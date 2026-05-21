Oficjalny komunikat Jagiellonii. Trzy lata i koniec, gwiazdor przekazał to osobiście
Już od pewnego czasu mówiło się, że Afimico Pululu może opuścić szeregi Jagiellonii Białystok. Obecna umowa gwiazdora obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Zapewne niektórzy kibice liczyli na przedłużenie współpracy, jednak najnowszy komunikat klubu rozwiewa wszelkie wątpliwości. Pululu osobiście przekazał kibicom decyzję, dotyczącą swojej przyszłości.
Afimico Pululu trafił do Jagiellonii Białystok w lipcu 2023 roku. Był on wówczas po bardzo kiepskim sezonie w Greuther Furth, występującym wówczas w 2. Bundeslidze. W 13 ligowych spotkaniach zdobył on raptem jednegoo gola. Dodatkowo, jego sezon naznaczony był problemami zdrowotnymi, które tylko podkopały pozycję piłkarza.
Zmiana otoczenia okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Już w debiutanckim sezonie Pululu zdobył dla "Dumy Podlasia" 12 goli oraz 4 asysty w 31 ligowych spotkaniach. Jagiellonia sięgnęła wówczas po swoje pierwsze mistrzostwo Polski w historii klubu.
Sezon 2024/2025 okazał się równie przełomowy dla Pululu. Zapisał się on bowiem złotymi literami na kartach historii Ligi Konferencji, stając się królem strzelców europejskich rozgrywek. W 10 spotkaniach LK zdobył on wówczas 8 goli.
Pululu pożegnał się z kibicami Jagiellonii. "Więcej niż dziękuję"
W obecnym sezonie Afimico Pululu wciąż był ważną postacią Jagiellonii Białystok. Dotychczas na wszystkich frontach rozegrał łącznie 46 spotkań, zdobywając 20 goli oraz 8 asyst.
Już od pewnego czasu pojawiały się jednak sygnały świadczące o tym, iż pożegnanie z gwiazdorem zbliża się coraz większymi krokami. Pululu już wcześniej wzbudzał spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jego umowa, która obowiązuje do czerwca 2026 roku, nie została natomiast przedłużona.
W środę pojawiły się medialne doniesienia, wedle których Pululu ostatecznie zdecydował się na odejście z Jagiellonii Białystok. Klub potwierdził te przypuszczenia 21 maja, kiedy to w mediach społecznościowych "Dumy Podlasia" pojawiło się jednoznaczne nagranie.
Bohaterem wspomnianego wideo jest sam Afimico Pululu. Zawodnik osobiście przekazał kibicom informacje ws. swojej przyszłości.
- Po trzech sezonach spędzonych w Białymstoku, w koszulce Jagiellonii, nadszedł czas, by zamknąć ten piękny rozdział mojej kariery. [...]. Nigdy tego nie zapomnę. Nie mogę w pełni oddać tego, jak wdzięczny jestem. Ale co mogę powiedzieć, to znacznie więcej niż zwykłe "dziękuję". Dziękuję Polsko. Dziękuję Białystok. Dziękuję Jagiellonio - tak brzmiały pożegnalne słowa Afimico Pululu.
Ostatni raz gwiazdor wybiegnie na murawę w koszulce Jagiellonii przy okazji sobotniego starcia z Zagłębiem Lubin (23.05, 17:30). To właśnie wtedy kibice "Dumy Podlasia" będą mogli pożegnać piłkarza, który przez ostatnie 3 lata dawał im wiele powodów do radości.