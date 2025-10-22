Oficjalnie: Rafał Gikiewicz ma nowy klub. Polski bramkarz zostaje w Ekstraklasie
W ostatnim czasie drogi Rafała Gikiewicza i Widzewa Łódź rozeszły się w niezbyt przyjemnej atmosferze. We wtorek 21 października pojawiły się pierwsze poważne pogłoski o tym, że polski bramkarz znalazł już nowy klub i ostatecznie zostanie w Ekstraklasie. Dzień później doniesienia te oficjalnie się potwierdziły. Golkiper właśnie został zaprezentowany jako nowy zawodnik Zagłębia Lubin.
Bardzo głośny transfer wewnątrz Ekstraklasy właśnie stał się faktem. Kiedy Rafał Gikiewicz żegnał się z Widzewem Łódź, można było spodziewać się, że długo nie zostanie bez pracy. Właśnie znalazł nowy klub.
Tym samym potwierdziły się doniesienia, że były bramkarz Augsburga zostanie w PKO BP Ekstraklasie i zasili szeregi Zagłębia Lubin. Popularni "Miedziowi" właśnie opublikowali oficjalny komunikat o sfinalizowaniu transferu medycznego.
Oficjalnie: Rafał Gikiewicz w Zagłębiu Lubin
- Rafał Gikiewicz dołącza do zespołu KGHM Zagłębia Lubin! Doświadczony bramkarz związał się z naszym Klubem umową, obowiązującą do zakończenia sezonu 2025/2026! - informuje Zagłębie Lubin.
Tym samym Rafał Gikiewicz dołączył do drużyny Leszka Ojrzyńskiego, która w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy radzi sobie naprawdę dobrze. W 11 spotkaniach "Miedziowi" zdobyli aż 24 gole - najwięcej w całej lidze.
W minionej kolejce Zagłębie Lubin pokonało Legię Warszawa 3:1 u siebie. Po tej porażce posada Edwarda Iordanescu zaczęła trząść się na tyle mocno, że rumuński trener postanowił podać się do dymisji, a w stołecznym klubie zapanował ogromny chaos.
Nie jest to jednak problem Zagłębia Lubin, które na zwycięstwie z Legią może zbudować znakomitą formę na następne kolejki. Już w najbliższy weekend "Miedziowi" zmierzą się z Termalicą w Niecieczy i będą faworytem tego starcia.
Po 11 kolejkach Zagłębie Lubin plasuje się na siódmym miejscu, tuż nad Widzewem Łódź. Rafał Gikiewicz będzie miał szansę, aby ostatecznie zakończyć sezon Ekstraklasy wyżej w tabeli niż klub, z którego w ostatnim czasie został wypchnięty.