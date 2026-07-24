Odszedł z Legii i ujawnia ws. rozstania. Prawda wyszła na jaw. Padł powód

Po długim oczekiwaniu w końcu startuje nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątek odbędą się dwa niezwykle emocjonujące spotkania, bowiem najpierw o 18:00 naprzeciwko siebie staną zawodnicy Radomiaka Radom oraz Wieczystej Kraków, a następnie dojdzie do ogromnego hitu.

W Szczecinie Pogoń będzie chciała się zrewanżować Legii Warszawa za ostatnią ligową porażkę 0:2 i rozpocząć sezon w najlepszy możliwy sposób. W tym "Portowcom" pomóc ma Jean-Pierre Nsame. Były już napastnik "Wojskowych" poza długim urazem miał naprawdę przyzwoity sezon, a kibice mimo absencji nazywali go najlepszym napastnikiem w drużynie.

Mimo to Kameruńczykowi z końcem ubiegłego sezonu wygasał kontrakt, a konkretów ws. przedłużenia brakowało. Finalnie 33-latek znalazł nowy klub i ku zaskoczeniu fanatyków ekipy ze stolicy Polski trafił do wspomnianego Szczecina. Dlaczego się tak stało? W tej sprawie o kulisach opowiedział sam zainteresowany. Ten w rozmowie z TVP Sport zdradził, że wokół całego zamieszania pojawiło się sporo nieprawdziwych opinii. Jak zdradził Nsame, najważniejsze było to, że Legia w ogóle nie złożyła mu oficjalnej propozycji wygasającej umowy.

Wokół tej sytuacji pojawiło się wiele różnych, często nieprawdziwych opinii, dlatego chciałbym pewne rzeczy wyjaśnić. Nigdy nie otrzymałem oficjalnej propozycji przedłużenia kontraktu z Legią. To najważniejszy fakt

- Przez długi czas nie było konkretnej oferty, a w piłce nie można czekać bez końca. [...] Po prostu nie pojawiła się propozycja, która pozwoliłaby mi zostać w Legii - powiedział.

To dlatego Nsame trafił do Pogoni. "Zrobiło duże wrażenie"

Poza tym doświadczony zawodnik zdradził także, co było decydujące w kontekście przenosin do Pogoni. Jak przyznał, klub od samego początku, gdy tylko ruszyły rozmowy był bardzo konkretny i przejawiał ogromne zainteresowanie. To zrobiło na nim duże wrażenie, a także było znaczące w kontekście transferu.

- Rozmowy z prezesem i przedstawicielami klubu od początku wyglądały bardzo konkretnie. Nie były to spotkania, podczas których mówi się tylko o kontrakcie. Rozmawialiśmy o projekcie sportowym, ambicjach klubu i o tym, jaką rolę mam pełnić w drużynie. To zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Każdy piłkarz chce czuć, że jest potrzebny - tłumaczył.

Mecz Pogoń Szczecin - Legia Warszawa odbędzie się w piątek 24 lipca, natomiast pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Jean-Pierre Nsame Foto Olimpik AFP

Jean-Pierre Nsame Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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