Odkrycie Probierza w Legii. Błyskawiczny koniec. Ogłosili rozstanie

Po sezonie 2023/2024 Kacper Urbański wyrósł na absolutne odkrycie polskiej piłki. Nasz pomocnik przebojem wdarł się do składu reprezentacji prowadzonej przez Michała Probierza dzięki znakomitym występom w Bolonii. Urbański zachwycił piłkarski świat na Euro 2024.

Potem kontynuował zbieranie wysokich ocen w pierwszej części sezonu 2024/2025, gdzie razem z Bolonią występował nawet w Lidze Mistrzów. Wystąpił w pierwszym składzie w spotkaniu z Liverpoolem na Anfield. Niestety w drugiej części sezonu sprawy ułożyły się niepomyślnie dla Urbańskiego.

Urbański już nie jest piłkarzem Legii. Umowa rozwiązana

Po nieudanej drugiej części sezonu Urbański... wrócił do Polski. Reprezentant naszego kraju związał się umową z Legią Warszawa do czerwca 2028 roku. Wydawało się, że musi się w Warszawie "odbić". Tak się jednak nie stało. Rzeczywistość okazała się dla niego zdecydowanie bardziej brutalna.

W związku z problemami z grą i wysoką pensją Urbański nie znalazł się w kadrze na przedsezonowe zgrupowanie. Co więcej, 21-latek nie jest już piłkarzem "Wojskowych". Klub w sobotę 27 czerwca oficjalnie poinformował o rozwiązaniu umowy z reprezentantem Polski.

"Kacper Urbański odchodzi z Legii Warszawa. Środkowy pomocnik rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron. Klub dziękuje Kacprowi za grę przy Łazienkowskiej i życzy powodzenia w dalszej karierze" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu z Warszawy. Mówi się o Urbańskim w kontekście Górnika Zabrze.

Kacper Urbański AFP





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