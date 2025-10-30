Oficjalnie: Goncalo Feio wraca do pracy w Ekstraklasie. Oto jego nowy klub

Goncalo Feio wraz z zakończeniem kampanii 2025/2026 opuścił Legię Warszawa i po krótkim czasie znalazł zatrudnienie w USL Dunkerque, zespole z drugiego szczebla ligowego we Francji.

Jego przygoda z "Les Maritimes" potrwała jednak tylko nieco ponad trzy tygodnie po czym - w atmosferze pewnych niesnasek - doszło tu do rozwiązania umowy. Od tego czasu Portugalczyk pozostawał bez zatrudnienia, aż do... przedostatniego dnia października.

Inter Mediolan – ACF Fiorentina 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Goncalo Feio nowym trenerem Radomiaka Radom. Spekulacje stały się faktem

Zgodnie z tym, o czym wcześniej donosiły liczne media, w czwartkowe popołudnie oficjalnie ogłoszono, że Feio zostanie nowym szkoleniowcem Radomiaka Radom. Podczas specjalnej konferencji prasowej wskazano, że jego kontrakt będzie ważny do 2028 r.

Rozwiń

Tym samym 35-latek zastąpi na stanowisku swojego rodaka, Joao Henriquesa, który w Radomiu pracował od stycznia bieżącego roku. Jedno można już teraz powiedzieć na pewno - patrząc na to, o jak bardzo charakterystycznej postaci tu mówimy, nudy wśród "Zielonych" nie będzie.

Radomiak Radom szuka okazji do powrotu na zwycięski tor

Radomiak zajmuje na ten moment 11. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i po rozegranych 13 potyczkach ma na swym koncie 16 pkt. Ekipa ze Struga na zwycięstwo czeka od 4 października, kiedy to pokonała Zagłębie Lubin 3:1.

Swoje kolejne spotkanie RR rozegra dokładnie 3 listopada i zmierzy się wówczas z Lechią Gdańsk, obecnie znajdującą się w strefie spadkowej. Pierwszy gwizdek wybrzmi w tym przypadku równo o godz. 18.00.

Goncalo Feio Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Goncalo Feio FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Goncalo Feio Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP