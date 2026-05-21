Oficjalny komunikat Jagiellonii. Trzy lata i koniec, gwiazdor przekazał to osobiście

Afimico Pululu trafił do Jagiellonii Białystok w lipcu 2023 roku. Był on wówczas po bardzo kiepskim sezonie w Greuther Furth, występującym wówczas w 2. Bundeslidze. W 13 ligowych spotkaniach zdobył on raptem jednegoo gola. Dodatkowo, jego sezon naznaczony był problemami zdrowotnymi, które tylko podkopały pozycję piłkarza.

Zmiana otoczenia okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Już w debiutanckim sezonie Pululu zdobył dla "Dumy Podlasia" 12 goli oraz 4 asysty w 31 ligowych spotkaniach. Jagiellonia sięgnęła wówczas po swoje pierwsze mistrzostwo Polski w historii klubu.

Sezon 2024/2025 okazał się równie przełomowy dla Pululu. Zapisał się on bowiem złotymi literami na kartach historii Ligi Konferencji, stając się królem strzelców europejskich rozgrywek. W 10 spotkaniach LK zdobył on wówczas 8 goli.

Pululu pożegnał się z kibicami Jagiellonii. "Więcej niż dziękuję"

W obecnym sezonie Afimico Pululu wciąż był ważną postacią Jagiellonii Białystok. Dotychczas na wszystkich frontach rozegrał łącznie 46 spotkań, zdobywając 20 goli oraz 8 asyst.

Już od pewnego czasu pojawiały się jednak sygnały świadczące o tym, iż pożegnanie z gwiazdorem zbliża się coraz większymi krokami. Pululu już wcześniej wzbudzał spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jego umowa, która obowiązuje do czerwca 2026 roku, nie została natomiast przedłużona.

W środę pojawiły się medialne doniesienia, wedle których Pululu ostatecznie zdecydował się na odejście z Jagiellonii Białystok. Klub potwierdził te przypuszczenia 21 maja, kiedy to w mediach społecznościowych "Dumy Podlasia" pojawiło się jednoznaczne nagranie.

Bohaterem wspomnianego wideo jest sam Afimico Pululu. Zawodnik osobiście przekazał kibicom informacje ws. swojej przyszłości.

- Po trzech sezonach spędzonych w Białymstoku, w koszulce Jagiellonii, nadszedł czas, by zamknąć ten piękny rozdział mojej kariery. [...]. Nigdy tego nie zapomnę. Nie mogę w pełni oddać tego, jak wdzięczny jestem. Ale co mogę powiedzieć, to znacznie więcej niż zwykłe "dziękuję". Dziękuję Polsko. Dziękuję Białystok. Dziękuję Jagiellonio - tak brzmiały pożegnalne słowa Afimico Pululu.

Ostatni raz gwiazdor wybiegnie na murawę w koszulce Jagiellonii przy okazji sobotniego starcia z Zagłębiem Lubin (23.05, 17:30). To właśnie wtedy kibice "Dumy Podlasia" będą mogli pożegnać piłkarza, który przez ostatnie 3 lata dawał im wiele powodów do radości.

Afimico Pululu

Afimico Pululu

Lamine Diaby-Fadiga, Afimico Pululu, Enzo Ebosse Grzegorz Wajda/REPORTER East News





