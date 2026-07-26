Ogłoszono decyzję ws. walkowera dla Lecha. To wisiało w powietrzu. Dwa terminy

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Pierwsza kolejka Ekstraklasy i od razu afera z walkowerem w tle. W zasadzie... aferka, bo podniesiony alarm okazał się bezpodstawny. Tylko przez moment wydawało się, że niespełna półgodzinny występ Filipa Marchwińskiego w meczu Lech Poznań - Cracovia poskutkuje utratą przez gości kompletu punktów. Domagali się tego kibice "Kolejorza", twierdząc stanowczo, że 24-letni pomocnik nie odbył pełnej karencji za czerwoną kartkę. Sprawę wyjaśnia ostatecznie Ekstraklasa SA.

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Kadr z meczu Lech - Cracovia. W powietrznym pojedynku Joel Pereira (z lewej) kontra Vincent Burlet JAKUB PIASECKI / CYFRASPORTNewspix.pl

Spotkanie Lech Poznań - Cracovia zostało rozegrane w sobotni wieczór. Na obiekcie przy Bułgarskiej zasiadło ponad 30 tys. widzów. W komplecie opuszczali stadion rozczarowani.

Spotkanie zakończyło się remisem 0:0. To pierwszy bezbramkowy w tym sezonie Ekstraklasy. Po ostatnim gwizdku więcej niż o rezultacie mówiło się jednak o... rezerwowym zawodniku gości.

Nie będzie walkowera dla Lecha. Filip Marchwiński mógł zagrać w barwach Cracovii już na inaugurację ligi

W 66. minucie na boisku pojawił się Filip Marchwiński. Tym spotkaniem debiutował w zespole Cracovii. Nieoczekiwanie stał się jednym z bohaterów wieczoru, mimo że na murawie niczym szczególnym się nie wyróżnił.

W przestrzeni wirtualnej poszła fama, że 24-latek nie był uprawniony do gry w tym spotkaniu. Powód? Rzekomo nie odbył pełnej karencji za czerwoną kartkę, jaką zobaczył w ostatniej kolejce sezonu 2023/24.

Był wtedy wówczas... piłkarzem Lecha. Został wyrzucony z boiska w trakcie starcia z Koroną Kielce. Nałożono na niego karę w postaci dwóch meczów zawieszenia.

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Łukasz Żurek

Kibice "Kolejorza" domagali się w ostatnich godzinach walkowera. Ich zdaniem Marchwiński pauzował po tamtym incydencie tylko jedną kolejkę, a następnie wyemigrował do włoskiego Lecce. Nie mieli jednak racji.

"Marchwiński pauzował 21 lipca 2024 roku w meczu z Górnikiem Zabrze oraz 27 lipca 2024 roku w spotkaniu z Widzewem Łódź. Mimo że transfer został ogłoszony dzień wcześniej, jego formalna rejestracja jako zawodnika Lecce nastąpiła później" - wyjaśnił na platformie X dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, Grzegorz Wojtowicz.

Wkrótce potem taki stan faktyczny potwierdził w tym samym serwisie Dominik Mucha, szef biura prasowego Ekstraklasy SA.

Marchwiński jest wychowankiem Lecha. W barwach tego klubu świętował tytuł mistrza Polski AD 2022. Tego lata wrócił do Polski. Bieżący sezon spędzi w Cracovii na wypożyczeniu.

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