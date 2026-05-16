Od 3:1 do 3:3. Była 91. minuta. Kluczowe chwile w Ekstraklasie

Ogromny ścisk w tabeli PKO BP Ekstraklasy powoduje, że końcówka sezonu jest doprawy wielce emocjonująca, zwłaszcza jeśli chodzi o walkę o utrzymanie, bo tu wciąż może wydarzyć się najwięcej.

Niezwykle ważne dla układu dolnej połowy tabeli było sobotnie starcie Motoru z Cracovią, które rozpoczęło się po myśli gości.

Przyjezdni z Małopolski trafili do siatki już w 8. minucie, a konkretnie zrobił to Mateusz Klich, popisując się pięknym uderzeniem sprzed pola karnego. Gasper Tratnik wyciągnął się jeszcze między słupkami, próbując zatrzymać piłkę, ale tym razem był przez szans.

Lublinianie wyrównali jeszcze przed przerwą. Duża w tym zasługa Bartosza Wolskiego, który popisał się świetnym dośrodkowaniem z rzutu rożnego. To z jego centry skorzystał Karol Czubak, który musnął jeszcze piłkę głową z najbliższej odległości. Odpowiednie przypisanie autorstwa tego trafienia było jeszcze przedmiotem rozważań. A to kwestia niezwykle istotna, bo gol przypisany ostatecznie przez oficjalny portal Ekstraklasy Czubakowi wywindował go na czoło klasyfikacji strzelców. 26-latek miał wówczas na koncie 18 bramek - o jedną więcej niż Tomas Bobcek z Lechii Gdańsk.

Nie był to jednak koniec emocji i goli w tym spotkaniu. Po przerwie znów trafiały bowiem obie ekipy.

Ekstraklasa: Motor - Cracovia. Niezwykła końcówka spotkania

Najpierw prowadzenie "Pasom" przywrócił Amir Al Ammari, finalizując kapitalną akcję całej drużyny. Kluczowe dla jej przebiegu okazało się dośrodkowanie Karola Knapa do Gabriela Charpentiera, który zgrał piłkę na głowę strzelca trzeciego gola w tym spotkaniu.

W samej końcówce reprezentant Konga przeszedł z roli asystenta do egzekutora, wykorzystując błąd defensywy Motoru.

Wydawało się, że gospodarzy nie będzie stać już na żaden zryw, ale sygnał do ataku dał jeszcze golem na 2:3 w 88. minucie Karol Czubak. Motor "poczuł krew" i poszedł za ciosem, odwracając ostatecznie losy spotkania. Pogoń gospodarzy spuentował w 91. minucie Kacper Karasek, strzelając gola głową po dośrodkowaniu z lewej flanki.

Wszelki wysiłek podopiecznych trenera Mateusza Stolarskiego był tego warty. Lublinianie przy pełnych trybunach mogli bowiem świętować utrzymanie w elicie. A Cracovia musi wciąż z niepokojem czekać na to, co przyniesie przyszłość.

Statystyki meczu Motor Lublin 3 - 3 Cracovia Posiadanie piłki 60% 40% Strzały 11 17 Strzały celne 7 7 Strzały niecelne 2 6 Strzały zablokowane 2 4 Ataki 88 70

