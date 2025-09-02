Oficjalnie: Legia Warszawa ogłasza transferowy hit. Sensacja w Ekstraklasie
Transfer, który w ostatnich dniach w polskich mediach sportowych był zapowiadany jako absolutny hit letniego okna, właśnie stał się faktem. Legia Warszawa za pośrednictwem mediów społecznościowych oficjalnie potwierdziła, że Kacper Urbański został jej nowym piłkarzem. Dla młodego reprezentanta Polski będzie to szansa na powrót do regularnej gry, na którą nie mógł liczyć we włoskiej Serie A.
Letnie okno transferowe w wykonaniu Legii Warszawa zamknęło się z hukiem. W godzinach porannych 2 września klub ze stolicy Polski ogłosił przybycie napastnika Antonio Colaka. Godziny później dorzucił do tego prawdziwą "bombę".
Reakcja na odejście Ryoyi Morishity i poważną kontuzję Jeana-Pierre'a Nsame była zdecydowana. Okazuje się, że przybycie Antonio Colaka nie było ostatnim akcentem letniego okna transferowego w wykonaniu klubu z Warszawy.
Oficjalnie: Kacper Urbański piłkarzem Legii Warszawa. Transferowy hit w Ekstraklasie
Oficjalnie potwierdzono, że nowym zawodnikiem Legii został Kacper Urbański. 20-letni ofensywny pomocnik, który jeszcze do niedawna był postrzegany jako największa nadzieja polskiej piłki nożnej.
- Jeden z najbardziej uzdolnionych zawodników młodego pokolenia w Polsce, reprezentant kraju Kacper Urbański, podpisał z Legią Warszawa kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/28 - informuje stołeczny klub.
Kacper Urbański zagrał we wszystkich trzech meczach reprezentacji Polski na Euro 2024. Spotkania z Holandią i Francją rozpoczął nawet od pierwszej minuty.
Polscy kibice spodziewali się, że po turnieju jego kariera klubowa przyspieszy, ale stało się odwrotnie. Najpierw w Bologni a później w Monzie Kacper Urbański nie mógł cieszyć się regularną grą. Postanowił więc zrobić krok do tyłu i wrócić do gry w Polsce, zapewne po to, aby znowu zaistnieć na rynku i w perspektywie czasu zrobić dwa kroki do przodu.
Na transferze Kacpra Urbańskiego zyskać mają wszystkie strony. Legia Warszawa zyskuje jednego z najbardziej obiecujących polskich piłkarzy młodego pokolenia, który ma pomóc jej włączyć się do walki o mistrzowski tytuł i dobry wynik w Lidze Konferencji. Urbański natomiast znowu będzie mógł cieszyć się regularną grą w piłkę i przypomnieć o sobie piłkarskiej Europie.
Transfer Kacpra Urbańskiego do Legii Warszawa jest postrzegany jako absolutny hit. Młody polski pomocnik staje przed wielką szansą powrotu do regularnej gry, ale z drugiej strony będzie ciążyła na nim dość duża presja. Ewentualne niepowodzenie w Legii Warszawa i Ekstraklasie sprawi bowiem, że jego nazwisko na rynku piłkarskim w Europie osłabnie jeszcze bardziej i zniknie na dobre z radarów poważnych zagranicznych klubów.\
- Wybrałem Legię, ponieważ jestem głodny gry i wiem, co chcę osiągnąć. Moim celem jest wygrywanie - chcę zdobyć mistrzostwo Polski oraz dotrzeć do finału Ligi Konferencji UEFA. Wracam do Polski bogatszy o pięć lat doświadczeń zdobytych we Włoszech, które, jestem przekonany, pomogą mi w zdobywaniu punktów z tą drużyną. Jestem gotowy i nie mogę się doczekać, aby zdobywać bramki i asysty na Łazienkowskiej - mówi Kacper Urbański świeżo po transferze. Wypowiedź piłkarza znalazła się w oficjalnym komunikacie na stronie Legii Warszawa.