchu, a w tle widoczni kibice na trybunach.
Derby Trójmiasta (Arka Gdynia - Lechia Gdańsk)Przemek SwiderskiEast News
Paulina Damaske: Gdy zaczyna się sezon reprezentacyjny, klubowe zdobycze schodzą na bokPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja