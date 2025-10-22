Bardzo głośny transfer wewnątrz Ekstraklasy właśnie stał się faktem. Kiedy Rafał Gikiewicz żegnał się z Widzewem Łódź, można było spodziewać się, że długo nie zostanie bez pracy. Właśnie znalazł nowy klub.

Tym samym potwierdziły się doniesienia, że były bramkarz Augsburga zostanie w PKO BP Ekstraklasie i zasili szeregi Zagłębia Lubin. Popularni "Miedziowi" właśnie opublikowali oficjalny komunikat o sfinalizowaniu transferu medycznego.

Oficjalnie: Rafał Gikiewicz w Zagłębiu Lubin

- Rafał Gikiewicz dołącza do zespołu KGHM Zagłębia Lubin! Doświadczony bramkarz związał się z naszym Klubem umową, obowiązującą do zakończenia sezonu 2025/2026! - informuje Zagłębie Lubin.

Tym samym Rafał Gikiewicz dołączył do drużyny Leszka Ojrzyńskiego, która w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy radzi sobie naprawdę dobrze. W 11 spotkaniach "Miedziowi" zdobyli aż 24 gole - najwięcej w całej lidze.

W minionej kolejce Zagłębie Lubin pokonało Legię Warszawa 3:1 u siebie. Po tej porażce posada Edwarda Iordanescu zaczęła trząść się na tyle mocno, że rumuński trener postanowił podać się do dymisji, a w stołecznym klubie zapanował ogromny chaos.

Nie jest to jednak problem Zagłębia Lubin, które na zwycięstwie z Legią może zbudować znakomitą formę na następne kolejki. Już w najbliższy weekend "Miedziowi" zmierzą się z Termalicą w Niecieczy i będą faworytem tego starcia.

Po 11 kolejkach Zagłębie Lubin plasuje się na siódmym miejscu, tuż nad Widzewem Łódź. Rafał Gikiewicz będzie miał szansę, aby ostatecznie zakończyć sezon Ekstraklasy wyżej w tabeli niż klub, z którego w ostatnim czasie został wypchnięty.

Rafał Gikiewicz Piotr Matusewicz East News

Rafał Gikiewicz Marcin Golba AFP

Rafał Gikiewicz Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP