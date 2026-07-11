Oficjalnie. Legia ma nowego piłkarza. Ogłoszenie tuż przed sezonem

Poprzednia kampania dla Legii była niezwykle skomplikowana. Chaos uporządkował dopiero Marek Papszun, który zimą został trenerem "Wojskowych". Pod jego wodzą warszawska drużyna wydostała się ze strefy spadkowej i ostatecznie uplasowała się na szóstym miejscu, ocierając się o europejskie puchary.

Obecnie władze klubu przygotowują się do nowego sezonu. W kadrze Legii zachodzą zmiany. Niektórzy zawodnicy pożegnali się z zespołem, jednak ich miejsca zajmują nowe twarze.

Legia zaprezentowała nowego piłkarza. Stało się, tuż przed startem sezonu

W piątkowy wieczór stołeczny klub opublikował komunikat transferowy. Do ekipy Papszuna na zasadzie wypożyczenia dołączył 23-letni Michal Sevcik. Czech został ściągnięty ze Sparty Praga.

To lewonożny ofensywny pomocnik, który ostatnie półtora roku spędził na wypożyczeniu w Mladej Boleslavi, a wcześniej zanotował również półroczną przygodę w 1. FC Nuernberg. Oprócz tego w jego CV znajdziemy wiele innych czeskich zespołów.

W poprzednim sezonie wystąpił w 36 meczach, zdobył w nich 11 bramek i zanotował trzy asysty. Jego umowa ze Spartą obowiązuje do 30 czerwca 2027, a wartość rynkowa oscyluje w granicach 800 tys. euro.

- Mam nadzieję, że Michal wniesie do naszego zespołu wiele jakości. To klasyczna "10". Jest lewonożnym zawodnikiem, wyróżnia się elegancją w grze, dobrą dynamiką i najlepiej odnajduje się w ofensywnej tercji boiska - tam, gdzie potrzebujemy jego atutów. W ostatnim sezonie zanotował bardzo dobre liczby, zarówno pod względem bramek, jak i asyst. Potrzebujemy takiego dorobku nie tylko od napastników, ale również od ofensywnych pomocników. To zawodnik ambitny i głodny sukcesów. Od początku był zdeterminowany, aby dołączyć do Legii. Miał także inne propozycje, ale zdecydował się poczekać na możliwość transferu do naszego klubu. Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy ten transfer - powiedział dyrektor sportowy Legii Fredi Bobic, zacytowany przez klubową stronę.

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- Chciałbym podziękować za ciepłe przyjęcie. Podpisanie kontraktu z Legią było dla mnie bardzo łatwą decyzją - to wyjątkowy klub z bogatą historią i tradycjami. Cieszę się, że mogę stać się częścią tej piłkarskiej rodziny. Chcę pomóc drużynie osiągać jak najlepsze wyniki i walczyć o najwyższe cele w Polsce. Na boisku staram się być nieprzewidywalny, kreować sytuacje i wybierać rozwiązania prowadzące do zdobywania bramek - dodał sam zawodnik.

Nowy sezon Ekstraklasy Legia Warszawa rozpocznie 24 lipca od wyjazdowego meczu z Pogonią Szczecin.

Marek Papszun Piotr Matusewicz East News

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News





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