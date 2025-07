Od Serie A do polskiej Ekstraklasy. Pogoń dokonuje kolejnego wzmocnienia

Pogoń Szczecin śmiało można uznać za jednego z największych przegranych poprzedniego sezonu Ekstraklasy. "Portowcy" dwukrotnie byli o włos od zapewnienia sobie udziału w europejskich pucharach. Nie udało się poprzez Puchar Polski - po szalonym finale ulegli 3:4 Legii Warszawa - oraz przez rozgrywki ligowe. Tam sytuacja była dynamiczna do samego końca. Pogoni do szczęścia wystarczyła wygrana w ostatniej kolejce z bezpośrednim rywalem do trzeciego miejsca w tabeli Jagiellonii Białystok. Ostatecznie i ta misja się nie powiodła, remis 1:1 spowodował zakończenie sezonu na czwartej lokacie w tabeli.

Właściciel Pogoni Alex Haditaghi zdaje się wyciągać wnioski z ostatniego niepowodzenia i rozpoczął ofensywę transferową. I konsekwentnie stawia na obcokrajowców. Dotychczasowo do Szczecina trafili Jose Pozo, Mor N'Diaye, Marian Huja oraz Paul Mukairu. Szczególnie interesująco wygląda ten ostatni transfer. 25-letni Nigeryjczyk ma za sobą grę w Lidze Mistrzów w barwach Kopenhagi oraz udany ostatni sezon w tureckiej ekstraklasie (siedem goli i aż 14 asyst w 34 spotkaniach ligowych).

Ambicje Haditaghiego zdają się sięgać niebywale daleko. Jedna z informacji szczególnie zszokowała całe środowisko. W sobotę związany z "Kanałem Sportowym" Adam Sławiński poinformował, że właściciel Pogoni rozmawia o potencjalnym transferze z ... brązowym medalista mistrzostw świata z 2018 roku Axelem Witselem. Zainteresowanie wielokrotnym reprezentantem Belgii na łamach "goal.pl" potwierdził również wiceprezes klubu Tan Kesler.

Zawodnik z przeszłością w Serie A zasila Pogoń Szczecin

W czwartkowy poranek ogłoszono piąte już wzmocnienie Pogoni Szczecin. Trzyletnim kontraktem z "Portowcami" związał się Musa Juwara. 23-letni reprezentant Gambii, który miniony sezon spędził w duńskiej ekstraklasie, ma w swoim kontrakcie klauzulę przedłużenia umowy o kolejny rok.

Pięciokrotny reprezentant Gambii jest kolejnym ciekawym nazwiskiem, które tego lata trafia do Ekstraklasy. Występujący na pozycji skrzydłowego zawodnik do Włoch trafił w wieku 14 lat. Szanse debiutu w Serie A otrzymał bardzo szybko. Jako piłkarz Chievo Verona pojawił się na boisku w końcówce ostatniego meczu w sezonie 2018/19 przeciwko Frosinone.

Ważnym krokiem w jego karierze był transfer do Bolonii. To właśnie tam skompletował pozostałe 12 spotkań w Serie A, a dodatkowo zanotował premierową bramkę na boiskach najwyższej ligi we Włoszech. Docelowo jednak Juwara był dla Bologni melodią przyszłości, przez co w kolejnych latach był wypożyczany do innych klubów. Były to kolejno portugalska Boavista, drugoligowe włoskie Crotone, a także duńskie Odense. W każdym z tych klubów Gamijczykowi nie szło, nie był w stanie przebić się do podstawowego składu.

W 2023 roku Juwara zdecydował się na transfer definitywny do duńskiego Vejle, co w dłuższej perspektywie bardzo mu się opłaciło. Był to klub, w którym wreszcie otrzymał szansę regularnej gry, co jest niezbędne w przypadku rozwoju młodego zawodnika. Miniony sezon duńskiej ekstraklasy zakończył z liczbami 29 rozegranych spotkań, czterech bramek i trzech asyst.

Pogoń Szczecin przez ostatnie dziesięć dni przebywała na zgrupowaniu w Opalenicy. Zespół prowadzony przez Roberta Kolendowicza w środę przegrał 0:2 w sparingu z beniaminkiem Ekstraklasy Arką Gdynia. Dużo lepiej wypadły dwa wcześniejsze sparingi. Zaczęło się od wygranej 1:0 nad GKS-em Katowice, a w miniony weekend "Portowcy" pokonali 3:1 Banika Ostrawa. Trzecia drużyna poprzedniego sezonu czeskiej ekstraklasy jest potencjalnym rywalem Legii Warszawa w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy.

Przed Pogonią co najmniej jeszcze jeden sparing, a już za niewiele ponad dwa tygodnie wystartuje nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W pierwszej kolejce rywalem szczecinian będzie Radomiak Radom.

