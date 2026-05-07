Na trzy kolejki przed końcem sezonu Legia Warszawa wciąż nie może być pewna utrzymania w Ekstraklasie. Sytuacja drużyny Marka Papszuna nie jest jednak tak dramatyczna, jak w ostatnich tygodniach. "Wojskowi" wydostali się z dołu tabeli, a ostatnie zwycięstwo 1:0 nad Widzewem Łódź dało im względnie bezpieczny zapas nad strefą spadkową.

Papszunowi udało się ugasić największy kryzys. Pewnym jest jednak, że bez względu na ostatecznie rozstrzygnięcie, latem w stolicy dojdzie do prawdziwej rewolucji kadrowej. Już teraz dokonano istotnych zmian w sztabie szkoleniowym, a wkrótce dojdą do tego również odejścia konkretnych zawodników.

W przekazach medialnych przejawiają się nazwiska Kacpra Tobiasza, Bartosza Kapustki czy Juergena Elitima. Odejście tego pierwszego zaanonsował na antenie Canal+ Sport dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow. Kapustka ma mieć oferty z Kazachstanu, natomiast Elitima chciałby zakontraktować Widzew Łódź.

Radovan Pankov nie będzie grał w Legii. W nowym miejscu zarobi ponad 15 milionów złotych

W tej chwili jedynym zawodnikiem Legii, który ostatecznie zadecydował o swojej przyszłości jest Radovan Pankov. Serb pod koniec kwietnia w specjalnym oświadczeniu ogłosił, że po zakończeniu sezonu odejdzie z warszawskiego klubu.

- Ogłaszam, że tego lata odejdę z Legii. Ta decyzja była dla mnie i mojej rodziny bardzo trudna, ale nie miałem innego wyboru - powiedział serbski zawodnik.

Szybko wyszło na jaw, że Pankov otrzymał intratną propozycję z Azji. Paweł Gołaszewski z portalu "Piłka nożna" informował, że defensor prawdopodobnie przejdzie do Japonii. Według "Faktu" ostatecznie będzie to jednak Korea Południowa. Pewnym jest to, że wyjazd z Europy będzie wiązał się dla Pankova z bardzo dużym wzrostem wynagrodzenia. O jakich kwota mowa?

"Fakt" ustalił, że Serb w Legii mógł liczyć na wynagrodzenie rzędu 400 tysięcy euro rocznie. Transfer do Korei Południowej będzie wiązał się z trzykrotnie wyższą pensją. A biorąc pod uwagę fakt, że 30-latek ma tam podpisać trzyletnią umowę, to łączna kwota wynagrodzenia przekroczy 15 milionów złotych. Nie ma co ukrywać, są to kwoty nieosiągalne w realiach polskiej Ekstraklasy.

Pankov ma do rozegrania w Legii jeszcze trzy spotkania. Najbliższe odbędzie się w niedzielę 10 maja, a rywalem "Wojskowych" będzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja na żywo w Interii Sport.

