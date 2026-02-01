Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której mecz Korona Kielce - Legia Warszawa? Gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Legia Warszawa zmierzy się z Koroną Kielce w wyjazdowym meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla stołecznych będzie to pierwsze spotkania o punkty pod wodzą Marka Papszuna. O której godzinie gra Legia dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Legia Warszawa - Korona Kielce? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu na zielonym boisku, jeden w żółto-czerwonym stroju, drugi w biało-czarnym, w tle widoczni kibice na trybunach.
Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Koroną Kielce w 2. kolejce Ekstraklasy 2:0Dorota Prokop/Arena AkcjiNewspix.pl

Mecz Legia Warszawa - Korona Kielce w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Premium i CANAL+ 3 Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Oskar Pietuszewski: Będzie już tylko lepiej. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Legia Warszawa - Korona Kielce. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Gdyby przed sezon ktoś powiedział, że Legia Warszawa nie wygra 10 meczów ligowych z rzędu i po rundzie jesiennej będzie zajmować przedostatnie miejsce w tabeli, to większość nie dałaby wiary tym słowom. Tak jednak jest rzeczywistość przy Łazienkowskiej.

Legia ostatnie ligowe zwycięstwo odniosła pod koniec sierpnia, pokonując 2:0 Pogoń Szczecin, a brak wygranej w kolejnych 10 spotkaniach sprawił, że przerwę zimową spędziła na 17. pozycji. Zespół ze stolicy w trakcie tej przerwy przejął jednak Marek Papszun, który ma wyciągnąć "Wojskowych" z potężnego kryzysu i przywrócić im należyte miejsce.

Do Warszawy przyjeżdża jednak jeden z najsolidniejszych zespołów rundy jesiennej, czyli Korona Kielce. "Scyzory" spędziły zimę na dziewiątej lokacie i punktowały bardzo regularnie, zwłaszcza na przełomie sierpnia i września. Pod koniec jesieni ekipa Jacka Zielińskiego złapała zadyszkę i w ostatnich ośmiu meczach zdobyła sześć punktów na 24 możliwe.

Legia i Korona zmierzyły się w 2. kolejce sezonu w Kielcach. Wówczas stołeczni triumfowali 2:0. Natomiast na pięć ostatnich ligowych konfrontacji tych drużyn, w trzech wygrywała Legia, a dwukrotnie padł remis. Po raz ostatni w lidze Korona pokonała "Legionistów" bardzo dawno, bo w 2017 roku, więc można powiedzieć, że "Scyzory" są dla nich dość wygodnym rywalem.

Mecz Legia Warszawa - Korona Kielce w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Premium i CANAL+ 3 Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

Zobacz również:

Lech Poznań - Lechia Gdańsk. Walka Bujara Pllany i Filipa Jagiełły
Ekstraklasa

Mistrz Polski w szoku po 118 sekundach. To nie był koniec bólu dla kibiców Lecha

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Dwóch piłkarzy w białych koszulkach znajduje się na murawie, jeden z nich kuca, drugi odchodzi z widocznym na plecach numerem 91. W tle rozmyte postacie i trybuny stadionu.
Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Danny Trejo świętuje gola. Jeszcze nie wiedział, że to bramka numer 18 000
Danny Trejo świętuje gola. Jeszcze nie wiedział, że to bramka numer 18 000PRZEMYSLAW SZYSZKA / CYFRASPORT / NEWSPIX.PLNewspix/East News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja