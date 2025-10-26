O której mecz Legia - Lech? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa - Lech Poznań zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport i CANAL+ 4K Ultra. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i aplikacji mobilnej oraz w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań będzie jednym z dwóch hitów 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy, obok starcia Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok. Oba zespoły do tej potyczki przystąpią w zupełnie innych nastrojach po czwartkowej rywalizacji w Lidze Konferencji.

Legia Warszawa spisała się świetnie. Piłkarze Edwarda Iordanescu po trzech porażkach z rzędu zdołali pokonać Szachtar Doniec 2:1, dzięki fantastycznym trafieniom Rafała Augustyniaka. Ta wygrana z pewnością nieco poprawiła gęstą atmosferę na Łazienkowskiej, która unosi się od porażki z Samsunsporem.

Z kolei Lech Poznań dopuścił do kompromitacji. Sztuczna murawa oraz determinacja Lincoln Red Imps sprawiły, że "Kolejorz" sensacyjnie przegrał na Gibraltarze 1:2. Lepiej punktujący w lidze od Legii piłkarze Nielesa Frederiksena z pewnością będą chcieli szybko zrehabilitować tę wpadkę swoim kibicom i przedłużyć serię pięciu meczów bez porażki w lidze.

To będzie 147 spotkanie Legii Warszawa z Lechem Poznań. Dotychczas dzisiejsi gospodarze wygrywali 63 razy, 38 padł remis, a 45-krotnie zwyciężał Lech. W zeszłym sezonie dwukrotnie górą okazywał się mistrz Polski z Poznania, który triumfował u siebie 5:2 i w Warszawie 1:0. Z kolei oba zespoły zmierzył się już w tym sezonie w ramach Superpucharu Polski, który po zwycięstwie 2:1 zdobyła Legia.

