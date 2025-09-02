Oficjalnie: Legia Warszawa ogłasza transferowy hit. Sensacja w Ekstraklasie

Letnie okno transferowe w wykonaniu Legii Warszawa zamknęło się z hukiem. W godzinach porannych 2 września klub ze stolicy Polski ogłosił przybycie napastnika Antonio Colaka. Godziny później dorzucił do tego prawdziwą "bombę".

Reakcja na odejście Ryoyi Morishity i poważną kontuzję Jeana-Pierre'a Nsame była zdecydowana. Okazuje się, że przybycie Antonio Colaka nie było ostatnim akcentem letniego okna transferowego w wykonaniu klubu z Warszawy.

Oficjalnie: Kacper Urbański piłkarzem Legii Warszawa. Transferowy hit w Ekstraklasie

Oficjalnie potwierdzono, że nowym zawodnikiem Legii został Kacper Urbański. 20-letni ofensywny pomocnik, który jeszcze do niedawna był postrzegany jako największa nadzieja polskiej piłki nożnej.

- Jeden z najbardziej uzdolnionych zawodników młodego pokolenia w Polsce, reprezentant kraju Kacper Urbański, podpisał z Legią Warszawa kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/28 - informuje stołeczny klub.

Kacper Urbański zagrał we wszystkich trzech meczach reprezentacji Polski na Euro 2024. Spotkania z Holandią i Francją rozpoczął nawet od pierwszej minuty.

Polscy kibice spodziewali się, że po turnieju jego kariera klubowa przyspieszy, ale stało się odwrotnie. Najpierw w Bologni a później w Monzie Kacper Urbański nie mógł cieszyć się regularną grą. Postanowił więc zrobić krok do tyłu i wrócić do gry w Polsce, zapewne po to, aby znowu zaistnieć na rynku i w perspektywie czasu zrobić dwa kroki do przodu.

Na transferze Kacpra Urbańskiego zyskać mają wszystkie strony. Legia Warszawa zyskuje jednego z najbardziej obiecujących polskich piłkarzy młodego pokolenia, który ma pomóc jej włączyć się do walki o mistrzowski tytuł i dobry wynik w Lidze Konferencji. Urbański natomiast znowu będzie mógł cieszyć się regularną grą w piłkę i przypomnieć o sobie piłkarskiej Europie.

Transfer Kacpra Urbańskiego do Legii Warszawa jest postrzegany jako absolutny hit. Młody polski pomocnik staje przed wielką szansą powrotu do regularnej gry, ale z drugiej strony będzie ciążyła na nim dość duża presja. Ewentualne niepowodzenie w Legii Warszawa i Ekstraklasie sprawi bowiem, że jego nazwisko na rynku piłkarskim w Europie osłabnie jeszcze bardziej i zniknie na dobre z radarów poważnych zagranicznych klubów.\

- Wybrałem Legię, ponieważ jestem głodny gry i wiem, co chcę osiągnąć. Moim celem jest wygrywanie - chcę zdobyć mistrzostwo Polski oraz dotrzeć do finału Ligi Konferencji UEFA. Wracam do Polski bogatszy o pięć lat doświadczeń zdobytych we Włoszech, które, jestem przekonany, pomogą mi w zdobywaniu punktów z tą drużyną. Jestem gotowy i nie mogę się doczekać, aby zdobywać bramki i asysty na Łazienkowskiej - mówi Kacper Urbański świeżo po transferze. Wypowiedź piłkarza znalazła się w oficjalnym komunikacie na stronie Legii Warszawa.

