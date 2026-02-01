O której mecz Korona Kielce - Legia Warszawa? Gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Legia Warszawa - Korona Kielce w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Premium i CANAL+ 3 Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Oskar Pietuszewski: Będzie już tylko lepiej. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Legia Warszawa - Korona Kielce. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Gdyby przed sezon ktoś powiedział, że Legia Warszawa nie wygra 10 meczów ligowych z rzędu i po rundzie jesiennej będzie zajmować przedostatnie miejsce w tabeli, to większość nie dałaby wiary tym słowom. Tak jednak jest rzeczywistość przy Łazienkowskiej.

Legia ostatnie ligowe zwycięstwo odniosła pod koniec sierpnia, pokonując 2:0 Pogoń Szczecin, a brak wygranej w kolejnych 10 spotkaniach sprawił, że przerwę zimową spędziła na 17. pozycji. Zespół ze stolicy w trakcie tej przerwy przejął jednak Marek Papszun, który ma wyciągnąć "Wojskowych" z potężnego kryzysu i przywrócić im należyte miejsce.

Do Warszawy przyjeżdża jednak jeden z najsolidniejszych zespołów rundy jesiennej, czyli Korona Kielce. "Scyzory" spędziły zimę na dziewiątej lokacie i punktowały bardzo regularnie, zwłaszcza na przełomie sierpnia i września. Pod koniec jesieni ekipa Jacka Zielińskiego złapała zadyszkę i w ostatnich ośmiu meczach zdobyła sześć punktów na 24 możliwe.

Legia i Korona zmierzyły się w 2. kolejce sezonu w Kielcach. Wówczas stołeczni triumfowali 2:0. Natomiast na pięć ostatnich ligowych konfrontacji tych drużyn, w trzech wygrywała Legia, a dwukrotnie padł remis. Po raz ostatni w lidze Korona pokonała "Legionistów" bardzo dawno, bo w 2017 roku, więc można powiedzieć, że "Scyzory" są dla nich dość wygodnym rywalem.

Mecz Legia Warszawa - Korona Kielce w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Premium i CANAL+ 3 Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Danny Trejo świętuje gola. Jeszcze nie wiedział, że to bramka numer 18 000 PRZEMYSLAW SZYSZKA / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Newspix/East News