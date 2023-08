Obrońca w szpitalu, bramkarz za bandą, kuriozalny karny. "Pokaz" starych firm

Warta i Ruch to kluby z wielką tradycją, a jednocześnie "bezdomne", bo poznaniacy muszą grać w Grodzisku Wlkp., a chorzowianie - w Gliwicach. A jednocześnie takie, które dziś nie mają ambicji, by nawiązać do swoich najlepszych lat, głównym celem jest utrzymanie się w elicie.