Odszedł Orest Lenczyk - legendarny trener i mistrz ciętej riposty

Czasem wręcz szokował szczerością, w często zakłamanym środowisku piłkarskim. Jak wtedy, gdy w wywiadzie dla "SuperExpressu" powiedział, że "uprawia zawód dla idiotów" lub, gdy wypłynęły pamiętne "taśmy Lenczyka" - rzecz miała miejsce podczas pracy trenera w Śląsku Wrocław - niespodziewane mistrzostwo Polski w 2012 r. to ostatni wielki sukces trenera. Chociaż czy to aż taki sukces? " Sukces jest wtedy, gdy się go nie zauważa. W pracy trenera nie ma sukcesów. Na końcu zawsze przegrywa szkoleniowiec " - to też słowa Lenczyka.

Trener Orest Lenczyk nie żyje. Miał 81 lat

W 2012 r. w trakcie rozgrywek "Wojskowi" wpadli w zawirowanie, które zaowocowało spotkaniem w ratuszu z udziałem prezydenta Rafała Dutkiewicza. Lenczyk nie owijał w bawełnę: "Ja, jak patrzę na Sochę, na Dudka, na Gancarczyka, którego wypożyczyli, no i jeszcze na Przemka pewnie, to jak oni grają ze słabszymi drużynami, to oni się wyróżniają, a na tle tych zawodników z Ekstraklasy... Niestety, niestety. No, chyba że się trafia na wyjątkowo słabych, a tak bywało jesienią, stąd oni tyle punktów załapali".

- To był trudny moment. Wyszło na jaw, że trener dostrzega w nas pewne braki. Drużyna była bardzo rozczarowana jego postawą. Pomyślałem wtedy: to nie jest dobry moment, by zajmować się takim rzeczami. Chłopaki w szatni mówią, że coś trzeba z tym zrobić. Jako kapitan kursowałem do pokoju trenera na pierwsze piętro. Wchodzę do niego i mówię, że jest nagranie i taka sytuacja. Trener Lenczyk pierwsze co wypalił: ale ja mówiłem prawdę! Myślałem, że skonam ze śmiechu! Trener mnie pyta: to co ja mam teraz zrobić? Idę na dół do chłopaków, część się śmiała, ale część mówi, że tak nie może być, że trener w nas nie wierzy. Nie trenujemy! Idź powiedzieć trenerowi, że nie będziemy trenować. Wreszcie stanęliśmy na środku boiska, trener mówi: słyszałem, że jest jakiś problem. No jest. Przepraszam was. A teraz możemy iść trenować. To jest niesamowicie inteligentny człowiek, trochę nas wypuszczał, trochę sprawdzał jak zareagujemy. Bardzo dobrze go wspominam i bardzo cenię.