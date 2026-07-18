Już w następny weekend rozpocznie się kolejny sezon Ekstraklasy. W międzyczasie kibice będą śledzić również poczynania naszych zespołów w europejskich pucharach. Wielką niewiadomą pozostaje dyspozycja Legii Warszawa, dla której ostatnia kampania okazała się być prawdziwym koszmarem.

Latem w zespole doszło do małej rewolucji. Marek Papszun musiał pożegnać się z całym szeregiem zawodników, na co znaczący wpływ miała sytuacja finansowa klubu. "Wojskowych" w letniej przerwie opuścili m.in. Jan Leszczyński, Jean-Pierre Nsame, Kacper Urbański, Kacper Tobiasz, Artur Jędrzejczyk, Radovan Pankov czy Juergen Elitim.

W zamian Papszun nie uświadczył ofensywy transferowej. Warszawski klub na ten moment potwierdził pozyskanie pięciu zawodników. Pierwszymi wzmocnieniami Legii byli bramkarz Ivan Brkić, defensorzy Zoran Arsenić i Robert Deziel Jr oraz napastnik Łukasz Zjawiński. W ostatnicm czasie do tego grona dołączył wypożyczony ze Sparty Praga Michal Sevcik.

Dwa sparingi Legii na tydzień przed ligą. Porażka na finiszu przygotowań

W ramach letnich przygotowań drużyna Marka Papszuna wyjechała na zgrupowanie do Niemiec, gdzie mogła trenować w ośrodku należącym do firmy Adidas. "Wojskowi" nie przegrali żadnego z pięciu sparingów, remisując jedynie z rezerwami 1. FC Nurnberg. Ogromne emocje wśród kibiców wywołał sparing z izraelskim Hapoelem Beer Szewa zakończony zwycięstwem 3:1.

Sobota była dla Legii niezwykle pracowitym dniem. W ramach próby generalnej przed pierwszym ligowym meczem z Pogonią Szczecin drużyna Marka Papszuna rozegrała dwa sparingi.

Pierwszym przeciwnikiem była pierwszoligowa Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Papszun wystawił na to spotkanie nieco słabszy skład, w którym znalazło się kilku zawodników rezerw oraz juniorów. "Wojskowi" do przerwy prowadzili po golu Łukasza Zjawińskiego, który chwilę wcześniej nie wykorzystał rzutu karnego. Na początku drugiej połowy z jedenastu metrów wyrównał Damian Jaroń. Triumf 2:1 Legii dał gol strzelony w 57. minucie przez Jakuba Żewłakowa.

Próbą generalną dla Legii była potyczka z Arisem Limassol. Papszun na starcie z Cypryjczykami postawił na swój pierwszy garnitur. Ostateczny efekt okazał się być jednak dalekim od oczekiwanego. Jak wynika z relacja portalu "Legia.net" gospodarze w pierwszej połowie mieli duże problemy z konstruowaniem akcji. Na domiar złego, tuż przed przerwą otrzymali bolesny cios. Po faulu Rafała Augustyniaka sędziujący to spotkanie Paweł Raczkowski podyktował rzut karny, po którym Aris objął prowadzenie.

Po przerwie Legia zagrała bardziej zdecydowanie, stwarzając sobie kilka okazji. Zdecydowanie najgroźniej było po strzale Wojciecha Urbańskiego. Próba pomocnika okazała się jednak nieskuteczna, bowiem futbolówka zatrzymała się na poprzeczce. Ostatnie słowo należało jednak do gości. W jednej z ostatnich akcji meczu Aris zapewnił sobie triumf 2:0. Ponownie bramka padła po rzucie karnym. Legia tym samym na samo zakończenie okresu przygotowawczego zanotowała jedyną porażkę.

Legia Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:1 (1:0)

Łukasz Zjawiński (45. min), Jakub Żewłakow (57. min) - Jaroń (46. min - z karnego)

Skład Legii: Ivan Brkić - Robert Deziel Jr., Bartosz Korżyński (Filip Przybyłko 75'), Mateusz Lauryn (Oskar Krakowiak 65') - Kacper Chodyna, Wahan Biczachczjan (Mateusz Szczepaniak 70'), Damian Szymański, Samuel Kovacik (Erik Mikanowicz 82') - Michal Sevcik, Łukasz Zjawiński (Stanisław Gieroba 80'), Jakub Żewłakow.

Legia Warszawa - Aris Limassol 0:2 (0:1)

Charalabos Charalabous (41. min - z karnego), Veljko Nikolić (90. min - z karnego)

Skład Legii: Otto Hindrich - Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, Arkadiusz Reca - Paweł Wszołek (Erik Mikanowicz 80') Wojciech Urbański (Mateusz Szczepaniak 80'), Henrique Arreiol, Bartosz Kapustka (Filip Przybyłko 80'), Ruben Vinagre - Mileta Rajović, Rafał Adamski.

Dane za legia.net i 90minut.pl

Marek Papszun Beata Zawadzka/East News East News





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