O której mecz Górnik Zabrze - Legia Warszawa? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Mecz 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy Górnik Zabrze - Legia Warszawa zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach CANAL+ 4K Ultra oraz CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla użytkowników platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa do meczu z Górnikiem Zabrze przystąpi w nie najlepszych nastrojach. "Legioniści" przegrali swoje pierwsze spotkanie w Lidze Konferencji z Samsunsporem 0:1. Już przed pierwszym gwizdkiem kibice Legii mogli mieć obawy, ponieważ trener Edward Iordanescu wystawił rezerwowy skład, co wzbudziło w sieci potężną dyskusję. W związku z tym można się spodziewać, że Warszawiacy zagrają w Zabrzu w najmocniejszym zestawieniu.

Legia nie przegrała w PKO BP Ekstraklasie od czterech kolejek, z kolei Górnik Zabrze od trzech. "Górnicy" na dodatek w ostatnich trzech ligowych występach odnieśli dwa zwycięstwa, pokonując kolejno Raków Częstochowa (1:0), Widzew Łódź (3:2) i remisując z bardzo silną na starcie sezonu Cracovią 1:1.

W ostatnim sezonie w meczach Legii z Górnikiem najpierw padł remis 1:1 w Warszawie, natomiast w rewanżu Legia pokonała "Górników" przed ich własną publicznością 2:1. Zabrzanie na wygraną z odwiecznym rywalem ze stolicy czekają długo, bo od czterech lat. Ostatni raz Górnik pokonał Legię w listopadzie 2021 u siebie 3:2. Biorąc pod uwagę aktualną formę obu zespołów, trudno jednak wskazać faworyta dzisiejszego klasyku.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra oraz CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla użytkowników platformy CANAL+ Online.

