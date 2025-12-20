Jagiellonia Białystok ma za sobą udaną jesień. W Ekstraklasie do samego końca walczyła o pozycję lidera, co nie spełniło się w dużej mierze przez zadyszkę w ostatnich tygodniach. W rozgrywkach Ligi Konferencji podopiecznym Adriana Siemieńca udało się spełnić plan minimum i po zajęciu 17. miejsca w fazie ligowej Białostoczanie zagrają wiosną w 1/16 finału europejskich rozgrywek.

Sezon 2025/26 przyniósł również dynamiczny wzrost kariery Oskara Pietuszewskiego. Młody skrzydłowy debiutował już w poprzedniej kampanii, lecz teraz szturmem wszedł do składu "Jagi", a wkrótce również i młodzieżowej reprezentacji Polski. Wielu oczekiwało od Jana Urbana powołania 17-latka do seniorskiej kadry, lecz póki co do tego nie doszło.

Postawa 17-letniego Pietuszewskiego szybko została zauważona w piłkarskim świecie. Analityczny portal "Transfermarkt" wycenia w tym momencie skrzydłowego na 12 milionów euro, co stanowi absolutny rekord naszej Ekstraklasy. Co ciekawe, zdaniem tego portalu Pietuszewski przedstawia wyższą wartość rynkową niż wyceniany na trzy miliony euro mniej Robert Lewandowski.

17-latek rozchwytywany przez największe firmy. Jagiellonia chce za niego prawdziwej fortuny

Już kilka miesięcy temu agent piłkarza Mariusz Piekarski wprost mówił o rosnącym zainteresowaniu 17-latkiem. Sam jednak wskazał, że nie chce zdecydować się na transfer do takiego klubu, który co prawda wyłoży na stół ogromne pieniądze, lecz finalnie może przystopować rozwój Pietuszewskiego.

Jak informuję portal "sport.tvp.pl" władze Jagiellonii zdają się być podobnego zdania. Trzeci zespół Ekstraklasy najchętniej pozostawiłby Pietuszewskiego w swoich szeregach do końca sezonu, lecz dopuszcza również transfer w zimowym okienku transferowym. Pojawiają się tutaj dwa konkretne warunki, których spełnienia "Jaga" ma oczekiwać.

Działacze daliby zielone światło Pietuszewskiemu na transfer, gdyby pojawiła się oferta zadowalająca dla obu stron pod względem "kierunku rozwoju oraz kwoty transferowej". Białostoczanie nie zamierzają ukrywać tego, że za swoją młodą gwiazdę oczekują prawdziwej fortuny. Mowa nawet o kwocie sięgającej kilkunastu milionów euro.

Dotychczasowy rekord transferowy w Ekstraklasie wynosi 11 milionów euro. Za taką kwotę Ante Crnac odchodził z Rakowa Częstochowa i zasilił angielskie Norwich City. Pobicie tej kwoty wydaje się być całkiem realne, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, skauci jakich klubów obserwują Pietuszewskiego. Na liście zainteresowanych znajdować się mają m.in. FC Barcelona, Bayern Monachium, FC Porto czy Red Bull Salzburg. Nie ma jednak wątpliwości, że taka lista z pewnością jest jeszcze bardziej okazała. Jak informował Mateusz Borek, Piekarski za Pietuszewskiego miał otrzymać już około 30 ofert.

