Odmieniona Legia Warszawa. Fatalny błąd bramkarza Pogoni, ale co zrobił Rajović

Legia Warszawa demony tego sezonu prawdopodobnie zostawiła już za sobą. Widmo spadku z rozgrywek PKO BP Ekstraklasy wciąż pozostaje realne, ale sytuacja w ostatnich momentach znacząco się poprawiła. Bez wątpienia wpływ na to miała zmiana trenera - przybycie Marka Papszuna.

Nie od razu drużyna zaczęła funkcjonować lepiej, ale stopniowo Legia się poprawia. To sprawiło, że w ostatnich pięciu meczach "Wojskowi" nie przegrali. Dzięki temu zdołali wyskoczyć ze strefy spadkowej. Do końca sezonu pozostało jednak jeszcze kilka kolejek i wszystko może się wydarzyć.

Legia triumfuje w Szczecinie. Krok ku utrzymaniu

W 27. kolejce Legia przyjechała do Szczecina, aby odczarować trudny teren. Ostatnio z Pogonią w Szczecinie Legia wygrała w 2023 roku. Przed tym starciem w lepszej sytuacji punktowej byli gospodarze. Łącząc to z graniem przed własnymi kibicami zespół Pogoni był nieznacznym faworytem.

To ekipa gości weszła jednak lepiej w mecz. Nie można powiedzieć, że dominowała, ale posiadała nieznaczną przewagę. Udało się ją wykorzystać w 32. minucie, gdy świetnie w polu karnym zachował się Rajović. Napastnik Legii kopnął jednak prawie prosto w bramkarza gospodarzy.

Ten zdecydowanie się nie popisał i wpuścił futbolówkę pod ręką. Więcej goli już w pierwszej połowie nie zobaczyliśmy. Legia do przerwy prowadziła zasłużenie 1:0. Co więcej, druga część spotkania rozpoczęła się znakomicie z punktu widzenia Marka Papszuna.

Znów na pierwszym planie pojawił się Mileta Rajović, choć w jego przypadku chodziło tylko o dołożenie stopy. W 46. minucie dostał bowiem takie podanie od Rafała Adamskiego, że nie sposób było zmarnować pracę kolegi z drużyny. Legia wyszła na dwubramkowe prowadzenie.

Pogoń poszukiwała odpowiedzi, ale gospodarzom brakowała przede wszystkim skuteczności i nieco szczęścia. Wystarczy napisać, że Pogoń oddała aż 14 strzałów, ale ledwie jeden z nich był celny. To ostatecznie przełożyło się na porażkę gospodarzy 0:2. Legia po tym meczu ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

Statystyki meczu Pogoń Szczecin 0 - 2 Legia Warszawa Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 14 10 Strzały celne 1 6 Strzały niecelne 6 3 Strzały zablokowane 7 1 Ataki 63 60

Marek Papszun zaprezentowany jako trener Legii Warszawa

Marek Papszun Grzegorz Wajda East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda East News

Arthur Rinderknech - Karen Khachanov. Skrót meczu Polsat Sport