Oficjalnie: Kontrakt aż do 2029 roku. Zanosi się na transferowy rekord Rakowa

Vladan Kovacević nowym bramkarzem Sportingu Lizbona

Bez wątpienia dla Kovacevicia to wielki "skok" w karierze. Wszak został on zawodnikiem bramkarzem 24-krotnego mistrza Portugalii, który ostatni tytuł zdobył w dopiero co zakończonym sezonie. Dzięki temu 26-latek będzie miał okazję do tego, by wystąpić w Lidze Mistrzów, o ile dostanie szansę od Rubena Amorima.